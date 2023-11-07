Пройти невозможно. Барнаульцы пожаловались на гололед на тротуарах и остановках

Жители города призывают дорожников активнее обрабатывать заледенелые поверхности

07 ноября 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"









Фото: "Инцидент Барнаул", Barnaul22

Жители Барнаула стали жаловаться на гололед. Ледяная корка не позволяет спокойно передвигаться по улицам – горожане призывают дорожников как можно скорее обработать дороги.

В частности, в сообществе "Инцидент Барнаул" пожаловались на улицу Советской Армии. По словам местной жительницы, вокруг здания № 36а "сплошной лед".

"Невозможно подойти к входу в магазины, аптеку. Люди падают. Это каждый год так", – рассказала она.Другой горожанин пожаловался на улицу Северо-Западную, где чуть не упал на трамвайной остановке на рельсы. В сообществе Barnaul22 он попросил посыпать лед хотя бы песком.

В администрации Барнаула ранее сообщали, что дорожники проводят обработку тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь посыпаются наиболее проходимые маршруты, остановки, подходы к пешеходным переходам и социально значимым объектам.