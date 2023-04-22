В Барнауле утвердили график движения автобусов к кладбищам на Родительский день

Бесплатно будут возить на пять кладбищ

22 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Власти Барнаула утвердили график движения общественного транспорта к городским кладбищам на Родительский день, 25 апреля, сообщили в мэрии.

Всего задействуют 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00. В случае необходимости предусмотрены дежурные автобусы для возможности уехать с кладбищ в более позднее время.

Бесплатно свозят к пяти кладбищам:

на Новомихайловское кладбище будет ходить 20 автобусов большого класса по маршруту "Ост. мкр-н Урожайный – Новомихайловское кладбище" с интервалом движения 5 минут;

будет ходить 20 автобусов большого класса по маршруту "Ост. мкр-н Урожайный – Новомихайловское кладбище" с интервалом движения 5 минут; на Власихинское кладбище доставка будет обеспечена семью автобусами малого класса по маршруту "пл. Текстильщиков – Власихинское кладбище". Время отправления – каждые 7 минут. Кроме того, предусмотрено движение двух трамвайных вагонов по маршруту депо № 3 – ул. А. Петрова с интервалом 12 минут;

доставка будет обеспечена семью автобусами малого класса по маршруту "пл. Текстильщиков – Власихинское кладбище". Время отправления – каждые 7 минут. Кроме того, предусмотрено движение двух трамвайных вагонов по маршруту депо № 3 – ул. А. Петрова с интервалом 12 минут; на Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай". Отправление автобусов предусмотрено каждые полчаса. Работать будет два автобуса среднего класса;

жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай". Отправление автобусов предусмотрено каждые полчаса. Работать будет два автобуса среднего класса; на Затонское кладбище автобус будет ходить раз в час от конечного остановочного пункта "Мкр-н Затон";

автобус будет ходить раз в час от конечного остановочного пункта "Мкр-н Затон"; на Черницкое кладбище автобусы поедут с остановки пункта "Кордон" и трамваями с депо № 1 до остановки "Кордон".

"Движение автобусов по маршрутам будет осуществляться без остановок. На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью "Бесплатно". В целях обеспечения безопасности и в точках отправления транспорта будут дежурить специалисты комитета и представители перевозчиков, а на кладбищах также сотрудники полиции и народные дружины", – отметили в телеграм-канале горадминистрации.

Напомним, ранее в этом году бесплатных автобусов до кладбищ не планировали. Однако на этой неделе стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всё же обеспечить бесплатную доставку к кладбищам. На заключение договоров с перевозчиками из городского бюджета на эти цели выделили 1,4 млн рублей.