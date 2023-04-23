Барнаульцы пожаловались на огромные лужи, которые не дают подойти к кладбищу
Люди отмечают, что близится Родительский день, так что с проблемой стоило бы разобраться
23 апреля 2023, 13:11, ИА Амител
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала об огромных лужах, которые не дают подойти к Булыгинскому кладбищу. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
"Огромные ямы, заполненные водой по улице Чернышевского. Даже на своей машине проблемно попасть, не говоря о доставке людей", – написала горожанка.
Она отметила, что приближается Родительский день, так что лужи можно хотя бы засыпать щебнем.
Автор поста отметила, что ей с трудом удалось добраться до места назначения в текущих условиях.
13:53:02 23-04-2023
Лужи там практически всегда, так как это место с близким залеганием к поверхности грунтовых вод.
15:35:07 23-04-2023
Куда смотрит администрация города на такое положение нет дороги, позор. Там ведь не только кладбищем мемориал памятник погибшим героям. 8 лет ездию на кладбище ине могут сделать дорогу, не стыдно перед людьми то.
16:15:11 23-04-2023
полностью согласна
22:13:48 23-04-2023
Все потому, что это кладбище - не активно работающее. Оно старое, и долгое время там массово новых захоронений не проводилось. Вполне ожидаемо, что все проблемы и заботы просто переложатся на тех, кто на это кладбище еще ездит...