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Барнаульцы пожаловались на высокий и опасный переезд через пути на Попова

Автомобилисты здесь рискуют попасть на очень дорогой ремонт

04 июня 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: Branaul22
Фото: Branaul22

Житель Барнаула в социальных сетях обратил внимание на опасный переезд через трамвайные пути на улице Попова. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Горожанин сфотографировал грузовик, пострадавший при пересечении путей. Судя по всему, у него оторвало поддон, а моторное масло вытекло на проезжую часть.

Автор сообщения отметил, что на этом переезде многие водители рискуют попасть на серьёзный ремонт.

Чтобы обезопасить автомобилистов, нужно уменьшить углы подъёма и спуска на переезде.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

16:58:59 04-06-2023

часто вижу как там глушаки отрывают себе, раз было - двое одновременно .

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Игорь

20:26:12 04-06-2023

А Попова - Балтийская нормальный значит переезд?

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Гость

09:40:47 05-06-2023

А однажды там в утренний час пик застрял гружёный плитовоз... представить драматичность этой ситуации, не видя растерянного водилу, невозможно...

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Гость

10:32:58 05-06-2023

Седьмой год он там, барнаульцы только пожаловались

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