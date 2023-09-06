Булаев призвал проверить маршрут в Барнауле, где автобусы "все время ломаются"

Политик обратился к администрации города с просьбой принять меры по устранению проблем

06 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал проверить работу автобусного маршрута № 110. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На работу маршрута пожаловались жители барнаульских поселков Авиатор, Спутник и Новый Спутник.

"Автобусы выходят на маршрут нерегулярно, график движения нарушается, разрыв между автобусами составляет 50 минут и больше, вместо четырех машин на линии работают две и те старые и все время ломаются. И это в условиях постоянно растущего пассажиропотока", – отметил координатор алтайского отделения ЛДПР.

Булаев попросил прокурора города провести проверку указанных фактов, и если нарушения подтвердятся, принять меры. Также обратился к администрации Барнаула с просьбой принять меры по устранению проблем на маршруте.