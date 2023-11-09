Барнаульцы пожаловались на переполненный общественный транспорт
Речь идет как о трамваях, так и автобусах
09 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на переполненные трамваи № 10. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".
Как отметил горожанин, давка на этом маршруте наблюдается каждое утро. При этом трамваи забиты пассажирами уже при выезде на улицу Малахова.
В комментариях пользователи рассказали, что такая проблема характерна и для ряда других направлений общественного транспорта:
- "Я про № 60 и № 57 вообще молчу";
- "Вы в 50-м утром не были";
- "Вы на 7-м маршруте не ездили. Вообще раньше же ходили по два вагона, могли бы и в час пик пускать их";
- "47-й вообще воздушный шарик".
Ранее жители Барнаула также стали жаловаться на гололед, который мешает им спокойно ходить по улицам.
11:48:03 09-11-2023
Не, не!!! Это нормально!!! Власти же хотят всех пересадить на общественный транспорт!? Все ладо́м!
11:48:46 09-11-2023
они переполнены утром и вечером днем там пусто
11:57:20 09-11-2023
Гость (11:48:46 09-11-2023) они переполнены утром и вечером днем там пусто... И днем заполненные идут. Просто реже ходят.
12:39:15 09-11-2023
Гость (11:48:46 09-11-2023) они переполнены утром и вечером днем там пусто... так днем все на работе, предлагаете вместо работы днем на трамваях кататься?
13:04:14 09-11-2023
Гость (11:48:46 09-11-2023) они переполнены утром и вечером днем там пусто... Вы точно не ездите на общественном транспорте, если говорите, что днем они пустые! Они переполнены всегда!!! Людей стало в принципе очень много, и это плохо!
13:44:30 09-11-2023
Гость (11:48:46 09-11-2023) они переполнены утром и вечером днем там пусто... на 20 - тке ехала днём - битком.Кондуктор говорит автобусы стоят в гараже работать некому!
14:59:55 09-11-2023
Гость (13:44:30 09-11-2023) на 20 - тке ехала днём - битком.Кондуктор говорит автобусы с... Конечно некому! Работодатели после 40 лет категорически отказывают всем подряд! Если только по великому блату исключения!
15:22:17 09-11-2023
Гость (14:59:55 09-11-2023) Конечно некому! Работодатели после 40 лет категорически отка... ВРАНЬЁ!
17:43:01 09-11-2023
Гость (14:59:55 09-11-2023) Конечно некому! Работодатели после 40 лет категорически отка... Мне 56 лет, второй год работу не могу найти. Хотя могу работать от грузчика до губернатора, от квалифицированного строителя, водителя и т.д. до министра, от рядового снайпера до полковника любого подразделения. Только никому не нужны мои таланты. Даже на Украину поехать, надо обходными путями, через Чечню, ЧВК, а через военкомат по возрасту не прохожу.
09:56:25 10-11-2023
Гость (14:59:55 09-11-2023) Конечно некому! Работодатели после 40 лет категорически отка... Бред вот сивой кобылы. Берут и ещё как берут, потому что так называемой "молодёжи" просто не осталось по известным причинам. А вот то что автобусы стоят в гаражах это да потому что не кому там работать, а не работают потому что зарплату предлагают по 35-40 тысяч с графиком 2/2 по 12-14 часов, а не от того что 40 летних снайперов-генералов не берут на работу
17:33:04 09-11-2023
Гость (13:44:30 09-11-2023) на 20 - тке ехала днём - битком.Кондуктор говорит автобусы с... Сегодня в пивнушке "Бочка" висит объявление, требуется водитель экспедитор, зарплата 60 тыс., наверно это мало для этой работы, раз вакансия свободна.
11:49:00 09-11-2023
Когда уже будет создан обещанный специализированный МУП?
11:56:49 09-11-2023
Гость (11:49:00 09-11-2023) Когда уже будет создан обещанный специализированный МУП?... Не для того всё Советское ломали, что бы потом создавать заново...!
11:49:54 09-11-2023
Вы достойны тех условий, в которых живёте!!! На выборах голосуете за кого?! - Получите, распишитесь!
