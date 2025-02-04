Барнаульцы пожаловались на пробки после перенастройки светофоров
Ранее пешеходам выделили больше времени, чтобы переходить дорогу
04 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Барнаульские автомобилисты обратили внимание на пробки, которые появились на дорогах после изменений в работе светофоров. Об этом сообщает Barnaul 22.
Ранее на некоторых участках улиц пешеходам выделили больше времени, чтобы перейти дорогу.
Изменения затронули работу светофоров на следующих перекрестках:
- проспект Социалистический – улица Никитина;
- улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;
- улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;
- проспект Дзержинского – улица Белинского;
- проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;
- Павловский тракт – улица Шумакова.
Однако на водителях такие нововведения сказались негативно: горожане заметили, что пробок на дорогах стало больше. Со слов барнаульцев, заторы появились даже там, где их почти не было до этого:
- "После перенастройки светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. Пионеров (мост у Нового рынка) теперь постоянная пробка на мосту. До этого пробок практически не было вообще! Может, стоит вернуть все обратно?"
- "Изменили время работы светофоров на перекрестках ул. Эмилии Алексеевой – ул. 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой – 80-й Гвардейской дивизии. Тем самым увеличили пробку и создали проблемы водителям, которые двигаются по "Эмильке". Я думаю, многие со мной согласятся, что светофор нужно вернуть в тот режим, в котором он работал прежде", – высказались горожане.
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16:47:05 04-02-2025
На Эмильке изменили работу светофоров-для чего?Я ни разу не видел пробку из пешеходов, а из водил постоянно! Пешеходам нужно при переходе дороги маленько шевелить булками! А то уткнутся в телефон и идут как по Красной площади!!!
16:52:17 04-02-2025
Спасибо властям за внедрение умной системы. Так красочно расписывали преимущества, когда выделялись бюджетные средства
17:32:48 04-02-2025
Тихо граждане! Тихо!
Они работают... Что-то делают...!
Пусть не всегда разумно, не всегда логично... Но стараются же!?
Не они виноваты! Нет в школе давно уже логики, и других развивающих ум предметов...
А сейчас вообще решают понизить количество экзаменов, потому как дети не вывозят!...
Наслаждайтесь.
Вот через несколько лет начнут работать сегодняшние выпускники...! Вот тогда....!? Да...
17:34:03 04-02-2025
кто это все просчитывал ? пусть в часы пик проедут по этим улицам!! Вы (ответственные лица) прошвырнитесь по городу посмотрите что натворили , хоть иногда!!
19:22:35 04-02-2025
Работу светофорщиков мотивируют владельцы АЗС, чем больше пробка тем больше расход у автомобиля.
07:55:12 05-02-2025
Лысого гонять в телефоне не надо, а то встанут на светофоре и пока не разбудят не перестанут рукоблудить.
12:46:05 05-02-2025
Вообще какая то отрицательная настройка всегда получается. Давно уже по ленинскому красных волн наделали теперь и дальше пошли. Зато теперь можно сказать - смотрите какие у нас пробки, умолчав кто и как их создаёт
20:15:15 05-02-2025
С Ленинским наделали бед! Раньше 60 катились от нового моста и до Молодежки - красота! Теперь газ-тормоз и все стоят и дымят на каждом светофоре - кому это нужно? В 20.20 стоим на Ленина и ждем несуществующие машины с Молодежки. Секунды заканчиваются, а мы еще секунд тридцать стоим...