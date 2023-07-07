Барнаульцы пожаловались на падающие обломки фасадов в центре города

Люди обращают внимание на то, что подобные разрушения опасны для пешеходов

07 июля 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Жители Барнаула пожаловались на осыпающиеся фасады домов в центре города. Об этом сообщает "КП".

По словам владельца квартиры в доме по адресу Ленина,75, здесь периодически падают кирпичи, а недавно на землю обвалился кусок штукатурки. В доме живет много пенсионеров и детей.

Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда люди жалуются на разрушения домов в центре. По данным Алтайохранкультуры, были составлены акты, которые предусматривают ремонт. А на доме по адресу Ленина, 75 сообщение о ремонте появилось еще в конце прошлого года.