11:55:13 09-11-2023
Гость (11:49:54 09-11-2023) Вы достойны тех условий, в которых живёте!!! На выборах голо... а никто ни за кого не голосует. просто лень опы от дивана оторвать.
12:02:32 09-11-2023
Элен без ребят (11:55:13 09-11-2023) а никто ни за кого не голосует. просто лень опы от дивана от... А это равноценно голосованию за "них"!
12:37:21 09-11-2023
Гость (12:02:32 09-11-2023) А это равноценно голосованию за "них"!.. А почему не "Против них"?
13:11:44 09-11-2023
Гость (12:37:21 09-11-2023) Гость (12:02:32 09-11-2023) А это равноценно голосован... Потому, что закон такой. Раньше по другому считали голоса, лет 10-15 назад.
12:42:57 09-11-2023
Гость (11:49:54 09-11-2023) Вы достойны тех условий, в которых живёте!!! На выборах голо... ну что вы такие наивные. на выборах ничего не решается, все кому разрешили избраться помалкивают о реальных проблемах.
12:43:27 09-11-2023
Гость (11:49:54 09-11-2023) Вы достойны тех условий, в которых живёте!!! На выборах голо... Подскажите, за кого надо голосовать, чтобы транспорт ходил пустой. Абсурд...
13:01:42 09-11-2023
Гость (11:49:54 09-11-2023) Вы достойны тех условий, в которых живёте!!! На выборах голо... так получается что проблема не только в выборах. А еще в том что в отличии в Союзе нет отзыва депутата, как не оправдавшего доверия.
11:59:52 09-11-2023
одно и то же. что толку жаловаться? всем плевать, поймите!
12:08:51 09-11-2023
Что-то нет информации про мост на Пионере! Сегодня 45 минут ехал в пробке на Калинина(
12:13:36 09-11-2023
Не нравиться, пользуйтесь такси
13:11:42 09-11-2023
Гость (12:13:36 09-11-2023) Не нравиться, пользуйтесь такси... Про такси вчера жаловались, сегодня очередь трамваев и автобусов
12:45:39 09-11-2023
Чиновникам тоже не легко, из с Майбахов на Аурусы заставляют пересесть. Мы все в одной лодке, надо потерпеть - говорят они.
12:54:52 09-11-2023
Я помню ,когда наступала эта новая "эра" новой системы,нам трындели про заботу о человеке и его благополучной обеспеченной жизни.При этом кляли в пух и прах коммунистов -людоедов ,которые попирали все наши свободы и держали народ в рабстве.Теперь ,по прошествии немалого времени,смотрю ,а картинка то всё та же.
12:55:12 09-11-2023
на переполненный --- потому что такси дорого
13:06:15 09-11-2023
После 18-00 транспорт ходит отвратительно. И почему наши слуги народа не еденятся со своими братьями и не толкаются в общественном транспорте?
14:15:47 09-11-2023
Я не очень понял из названия Кому пожаловались барнаульцы? --------------------------------------------- Кто этот - которому все жалуются и ничего не меняется? А может его нет?
14:54:11 09-11-2023
А кто строитель такой системы власти?
17:48:48 09-11-2023
Гость (14:54:11 09-11-2023) А кто строитель такой системы власти? ... Володя.
14:58:42 09-11-2023
Вот и готовый список вопросов Виктору Петровичу
15:21:46 09-11-2023
Божились, что естлиф им стоимость проезда поднимут, то прям всё хорошо станет и ОТ станет окупаться, и новые автобусы... Где? Какая жалкая откоряка последует на это раз? Что все на Украине или на рыбном промысле?? Так нет же- кабы все водители там были, то и там же были пассажиры, но ведь нет же- пассажиры все тут.
17:50:46 09-11-2023
Гость (15:21:46 09-11-2023) Божились, что естлиф им стоимость проезда поднимут, то прям ... Пассажиры все тут, а водители все там. Как всегда по жизни.
15:27:56 09-11-2023
Когда 47 будет большим? Невозможно уехать из центра вечером.
15:33:01 09-11-2023
Скоро вырастет
23:25:34 25-11-2023
Барнаульскому архитектору Александру Дерингу поручили спроектировать интерьеры новых станций и вестибюлей Барнаульского метрополитена, которые планируется возвести в 2023-2025 годах. Речь о станциях на участке Кольцевой линии от «Георгиевской» до «Молодёжной», а также новых станциях Власихинской линии.
