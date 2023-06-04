Барнаульцы пожаловались на высокий и опасный переезд через пути на Попова

Автомобилисты здесь рискуют попасть на очень дорогой ремонт

04 июня 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: Branaul22

Житель Барнаула в социальных сетях обратил внимание на опасный переезд через трамвайные пути на улице Попова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Горожанин сфотографировал грузовик, пострадавший при пересечении путей. Судя по всему, у него оторвало поддон, а моторное масло вытекло на проезжую часть.

Автор сообщения отметил, что на этом переезде многие водители рискуют попасть на серьёзный ремонт.

Чтобы обезопасить автомобилистов, нужно уменьшить углы подъёма и спуска на переезде.