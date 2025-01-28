В Барнауле на нескольких светофорах пешеходам выделят больше времени на переход дороги
Водителей попросили проявлять внимательность
28 января 2025, 15:40, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
В Барнауле в работу некоторых светофоров внесут изменения для обеспечения безопасности движения пешеходов, сообщает мэрия.
С 30 января внесут изменения в циклы светофорного регулирования, предусматривающие введение отдельной разрешающей пешеходной фазы, на следующих перекрестках:
- проспект Социалистический – улица Никитина;
- улица Эмилии Алексеевой – улица 80-й Гвардейской Дивизии;
- улица Эмилии Алексеевой – улица 40 лет Октября;
- проспект Дзержинского – улица Белинского.
Также выделят дополнительное время для движения пешеходов на следующих перекрестках:
- проспект Ленина – улица Пионеров – улица Новоугольная;
- Павловский тракт – улица Шумакова.
Власти Барнаула обратились к водителям и пешеходам с просьбой проявлять внимательность при движении и переходе проезжих частей и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что Барнаул за четыре года получил более 440 млн рублей на борьбу с пробками и безопасность движения.
15:53:38 28-01-2025
Павловский тракт - Шумакова, через Павловский тракт давно нужно убрать пешеходный переход. Пешеходам нужно ходить по подземному переходу расположенному рядом. Это сильно разгрузит перекрёсток и улучшит его пропускную способность и безопасность. А делают всё наоборот, вредители.
12:40:03 29-01-2025
Гость (15:53:38 28-01-2025) Павловский тракт - Шумакова, через Павловский тракт давно ну... Да, совсем рядышком, почти 200м скакать...
01:43:35 29-01-2025
А на с-з -около Рассвета , там не то что я бабушки переходить не успевают.