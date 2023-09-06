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Барнаульцы пожаловались на работу автобусов № 80, которых не дождешься

В диспетчерской рассказали, что на линии работает всего три единицы транспорта

06 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на работу автобусов 80-го маршрута.

Телеграм-каналу Barnaul 22 она рассказала, что недавно просидела на остановке 40 минут, но нужного транспорта так и не дождалась. По словам женщины, в итоге она позвонила диспетчеру, а ей сказали, что на линии работает всего три автобуса.

"Как нам добираться до дома? С тремя пересадками? Я пенсионер, считаю каждую копейку, проезд не дешевый", – посетовала горожанка.

В комментариях люди подтвердили, что дождаться 80-й действительно очень трудно.

Барнаул жалобы и просьбы автобусы

Комментарии 19

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Гость

15:05:20 06-09-2023

маршрут № 80 -льготный, вот и не дождаться его! "Всё для народа!"

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Гость

15:41:36 06-09-2023

Транспорт в Барнауле- это уже притча во языцех! Такого безобразия вообще нигде нет! И что толку, что с регулярной периодичность люди пишут во всех известных пабликах о проблемах на разных маршрутах? Ничего не меняется. Причем в расписании на сайтах- все хорошо! И интервал маленький и машин достаточно. Только вот по факту все по- другому. Диспетчер может только сказать сколько машин на маршруте, а вот почему они сходят с него и совершенно не выполняют расписание это вопросы не к ним.... Сколько было звонков в транспортный отдел и толку абсолютно никакого!!! В частности уже несколько лет ужасно трудно добираться до Михайловского кладбища. Да, это не каждый день, как на работу. НО. Это издевательство над людьми, преимущественно пожилыми, которые не имеют иной возможности добраться. Один единственный малой вместимости автобусик на маршруте 117. Только до 14 часов( и это уже последний рейс с кладбища) и всего 3 раза в неделю с пятницы по воскресенье! Куда еще нужно обращаться и в " какие колокола" звонить чтобы ситуация изменилась? Ау, власть!

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Гость

22:41:51 06-09-2023

Гость (15:41:36 06-09-2023) Транспорт в Барнауле- это уже притча во языцех! Такого безоб... С Михайлрвским кладбищем просто беда. Мало того, что автобус маленький и ходит 3 раза в неделю, так ведь маршрут в него укороченный, только до конторы и немного дальше. А в глубину кладбища надо идти пешком километры. Не у всех есть машины и люди идут эти километры, нет ни тротуаров, ни дорожек пешеходных, приходится идти по проезжей части это ад какой - то. Но всем плевать.

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Гость

15:55:43 06-09-2023

73р не дождаться, что утром, что вечером, особенно после 20-00

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Гость

18:03:21 06-09-2023

Гость (15:55:43 06-09-2023) 73р не дождаться, что утром, что вечером, особенно после 20-... После 20 никакой не дождаться

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Гость

16:04:09 06-09-2023

Сегодня же здесь новость была, что министр транспорта первый по медийности. А кандидат в губернаторы в соцсетях на другой маршрут жаловался. Скоро всё наладится короче

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Гость

16:52:02 06-09-2023

Довыбирались ???

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гость

19:24:17 06-09-2023

Смешная жизнь у нас дорогие горожане. На работу, край как надо, не дай бог опоздать. Чиновники нас не видят и не слышат. Связь с ними односторонняя. Министр транспорта края аууу... У вас есть какие-нибудь номер для простого народу (((

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Гость

20:15:46 06-09-2023

Скоро все пешком ходить будем. А вы не думаете, что водитель целый день работает в выхлопах от автомобилей, которых развелось очень много. Кислородное голодание очень влияет на мозг. Водителей очень много умерло так и не дожив до пенсии

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Александр

21:34:20 06-09-2023

Я работаю с 7.00 до 20.00 живу в п. Кирова. Первый 80 приезжает в 7.00 последний уезжает с докучаево примерно 19.45~20.15 Если вобще приедет у меня смены и на выходные они просто прекращают ездить часов в 18.00

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Гость

06:20:11 07-09-2023

А я убеждена, что необходимо трамвайную линию пустить вдоль Кутузова. Кольцо на Анатолия соединить с Малахова. Дома ведь можно в лесу строить, почему бы трамвайную линию по краю леса не проложить.

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Гога

07:17:59 07-09-2023

Гость (06:20:11 07-09-2023) А я убеждена, что необходимо трамвайную линию пустить вдоль ... Ага, и по берегу Оби..

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Гость

07:41:38 07-09-2023

Вы не понимаете что-ли, водителей просто нет в городе от слова совсем… вот и проблема

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Гость

10:23:53 07-09-2023

Гость (07:41:38 07-09-2023) Вы не понимаете что-ли, водителей просто нет в городе от сло... и куда они делись? Были и испарились? не все же на сво ушли

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гостья

09:02:10 07-09-2023

59 тоже отвратно ходит

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Ольга

10:10:39 07-09-2023

80 автобус вообще очень тяжело дождаться. А если дождался, то ещё не факт что ты в него залезешь. Он переполнен и иногда уже просто не останавливается. Безобразие полное.

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йчйчас

12:03:34 07-09-2023

Гость (16:52:02 06-09-2023) Довыбирались ???... За что боролись на то и напоролись сейчас выборы пройдут и снова все окей.

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гость

12:18:42 07-09-2023

В Белокурихе маршрутки полупустые курсируют по городу, ждать не более 5 минут. Были летом-входишь, с тобой водитель здоровается! И все нормально работает, водители говорят, что и зп их устраивает и график. Лично общалась. Почему в Барнауле не так, при гораздо большей загруженности(выручка выше)? В Томске-транспорт дешевле, ходит часто, народу-средне(ну и август был) ,после 21 часа цена проезда выше на 1р (или 2,точно не помню). Т.е. транспорт после 21 часа ходит! Город меньше. Почему у нас все так грустно то???

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умный пешеход

13:47:45 07-09-2023

я понимаю что транспортникам не хватает средств и я понимаю что личного транспорта в городе развелось слишком много. У меня предложение -давайте сделаем город платным для личного транспорта и отдадим эти средства транспортникам общественного транспорта на развитие своих автобусных предприятий И личного транспорта поубавится и общественный поднимется а????

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