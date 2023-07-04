В квартале уже есть многоуровневый паркинг, но проектом планировки предусмотрен и второй объект

04 июля 2023, 09:48, ИА Амител















Проект гаража-стоянки на ул. Власихинской, 117 / Источник: "Алтайгражданпроект"

В квартале 2023, на пересечении ул. Власихинской и ул. Попова, планируют построить многоуровневый гараж. Его возведет компания "Жилищная инициатива", которая развивала и застраивала микрорайон. Проект презентовали на градсовете в конце июня.

Здание будет шестиэтажным, его общая площадь – 14,3 тыс. квадратных метров. Объект рассчитан на 240 боксов. Еще 100 мест предусмотрены на участке. Гараж, по словам докладчика (представитель "Алтайгражданпроекта"), разработан в том же архитектурном стиле, что и весь квартал.

Участок на ул. Власихинской, 117 / Источник: "Алтайгражданпроект"

"Наружные стены выполнены из силикатного кирпича с последующей окраской. Весь первый этаж занимают предприятия торговли, они также расположились частично и на втором этаже", – сообщил докладчик.

По мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, въезд в паркинг расположен неудобно: чтобы до него добраться, нужно проехать по открытой наземной парковке, которая предусмотрена для магазинов.Архитектор ответил, что объект рассчитан в основном на жителей квартала, которые смогут и посещать и торговые площади, и ставить автомобили на стоянку. Поэтому "толкучки" у здания не возникнет.

Четошников все-таки рекомендовал развернуть объект на 180 градусов: так получится прямой въезд в паркинг. Так как других вопросов к проекту гаража не было, эскизы одобрили.