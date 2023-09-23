Барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на поликлинику, никогда не видевшую капремонта

Люди рассказали, что у здания нет перил, пандуса и ступеней, а также обсыпана штукатурка

23 сентября 2023, 18:35, ИА Амител

























Кадры из видео: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Жители Барнаула пожаловались на состояние поликлиники № 2 по проспекту Калинина, 16, которая была построена в 1936 году и никогда не видела капремонта.

Телеграм-каналу "Кровавая барыня", который принадлежит журналистке Ксении Собчак, люди рассказали, что в критически ветхом здании сейчас плохо все: обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, а еще облуплен потолок и потрескались стены, но для надежности их заклеили скотчем.

"Поликлиника убита в хлам, начиная с входа. Ни перил, ни пандуса, а теперь и ступеней нет, они рассыпались. На самом здании обсыпана штукатурка", – посетовали горожане.

Отметим, что городская поликлиника № 2 является памятником архитектуры регионального значения. Ее построили в 1934-1936 годах и использовали для размещения амбулатории, а затем – поликлиники Барнаульского меланжевого комбината. А в 1956-м здесь была записана первая в городе электрокардиограмма.

В 2019 году amic.ru писал, что Единый заказчик капстроительства Алтайского края разместил на сайте госзакупок тендер на подготовку проекта реставрации здания. В 2020-м власти заключили контракт на разработку проектно-сметной документации с компанией "Классика" Александра Деринга, а в 2022-м эти работы были завершены. Проект, в частности, предусматривает замену всех деревянных конструкций и воссоздание исторического фронтона, а внутри – перепланировку всех помещений и оборудование лифта для маломобильных групп населения.

Весной 2023 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказывал, что проект отправили на государственную экспертизу. Но когда именно могут начать сам капремонт, до сих пор неизвестно.

Тогда же наш фотокорреспондент посетил эту поликлинику и запечатлел, как она выглядит.