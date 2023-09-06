Барнаульцы пожаловались на работу автобусов № 80, которых не дождешься

В диспетчерской рассказали, что на линии работает всего три единицы транспорта

06 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на работу автобусов 80-го маршрута.

Телеграм-каналу Barnaul 22 она рассказала, что недавно просидела на остановке 40 минут, но нужного транспорта так и не дождалась. По словам женщины, в итоге она позвонила диспетчеру, а ей сказали, что на линии работает всего три автобуса.

"Как нам добираться до дома? С тремя пересадками? Я пенсионер, считаю каждую копейку, проезд не дешевый", – посетовала горожанка.

В комментариях люди подтвердили, что дождаться 80-й действительно очень трудно.