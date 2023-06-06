Барнаульцы пожаловались на пробку из-за изменений в работе светофора

Автовладельцы обеспокоены тем, как придётся проезжать участок во время заторов

06 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на пробку, которая возникает из-за изменений в работе светофора на пересечении улиц Юрина и Попова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, теперь водителям на улице Юрина приходится ждать зелёного больше минуты. Из-за этого на перекрёстке собирается большой затор.

Пользователь отметил, что вереница машин образуется даже в обычное время, а в час пик ситуация на данном участке дороги будет становиться только хуже.

Ранее барнаульцы пожаловались на опасный переезд через трамвайные пути на Попова.