Барнаульцы пожаловались на высокий и опасный переезд через пути на Попова
Автомобилисты здесь рискуют попасть на очень дорогой ремонт
04 июня 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: Branaul22
Житель Барнаула в социальных сетях обратил внимание на опасный переезд через трамвайные пути на улице Попова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
Горожанин сфотографировал грузовик, пострадавший при пересечении путей. Судя по всему, у него оторвало поддон, а моторное масло вытекло на проезжую часть.
Автор сообщения отметил, что на этом переезде многие водители рискуют попасть на серьёзный ремонт.
Чтобы обезопасить автомобилистов, нужно уменьшить углы подъёма и спуска на переезде.
16:58:59 04-06-2023
часто вижу как там глушаки отрывают себе, раз было - двое одновременно .
20:26:12 04-06-2023
А Попова - Балтийская нормальный значит переезд?
09:40:47 05-06-2023
А однажды там в утренний час пик застрял гружёный плитовоз... представить драматичность этой ситуации, не видя растерянного водилу, невозможно...
10:32:58 05-06-2023
Седьмой год он там, барнаульцы только пожаловались