НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на пробку из-за изменений в работе светофора

Автовладельцы обеспокоены тем, как придётся проезжать участок во время заторов

06 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на пробку, которая возникает из-за изменений в работе светофора на пересечении улиц Юрина и Попова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, теперь водителям на улице Юрина приходится ждать зелёного больше минуты. Из-за этого на перекрёстке собирается большой затор.

Пользователь отметил, что вереница машин образуется даже в обычное время, а в час пик ситуация на данном участке дороги будет становиться только хуже.

Ранее барнаульцы пожаловались на опасный переезд через трамвайные пути на Попова.

Барнаул Транспорт жалобы и просьбы

Комментарии 2

Avatar Picture
Анна

10:18:15 06-06-2023

Пересечения Цеховой/Калинина и Профинтерна/Калинина - просто издевательство над водителями, там иногда, по-моему, просто отключают зеленый свет, пробки от бульвара 9-го Января в час пик.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:05 06-06-2023

так там всегда пробка, до Шукшина

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров