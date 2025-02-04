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Барнаульцы пожаловались на пробки после перенастройки светофоров

Ранее пешеходам выделили больше времени, чтобы переходить дорогу

04 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Барнаульские автомобилисты обратили внимание на пробки, которые появились на дорогах после изменений в работе светофоров. Об этом сообщает Barnaul 22.

Ранее на некоторых участках улиц пешеходам выделили больше времени, чтобы перейти дорогу.

Изменения затронули работу светофоров на следующих перекрестках:

  • проспект Социалистический – улица Никитина;
  • улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;
  • улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;
  • проспект Дзержинского – улица Белинского;
  • проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;
  • Павловский тракт – улица Шумакова.

Однако на водителях такие нововведения сказались негативно: горожане заметили, что пробок на дорогах стало больше. Со слов барнаульцев, заторы появились даже там, где их почти не было до этого:

  • "После перенастройки светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. Пионеров (мост у Нового рынка) теперь постоянная пробка на мосту. До этого пробок практически не было вообще! Может, стоит вернуть все обратно?" 
  • "Изменили время работы светофоров на перекрестках ул. Эмилии Алексеевой – ул. 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой – 80-й Гвардейской дивизии. Тем самым увеличили пробку и создали проблемы водителям, которые двигаются по "Эмильке". Я думаю, многие со мной согласятся, что светофор нужно вернуть в тот режим, в котором он работал прежде", – высказались горожане.

Барнаул светофоры

Комментарии 16

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Гость

15:35:23 04-02-2025

В "Ленточном бору" два классных светофора на пешеходниках работают в автоматическом режиме, хотя пешеходы там бывают раз в три-четыре часа, но авто их упорно ожидают...

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гость

16:40:48 04-02-2025

Гость (15:35:23 04-02-2025) В "Ленточном бору" два классных светофора на пешеходниках ра... Малахова - Павлик , под мостом, такая же история. выходной , утро, пешеходов нет. Стоим ждем когда появятся...

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Гость

21:18:54 04-02-2025

гость (16:40:48 04-02-2025) Малахова - Павлик , под мостом, такая же история. выходной ,... Пфф. Это вы еще ночами не ездили. Стоим на красных светофорах, пропускаем духов и привидений.

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Чучмек

18:12:35 04-02-2025

Гость (15:35:23 04-02-2025) В "Ленточном бору" два классных светофора на пешеходниках ра... Там светофоры с сенсорным управлением. Без пешеходов они не включатся - для перехода нужно поднести руку к датчику

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Гость

05:34:57 05-02-2025

Чучмек (18:12:35 04-02-2025) Там светофоры с сенсорным управлением. Без пешеходов они не ... Сказки венского леса. Сколько раз на "Ползуново" приходилось останавливаться, хотя людей не было

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Гость

06:50:15 05-02-2025

Гость (05:34:57 05-02-2025) Сказки венского леса. Сколько раз на "Ползуново" приходилось... Добавлю еще несколько бестолковых светофоров пешеходных. На Строителей (возле 40 дома), на Красноармейском (возле ресторана Ползунов) и на Красноармейском (рядом с Вавилоном). Кто решил их без кнопок поставить? Причем рядом с Ползуновым раньше был кнопочный.

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Гость

10:56:09 05-02-2025

Гость (06:50:15 05-02-2025) Добавлю еще несколько бестолковых светофоров пешеходных. На ... Можно добавить Калинина около заводов. Выходной, людей нет, а автомобили стоят, воздух пропкскают.

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Гость

12:36:24 05-02-2025

Гость (10:56:09 05-02-2025) Можно добавить Калинина около заводов. Выходной, людей нет, ... Павловский тракт на Теплом рынке. Кнопка есть, но всё равно включается сам без пешеходов.

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Владимир

16:47:05 04-02-2025

На Эмильке изменили работу светофоров-для чего?Я ни разу не видел пробку из пешеходов, а из водил постоянно! Пешеходам нужно при переходе дороги маленько шевелить булками! А то уткнутся в телефон и идут как по Красной площади!!!

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Гость

16:52:17 04-02-2025

Спасибо властям за внедрение умной системы. Так красочно расписывали преимущества, когда выделялись бюджетные средства

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Гость

17:32:48 04-02-2025

Тихо граждане! Тихо!
Они работают... Что-то делают...!
Пусть не всегда разумно, не всегда логично... Но стараются же!?
Не они виноваты! Нет в школе давно уже логики, и других развивающих ум предметов...
А сейчас вообще решают понизить количество экзаменов, потому как дети не вывозят!...
Наслаждайтесь.
Вот через несколько лет начнут работать сегодняшние выпускники...! Вот тогда....!? Да...

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Гость

17:34:03 04-02-2025

кто это все просчитывал ? пусть в часы пик проедут по этим улицам!! Вы (ответственные лица) прошвырнитесь по городу посмотрите что натворили , хоть иногда!!

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Гость

19:22:35 04-02-2025

Работу светофорщиков мотивируют владельцы АЗС, чем больше пробка тем больше расход у автомобиля.

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Гость

07:55:12 05-02-2025

Лысого гонять в телефоне не надо, а то встанут на светофоре и пока не разбудят не перестанут рукоблудить.

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Гость

12:46:05 05-02-2025

Вообще какая то отрицательная настройка всегда получается. Давно уже по ленинскому красных волн наделали теперь и дальше пошли. Зато теперь можно сказать - смотрите какие у нас пробки, умолчав кто и как их создаёт

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Гость.

20:15:15 05-02-2025

С Ленинским наделали бед! Раньше 60 катились от нового моста и до Молодежки - красота! Теперь газ-тормоз и все стоят и дымят на каждом светофоре - кому это нужно? В 20.20 стоим на Ленина и ждем несуществующие машины с Молодежки. Секунды заканчиваются, а мы еще секунд тридцать стоим...

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