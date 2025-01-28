НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на нескольких светофорах пешеходам выделят больше времени на переход дороги

Водителей попросили проявлять внимательность

28 января 2025, 15:40, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru
Светофор / Фото: amic.ru

В Барнауле в работу некоторых светофоров внесут изменения для обеспечения безопасности движения пешеходов, сообщает мэрия.

С 30 января внесут изменения в циклы светофорного регулирования, предусматривающие введение отдельной разрешающей пешеходной фазы, на следующих перекрестках:

  • проспект Социалистический – улица Никитина;
  • улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;
  • улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;
  • проспект Дзержинского – улица Белинского.

Также выделят дополнительное время для движения пешеходов на следующих перекрестках:

  • проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;
  • Павловский тракт – улица Шумакова.

Власти Барнаула обратились к водителям и пешеходам с просьбой проявлять внимательность при движении и переходе проезжих частей и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что Барнаул за четыре года получил более 440 млн рублей на борьбу с пробками и безопасность движения.

Светофор / Фото: amic.ru

Три новых светофора подключат в Барнауле до середины января

На городских улицах они появятся до конца текущей недели
НОВОСТИОбщество
Барнаул дорожное движение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:53:38 28-01-2025

Павловский тракт - Шумакова, через Павловский тракт давно нужно убрать пешеходный переход. Пешеходам нужно ходить по подземному переходу расположенному рядом. Это сильно разгрузит перекрёсток и улучшит его пропускную способность и безопасность. А делают всё наоборот, вредители.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

12:40:03 29-01-2025

Гость (15:53:38 28-01-2025) Павловский тракт - Шумакова, через Павловский тракт давно ну... Да, совсем рядышком, почти 200м скакать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:43:35 29-01-2025

А на с-з -около Рассвета , там не то что я бабушки переходить не успевают.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров