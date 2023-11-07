Пройти невозможно. Барнаульцы пожаловались на гололед на тротуарах и остановках
Жители города призывают дорожников активнее обрабатывать заледенелые поверхности
07 ноября 2023, 10:54, ИА Амител
Жители Барнаула стали жаловаться на гололед. Ледяная корка не позволяет спокойно передвигаться по улицам – горожане призывают дорожников как можно скорее обработать дороги.
В частности, в сообществе "Инцидент Барнаул" пожаловались на улицу Советской Армии. По словам местной жительницы, вокруг здания № 36а "сплошной лед".
"Невозможно подойти к входу в магазины, аптеку. Люди падают. Это каждый год так", – рассказала она.Другой горожанин пожаловался на улицу Северо-Западную, где чуть не упал на трамвайной остановке на рельсы. В сообществе Barnaul22 он попросил посыпать лед хотя бы песком.
В администрации Барнаула ранее сообщали, что дорожники проводят обработку тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь посыпаются наиболее проходимые маршруты, остановки, подходы к пешеходным переходам и социально значимым объектам.
11:51:49 07-11-2023
В Змеиногорске тоже самое
11:52:58 07-11-2023
То есть остановка около Норд-веста не значима.
11:58:14 07-11-2023
В 2021 году в больницу № 1 приезжали из Москвы, снимали, интересовались, почему так много операций по замене ТБС... Не удивительно, что ж. В этом году тоже ждать такой ситуации? Риторический вопрос, естественно. Мысли вслух
12:14:25 07-11-2023
Одно и тоже каждую зиму. Но кто то же должен сделать какой то вывод. Ездиют уважаемые депутаты АКЗС в ДНР. А здесь навести порядок слабо. Ждём изменений.
13:16:05 07-11-2023
Интересно было бы посмотреть статистику травмпункта.
13:47:08 07-11-2023
КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ ГОРОДА? КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ ДОРОГ В ГОРОДЕ? На Короленко хоть раз посыпали антигололедной смесью? Перед школами везде обработали наледь?
14:02:01 07-11-2023
Гость (13:47:08 07-11-2023) КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ ГОРОДА? КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОС... А чё им смотреть? Они на машине детей в садик-школу отвезли и поехали на работу.
17:55:57 07-11-2023
Гость (14:02:01 07-11-2023) А чё им смотреть? Они на машине детей в садик-школу отвезли ... Что, вообще пешком не ходят по улицам? А опа не отрастает здоровая при этом?
13:48:05 07-11-2023
Улица Островского от А. Петрова до Юрина-один сплошной каток. Трое детей получили переломы!
14:22:50 07-11-2023
Да подождите вы! скоро будет новость с отчетом сколько песка с солью тонн высыпали на тротуары.
15:46:46 07-11-2023
Гость (14:22:50 07-11-2023) Да подождите вы! скоро будет новость с отчетом сколько песка... Ага. Вокруг да около администрации.
15:56:26 07-11-2023
Всю зиму ежедневно риск искалечиться. Я как это понял много лет назад, так сразу решил - отсюда надо уносить ноги. Уехал и ни капли не пожалел. А куча ровесников, которые остались, уже на кладбище!
20:51:03 07-11-2023
Гость (15:56:26 07-11-2023) Всю зиму ежедневно риск искалечиться. Я как это понял много ... Ну и хитрован вы какой! Предлагаете всем, начиная с Приморья( там сейчас вообще капец) валить на юга? Сочи, Крым,..да, в районе Израиля сейчас совсем не скользко!(если вас так гололед пугает).Но как-то не хочется, подождем-посмотрим, кто смеяться последним будет.