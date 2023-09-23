Барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на поликлинику, никогда не видевшую капремонта
Люди рассказали, что у здания нет перил, пандуса и ступеней, а также обсыпана штукатурка
23 сентября 2023, 18:35, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на состояние поликлиники № 2 по проспекту Калинина, 16, которая была построена в 1936 году и никогда не видела капремонта.
Телеграм-каналу "Кровавая барыня", который принадлежит журналистке Ксении Собчак, люди рассказали, что в критически ветхом здании сейчас плохо все: обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, а еще облуплен потолок и потрескались стены, но для надежности их заклеили скотчем.
"Поликлиника убита в хлам, начиная с входа. Ни перил, ни пандуса, а теперь и ступеней нет, они рассыпались. На самом здании обсыпана штукатурка", – посетовали горожане.
Отметим, что городская поликлиника № 2 является памятником архитектуры регионального значения. Ее построили в 1934-1936 годах и использовали для размещения амбулатории, а затем – поликлиники Барнаульского меланжевого комбината. А в 1956-м здесь была записана первая в городе электрокардиограмма.
В 2019 году amic.ru писал, что Единый заказчик капстроительства Алтайского края разместил на сайте госзакупок тендер на подготовку проекта реставрации здания. В 2020-м власти заключили контракт на разработку проектно-сметной документации с компанией "Классика" Александра Деринга, а в 2022-м эти работы были завершены. Проект, в частности, предусматривает замену всех деревянных конструкций и воссоздание исторического фронтона, а внутри – перепланировку всех помещений и оборудование лифта для маломобильных групп населения.
Весной 2023 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказывал, что проект отправили на государственную экспертизу. Но когда именно могут начать сам капремонт, до сих пор неизвестно.
Тогда же наш фотокорреспондент посетил эту поликлинику и запечатлел, как она выглядит.
18:44:44 23-09-2023
Ужас!Куда смотрят депутаты?
21:25:50 23-09-2023
Гость (18:44:44 23-09-2023) Ужас!Куда смотрят депутаты?... Так описали же - процесс идет, готов проект и отправлен на экспертизу. Даже если Собчак сама денег даст, то быстрее не получится.
18:05:37 24-09-2023
Гость (18:44:44 23-09-2023) Ужас!Куда смотрят депутаты?... Зачем депутатам эти поликлиники:)) они то в частные ходят ))))
18:47:15 23-09-2023
Ага, Ксюха отремонтирует за свои кровные.
21:24:18 23-09-2023
Гость (18:47:15 23-09-2023) Ага, Ксюха отремонтирует за свои кровные. ... За Кровавые барские))))
20:35:43 23-09-2023
А пошто корреспондент прошлойзимние фото приклеил? Сейчашние фото еще страшней? А может этого здания уже нет?
20:47:50 23-09-2023
Ну даже если и отремонтируют,талонов туда не прибавится,чтобы попасть к кому нибудь,надо три недели ждать...и то не факт,что в свое время пройдешь,а не через три часа назначенного времени...
23:44:50 23-09-2023
Собчак - наш президент!
23:48:26 23-09-2023
К узким специалистам в день невозможно записаться только через терапевта и снова записаться. Получишь талон через месяц а то и два мес. На УЗИ тоже ждать больше двух месяцев. Окулист отвратительный врач, подолгу ждать в очереди да и получить заветную бумажку тоже через полтора часа Ужас
23:57:10 23-09-2023
Баба Света совсем мышей не ловит. Старая стала, на пенсию мешалкой. Сама не уйдет. Сколько город будет страдать от нерадивой Единой заказчицы.
09:27:01 24-09-2023
"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото". Ну или говорящей лошадке...
12:20:03 24-09-2023
А в Спортлото не пробовали писать?
15:13:57 24-09-2023
если покопаться в истории то ее возможно пленные самураи или немцы пленные строили
08:37:47 25-09-2023
Гость (15:13:57 24-09-2023) если покопаться в истории то ее возможно пленные самураи или... какие пленные немцы или самураи?! Поликлинику построили 1934-1936 гг. в стиле конструктивизма еще до войны. И если учитывать, что она простояла без капремонта 90 (!) лет, построили ее на совесть, не чета современным строителям.
16:30:15 24-09-2023
А Собчак-то с какого бока здесь? У нас вообще-то свое начальство есть(((
20:46:27 24-09-2023
В этой поликлинике я работала в 1982 году. Какие доктора работали, медицинские сестра, умницы и красавицы. Всё было добротно, и светло и чисто. Увидев фото пришла в ужас. Это ж надо так запустить, безобразие . Зато Попов лыжи навострил на пост выше. Позор нашим чиновникам. А этот господин наш, губернатор, куда смотрим то, а?
05:51:24 26-09-2023
Денег нет, но вы держитесь. (друг за друга).