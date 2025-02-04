Барнаульцы пожаловались на пробки после перенастройки светофоров

Ранее пешеходам выделили больше времени, чтобы переходить дорогу

04 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Барнаульские автомобилисты обратили внимание на пробки, которые появились на дорогах после изменений в работе светофоров. Об этом сообщает Barnaul 22.

Ранее на некоторых участках улиц пешеходам выделили больше времени, чтобы перейти дорогу.

Изменения затронули работу светофоров на следующих перекрестках:

проспект Социалистический – улица Никитина;

улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;

улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;

проспект Дзержинского – улица Белинского;

проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;

Павловский тракт – улица Шумакова.

Однако на водителях такие нововведения сказались негативно: горожане заметили, что пробок на дорогах стало больше. Со слов барнаульцев, заторы появились даже там, где их почти не было до этого: