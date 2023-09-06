Барнаульцы пожаловались на работу автобусов № 80, которых не дождешься
В диспетчерской рассказали, что на линии работает всего три единицы транспорта
06 сентября 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на работу автобусов 80-го маршрута.
Телеграм-каналу Barnaul 22 она рассказала, что недавно просидела на остановке 40 минут, но нужного транспорта так и не дождалась. По словам женщины, в итоге она позвонила диспетчеру, а ей сказали, что на линии работает всего три автобуса.
"Как нам добираться до дома? С тремя пересадками? Я пенсионер, считаю каждую копейку, проезд не дешевый", – посетовала горожанка.
В комментариях люди подтвердили, что дождаться 80-й действительно очень трудно.
15:05:20 06-09-2023
маршрут № 80 -льготный, вот и не дождаться его! "Всё для народа!"
15:41:36 06-09-2023
Транспорт в Барнауле- это уже притча во языцех! Такого безобразия вообще нигде нет! И что толку, что с регулярной периодичность люди пишут во всех известных пабликах о проблемах на разных маршрутах? Ничего не меняется. Причем в расписании на сайтах- все хорошо! И интервал маленький и машин достаточно. Только вот по факту все по- другому. Диспетчер может только сказать сколько машин на маршруте, а вот почему они сходят с него и совершенно не выполняют расписание это вопросы не к ним.... Сколько было звонков в транспортный отдел и толку абсолютно никакого!!! В частности уже несколько лет ужасно трудно добираться до Михайловского кладбища. Да, это не каждый день, как на работу. НО. Это издевательство над людьми, преимущественно пожилыми, которые не имеют иной возможности добраться. Один единственный малой вместимости автобусик на маршруте 117. Только до 14 часов( и это уже последний рейс с кладбища) и всего 3 раза в неделю с пятницы по воскресенье! Куда еще нужно обращаться и в " какие колокола" звонить чтобы ситуация изменилась? Ау, власть!
22:41:51 06-09-2023
Гость (15:41:36 06-09-2023) Транспорт в Барнауле- это уже притча во языцех! Такого безоб... С Михайлрвским кладбищем просто беда. Мало того, что автобус маленький и ходит 3 раза в неделю, так ведь маршрут в него укороченный, только до конторы и немного дальше. А в глубину кладбища надо идти пешком километры. Не у всех есть машины и люди идут эти километры, нет ни тротуаров, ни дорожек пешеходных, приходится идти по проезжей части это ад какой - то. Но всем плевать.
15:55:43 06-09-2023
73р не дождаться, что утром, что вечером, особенно после 20-00
18:03:21 06-09-2023
Гость (15:55:43 06-09-2023) 73р не дождаться, что утром, что вечером, особенно после 20-... После 20 никакой не дождаться
16:04:09 06-09-2023
Сегодня же здесь новость была, что министр транспорта первый по медийности. А кандидат в губернаторы в соцсетях на другой маршрут жаловался. Скоро всё наладится короче
16:52:02 06-09-2023
Довыбирались ???
19:24:17 06-09-2023
Смешная жизнь у нас дорогие горожане. На работу, край как надо, не дай бог опоздать. Чиновники нас не видят и не слышат. Связь с ними односторонняя. Министр транспорта края аууу... У вас есть какие-нибудь номер для простого народу (((
20:15:46 06-09-2023
Скоро все пешком ходить будем. А вы не думаете, что водитель целый день работает в выхлопах от автомобилей, которых развелось очень много. Кислородное голодание очень влияет на мозг. Водителей очень много умерло так и не дожив до пенсии
21:34:20 06-09-2023
Я работаю с 7.00 до 20.00 живу в п. Кирова. Первый 80 приезжает в 7.00 последний уезжает с докучаево примерно 19.45~20.15 Если вобще приедет у меня смены и на выходные они просто прекращают ездить часов в 18.00
06:20:11 07-09-2023
А я убеждена, что необходимо трамвайную линию пустить вдоль Кутузова. Кольцо на Анатолия соединить с Малахова. Дома ведь можно в лесу строить, почему бы трамвайную линию по краю леса не проложить.
07:17:59 07-09-2023
Гость (06:20:11 07-09-2023) А я убеждена, что необходимо трамвайную линию пустить вдоль ... Ага, и по берегу Оби..
07:41:38 07-09-2023
Вы не понимаете что-ли, водителей просто нет в городе от слова совсем… вот и проблема
10:23:53 07-09-2023
Гость (07:41:38 07-09-2023) Вы не понимаете что-ли, водителей просто нет в городе от сло... и куда они делись? Были и испарились? не все же на сво ушли
09:02:10 07-09-2023
59 тоже отвратно ходит
10:10:39 07-09-2023
80 автобус вообще очень тяжело дождаться. А если дождался, то ещё не факт что ты в него залезешь. Он переполнен и иногда уже просто не останавливается. Безобразие полное.
12:03:34 07-09-2023
Гость (16:52:02 06-09-2023) Довыбирались ???... За что боролись на то и напоролись сейчас выборы пройдут и снова все окей.
12:18:42 07-09-2023
В Белокурихе маршрутки полупустые курсируют по городу, ждать не более 5 минут. Были летом-входишь, с тобой водитель здоровается! И все нормально работает, водители говорят, что и зп их устраивает и график. Лично общалась. Почему в Барнауле не так, при гораздо большей загруженности(выручка выше)? В Томске-транспорт дешевле, ходит часто, народу-средне(ну и август был) ,после 21 часа цена проезда выше на 1р (или 2,точно не помню). Т.е. транспорт после 21 часа ходит! Город меньше. Почему у нас все так грустно то???
13:47:45 07-09-2023
я понимаю что транспортникам не хватает средств и я понимаю что личного транспорта в городе развелось слишком много. У меня предложение -давайте сделаем город платным для личного транспорта и отдадим эти средства транспортникам общественного транспорта на развитие своих автобусных предприятий И личного транспорта поубавится и общественный поднимется а????