Булаев призвал проверить маршрут в Барнауле, где автобусы "все время ломаются"
Политик обратился к администрации города с просьбой принять меры по устранению проблем
06 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал проверить работу автобусного маршрута № 110. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
На работу маршрута пожаловались жители барнаульских поселков Авиатор, Спутник и Новый Спутник.
"Автобусы выходят на маршрут нерегулярно, график движения нарушается, разрыв между автобусами составляет 50 минут и больше, вместо четырех машин на линии работают две и те старые и все время ломаются. И это в условиях постоянно растущего пассажиропотока", – отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.
Булаев попросил прокурора города провести проверку указанных фактов, и если нарушения подтвердятся, принять меры. Также обратился к администрации Барнаула с просьбой принять меры по устранению проблем на маршруте.
13:08:03 06-09-2023
Рекомендовал обратиться Булаеву в Гаагу.
15:14:41 06-09-2023
Гость (13:08:03 06-09-2023) Рекомендовал обратиться Булаеву в Гаагу. ... В другое место ему надо обратиться.
13:25:24 06-09-2023
Есть же законные механизмы борьбы с нарушениями, в том числе с автобусами призраками которые есть только на карте. Это уж не говоря укрытие реальных доходов перевозчиков. Об этом не в соцсетях писать нужно, а каждый день заниматься на работе
14:15:17 06-09-2023
Гость (13:25:24 06-09-2023) Об этом не в соцсетях писать нужно, а каждый день заниматься на работе вы намекаете что комитет по транспорту города Б не тем занимается на работе?!
14:21:31 06-09-2023
Булаев пусть свои фотки идет проверяет в социальных сетях, а не пиарится попусту. Все равно это не выполнят.
14:32:06 06-09-2023
Макс (14:21:31 06-09-2023) Булаев пусть свои фотки идет проверяет в социальных сетях, а... Потерпите еще немного. На следующей неделе он утихнет.
14:26:57 06-09-2023
Нашёл на чем пропиариться перед выборами. Всем мы знаем что это просто слова, да и итоги выборов уже известны всем, можно не напрягаться
15:59:18 06-09-2023
Молодец Булаев , за народ и для людей , не к казнокрадству призывает , и не взятки брать достоинством веет в умы . Молодец Булаев , настоящий патриот ! Не то что некоторые умудрившиеся забронзоветь за 5 лет ...
19:59:27 06-09-2023
Можно проверить ещё клубы, где девушки ломаются. А если серьёзно, то процентов 80 сказанного Булаевым дельные предложения. Вот только если бы он 4 года работал и это двигал, а не за две недели ценных предложений накидал..
08:24:57 07-09-2023
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