15:44:54 09-11-2023
Читайте отписки чиновников на форуме Администрации Барнаула. 31 октября 2023 г., 14.00 - 15.00 Шеломенцев Антон Андреевич, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Тема: Завершение дорожно-строительного сезона сезона и итоги благоустройства общественных территорий в 2023 году Источник: https://barnaul.org/forums/zavershenie-dorozhno-stroitelnogo-sezona-sezona-i-itogi-blagoustroystva-obshchestvennykh-territoriy-/
15:50:00 09-11-2023
Гость (14:59:55 09-11-2023) Конечно некому! Работодатели после 40 лет категорически отка... Это бред! Опытные наоборот в приоритете,если конечно вы были водителем,а не собачьим парикмахером...
17:53:30 09-11-2023
Гость (15:50:00 09-11-2023) Это бред! Опытные наоборот в приоритете,если конечно вы были... У собачьего парикмахера зарплата больше, чем у водителя.
15:58:17 09-11-2023
Да вы что на Виктора П. наехали - вот его и В.В. из кремля наградил за добросовестный труд.Главная задача выполнена выборы прошли а обещания можно и повторно озвучить.Самое главное мост отстроить на новом рынке и так на снег асфальт ложат.Короче говоря все нашим чиновникам до фонаря...... Очень жаль не везет алтаю на губеров....
16:05:18 09-11-2023
Трамвай ходит кстати до самого позднего вечера...вот автобусов реально после 20 00 нет..кроме 53,
16:38:18 09-11-2023
Так и 53-го нет.
17:29:03 09-11-2023
Это потому что такси подорожало.
20:33:25 09-11-2023
Переполненный общественный транспорт пожаловался на барнаульцев. Завтрашний заголовок.
20:55:41 09-11-2023
а на 25 и 32 маршруте и не уехать: от слова совсем!Давка и утром, и днем, и вечером!
14:02:31 10-11-2023
гость (20:55:41 09-11-2023) а на 25 и 32 маршруте и не уехать: от слова совсем!Давка и у... Не обманывайте, только один рейс в город утром, потом только по сиденья ездят а то и меньше
21:14:36 09-11-2023
Леся (16:05:18 09-11-2023) Трамвай ходит кстати до самого позднего вечера...вот автобус... Ехал сегодня на 53 к Шумакова приехали а кондуктор водителю (ну вроде все набрали, может больше непоедем?. Тот чегото буркнул типа всеравно опаздываем) наминуточку время 19.00 было. А люди стоят ждут эти автобусы. Никто их некотролирует , как хотят так иездят. Толь и жалуютс что денег им мало. Да хоть по 100р сделайте проезд у этих частников ничего неизменится, там жадность просто зашкаливает.
14:07:01 10-11-2023
Александр. (21:14:36 09-11-2023) Ехал сегодня на 53 к Шумакова приехали а кондуктор водителю ... Они в 3 часа ночи на работу встают, а к 19 часам уже по 14-16 часов на работе. Что теперь сдохнуть на работе
16:17:05 11-11-2023
Гость (14:07:01 10-11-2023) Они в 3 часа ночи на работу встают, а к 19 часам уже по 14-1... Да не гневите вы бога. Первый выход в 5.40, но его никогда нет. И к тому же у первых выходов в обед пересмена.
09:42:02 10-11-2023
47 маршрут. это автобус на выживание, пока едешь в автобусе кто-то теряет сознание, почти это происходит ежедневно. автобусы переполнены, дышать нечем, стоять негде, дети которые едут в отдаленные районы в школу , вообще попасть в автобус не могут, бардак, куда только смотрит Шеломенцев, новый микрорайон застроили, а порядок с транспортом забыли навести!
09:46:03 10-11-2023
Шеломенцева долой, молодой толку мало, бардак с транспортом, сослать его в Бийск на понижение, не может порядок навести!
09:47:57 10-11-2023
сослать его в Бийск------- за что такая ненависть к Бийску?
18:33:39 11-11-2023
41 маршрут тоже утром битком.