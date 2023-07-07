Барнаульцы пожаловались на падающие обломки фасадов в центре города
Люди обращают внимание на то, что подобные разрушения опасны для пешеходов
07 июля 2023, 11:21, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Жители Барнаула пожаловались на осыпающиеся фасады домов в центре города. Об этом сообщает "КП".
По словам владельца квартиры в доме по адресу Ленина,75, здесь периодически падают кирпичи, а недавно на землю обвалился кусок штукатурки. В доме живет много пенсионеров и детей.
Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда люди жалуются на разрушения домов в центре. По данным Алтайохранкультуры, были составлены акты, которые предусматривают ремонт. А на доме по адресу Ленина, 75 сообщение о ремонте появилось еще в конце прошлого года.
11:38:27 07-07-2023
Страшно подумать, что будет с городом, когда с высотных человейников посыпется "элитарная" стекловата.
11:52:34 07-07-2023
Застройщики думают слиняют раньше, чем стекловата посыпется, а этого не так долго ждать!
11:57:05 07-07-2023
По сведению 2Гис в этом доме кроме жильцов 9 компаний. А куда утекают денежки от арендаторов? Вот вам и средства на кап.ремонт фасада.
12:22:06 07-07-2023
Гость (11:57:05 07-07-2023) По сведению 2Гис в этом доме кроме жильцов 9 компаний. А куд... все нежилые помещения давно в частной собственности. о каких денежках речь? я живу буквально в трех шагах в таком же обсыпающемся доме. нормальные УК нас не берут, тк дом старый и жильцов мало. в подъездах натуральный Сталинград. несколько лет назад нам "ремонтировали" фасады, но это ремонт отвалился через месяц. обратились за гарантией, но конторы- однодневки уже и след простыл. у нас в округе все дома такие, к сожалению.