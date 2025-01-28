Водителей попросили проявлять внимательность

28 января 2025, 15:40, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

В Барнауле в работу некоторых светофоров внесут изменения для обеспечения безопасности движения пешеходов, сообщает мэрия.

С 30 января внесут изменения в циклы светофорного регулирования, предусматривающие введение отдельной разрешающей пешеходной фазы, на следующих перекрестках:

проспект Социалистический – улица Никитина;

улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;

улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;

проспект Дзержинского – улица Белинского.

Также выделят дополнительное время для движения пешеходов на следующих перекрестках:

проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;

Павловский тракт – улица Шумакова.

Власти Барнаула обратились к водителям и пешеходам с просьбой проявлять внимательность при движении и переходе проезжих частей и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что Барнаул за четыре года получил более 440 млн рублей на борьбу с пробками и безопасность движения.