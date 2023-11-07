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Пройти невозможно. Барнаульцы пожаловались на гололед на тротуарах и остановках

Жители города призывают дорожников активнее обрабатывать заледенелые поверхности

07 ноября 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула стали жаловаться на гололед. Ледяная корка не позволяет спокойно передвигаться по улицам – горожане призывают дорожников как можно скорее обработать дороги.

В частности, в сообществе "Инцидент Барнаул" пожаловались на улицу Советской Армии. По словам местной жительницы, вокруг здания № 36а "сплошной лед".

"Невозможно подойти к входу в магазины, аптеку. Люди падают. Это каждый год так", – рассказала она.Другой горожанин пожаловался на улицу Северо-Западную, где чуть не упал на трамвайной остановке на рельсы. В сообществе Barnaul22 он попросил посыпать лед хотя бы песком.

В администрации Барнаула ранее сообщали, что дорожники проводят обработку тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь посыпаются наиболее проходимые маршруты, остановки, подходы к пешеходным переходам и социально значимым объектам.

Барнаул Дороги

Комментарии 13

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Гость

11:51:49 07-11-2023

В Змеиногорске тоже самое

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Гость

11:52:58 07-11-2023

То есть остановка около Норд-веста не значима.

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Гость

11:58:14 07-11-2023

В 2021 году в больницу № 1 приезжали из Москвы, снимали, интересовались, почему так много операций по замене ТБС... Не удивительно, что ж. В этом году тоже ждать такой ситуации? Риторический вопрос, естественно. Мысли вслух

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Анна

12:14:25 07-11-2023

Одно и тоже каждую зиму. Но кто то же должен сделать какой то вывод. Ездиют уважаемые депутаты АКЗС в ДНР. А здесь навести порядок слабо. Ждём изменений.

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Гость

13:16:05 07-11-2023

Интересно было бы посмотреть статистику травмпункта.

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Гость

13:47:08 07-11-2023

КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ ГОРОДА? КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ ДОРОГ В ГОРОДЕ? На Короленко хоть раз посыпали антигололедной смесью? Перед школами везде обработали наледь?

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Гость

14:02:01 07-11-2023

Гость (13:47:08 07-11-2023) КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ ГОРОДА? КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОС... А чё им смотреть? Они на машине детей в садик-школу отвезли и поехали на работу.

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Гость

17:55:57 07-11-2023

Гость (14:02:01 07-11-2023) А чё им смотреть? Они на машине детей в садик-школу отвезли ... Что, вообще пешком не ходят по улицам? А опа не отрастает здоровая при этом?

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Гость

13:48:05 07-11-2023

Улица Островского от А. Петрова до Юрина-один сплошной каток. Трое детей получили переломы!

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Гость

14:22:50 07-11-2023

Да подождите вы! скоро будет новость с отчетом сколько песка с солью тонн высыпали на тротуары.

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Гость

15:46:46 07-11-2023

Гость (14:22:50 07-11-2023) Да подождите вы! скоро будет новость с отчетом сколько песка... Ага. Вокруг да около администрации.

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Гость

15:56:26 07-11-2023

Всю зиму ежедневно риск искалечиться. Я как это понял много лет назад, так сразу решил - отсюда надо уносить ноги. Уехал и ни капли не пожалел. А куча ровесников, которые остались, уже на кладбище!

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Гость

20:51:03 07-11-2023

Гость (15:56:26 07-11-2023) Всю зиму ежедневно риск искалечиться. Я как это понял много ... Ну и хитрован вы какой! Предлагаете всем, начиная с Приморья( там сейчас вообще капец) валить на юга? Сочи, Крым,..да, в районе Израиля сейчас совсем не скользко!(если вас так гололед пугает).Но как-то не хочется, подождем-посмотрим, кто смеяться последним будет.

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