Барнаульцы пожаловались на переполненный общественный транспорт

Речь идет как о трамваях, так и автобусах

09 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на переполненные трамваи № 10. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".

Как отметил горожанин, давка на этом маршруте наблюдается каждое утро. При этом трамваи забиты пассажирами уже при выезде на улицу Малахова.

В комментариях пользователи рассказали, что такая проблема характерна и для ряда других направлений общественного транспорта:

"Я про № 60 и № 57 вообще молчу";

"Вы в 50-м утром не были";

"Вы на 7-м маршруте не ездили. Вообще раньше же ходили по два вагона, могли бы и в час пик пускать их";

"47-й вообще воздушный шарик".

Ранее жители Барнаула также стали жаловаться на гололед, который мешает им спокойно ходить по улицам.