Барнаульцы пожаловались на огромные лужи, которые не дают подойти к кладбищу

Люди отмечают, что близится Родительский день, так что с проблемой стоило бы разобраться

23 апреля 2023, 13:11, ИА Амител











Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала об огромных лужах, которые не дают подойти к Булыгинскому кладбищу. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

"Огромные ямы, заполненные водой по улице Чернышевского. Даже на своей машине проблемно попасть, не говоря о доставке людей", – написала горожанка.

Она отметила, что приближается Родительский день, так что лужи можно хотя бы засыпать щебнем.

Автор поста отметила, что ей с трудом удалось добраться до места назначения в текущих условиях.

