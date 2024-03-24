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Барнаульцы пожаловались на "отвратительное состояние" дороги у автобусной остановки

Машины вынуждены ездить по ямам, воде и крупному щебню

24 марта 2024, 07:30, ИА Амител

Дорога на улице Петра Сухова / Фото: "В курсе 22"
Дорога на улице Петра Сухова / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на плохое состояние дороги на улице Петра Сухова. Их слова приводит "В курсе 22".

"На улице Петра Сухова на остановке "Больница Трансмаш" дорожное полотно находится в отвратительном состоянии после ремонта, который производили по осени", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что большая часть дороги изобилует ямами, залита талыми водами, а ее край неряшливо засыпан крупным щебнем.

Ранее барнаульцы также пожаловались на большие ямы в переулке Ядринцева.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 12

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Гость

09:46:31 24-03-2024

Не только у остановок но и по всему городу

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Гость

10:02:33 24-03-2024

В этом году снега не было - он исчез вместе с асфальтом. По всему городу проблемные участки.

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гость

10:38:15 24-03-2024

Это только начало потопа.

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гость

10:47:22 24-03-2024

Что ?Возле больницы?

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Гога

10:52:25 24-03-2024

А что у нас на Петра Сухова много автобусов ходит? Где ходят автобусы найдите и сфотайте. У нас старшина в армии такой же был. Возьмёт белую тряпочку залезет куда нибудь за батареи и тыкает потом всем. За собой смотрите лучше. Про саринку с бревном поговорку почаще вспоминайте. От дорожников отстаньте наконец то. У них просто работа на виду.

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Гость

15:34:00 24-03-2024

Гога (10:52:25 24-03-2024) А что у нас на Петра Сухова много автобусов ходит? Где ходят... А это важно? Количество автобусов. Там ходит 35 и 50. И на них люди в больницу приезжают. Сколько людей ежедневно посещают больницу? И почему они должны переплывать эти лужи?!

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гость

11:49:39 24-03-2024

А между прочим автодорожники зарплату получают достойные.Так что товарищь с постом про автодорожников погоречился.Бывает по недоразумению.

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Гость

11:54:57 24-03-2024

Стоит только с Ленина съехать, сразу такие остановки) На Матросова такая же.

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Константин

23:45:58 24-03-2024

Гость (11:54:57 24-03-2024) Стоит только с Ленина съехать, сразу такие остановки) На Мат... Что бы с Ленина съехать, на Ленина еще нужно наехать )))

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Гость

09:02:11 12-04-2024

Константин (23:45:58 24-03-2024) Что бы с Ленина съехать, на Ленина еще нужно наехать )))... Примерно по той же схеме снег чистят.

Большие гости кроме Ленина, отдельных участков Калинина, Змеиногорского, Павловского и Новосибирского трактов нигде больше не бывают.

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Гость

08:01:37 25-03-2024

На фото вплоне еще сносная дорога, автору во Власиху нужно скататься. Вот уж где кратеры лунные. И автодорожникам пофигу, что ямы уже давно превратились из выбоин в аварийные ЯМЫ, и явно нуждаются по нормам в СРОЧНОМ ремонте. Но...........говорят где то на ленина выбоинки латают. Некогда. Господинам нужно угодить.

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Гость

11:10:04 25-03-2024

Ядринцева, Челюскинцев и Чкалова то же все в ямах!

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