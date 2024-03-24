Барнаульцы пожаловались на "отвратительное состояние" дороги у автобусной остановки

Машины вынуждены ездить по ямам, воде и крупному щебню

24 марта 2024, 07:30, ИА Амител

Дорога на улице Петра Сухова / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на плохое состояние дороги на улице Петра Сухова. Их слова приводит "В курсе 22".

"На улице Петра Сухова на остановке "Больница Трансмаш" дорожное полотно находится в отвратительном состоянии после ремонта, который производили по осени", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что большая часть дороги изобилует ямами, залита талыми водами, а ее край неряшливо засыпан крупным щебнем.

Ранее барнаульцы также пожаловались на большие ямы в переулке Ядринцева.