Барнаульцы пожаловались на работу автобусов 76-го маршрута
По словам горожан, на некоторых остановках забраться в маршрутку невозможно
22 июня 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на работу автобусов 76-го маршрута. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, эти маршрутки – единственные, которые хотят с Потока на Восточный, при этом попасть в салон – настоящее испытание.
Горожанин рассказал, что ждать своего автобуса приходится по 20-25 минут, а на некоторых остановках попасть внутрь уже невозможно – маршрутки переполнены.
15:48:08 22-06-2023
маршрутки должны умереть. точка. где хорошие новые автобусы? почему в других городах, заведомо беднее Барнаула (не областные центры), закупают новые большие отечественные автобусы, а у нас либо еврохлам из 90-х, либо газели?
16:07:07 22-06-2023
ворчун (15:48:08 22-06-2023) маршрутки должны умереть. точка. где хорошие новые автобусы?... Сначала надо закупить, а потом убирать маршрутки! И местами переделать маршруты
16:19:20 22-06-2023
ворчун (15:48:08 22-06-2023) маршрутки должны умереть. точка. где хорошие новые автобусы?... А кто купит автобусы ? Частники? Не надейтесь даже. Покупают там , где ОТ находится на балансе города , а не в руках жадных предпринимателей.
16:49:53 22-06-2023
Гость (16:19:20 22-06-2023) А кто купит автобусы ? Частники? Не надейтесь даже. Покупа... справедливо говорите. у нас же был МУ АТП, потом БПТ... и где они сейчас? целые маршруты позакрывали. 25 тот же был большой «Лиаз», а сейчас на маршруте пазики, встретить которого — сродни выловить на удочку единорога. а дачников меньше не стало
17:21:08 22-06-2023
Спросите у депутата Касплера. как убил ОТ в Барнауле.
11:37:41 23-06-2023
Издевательство над людьми, водители этих маршруток забиваю полный автобус 47 маршрут, в маршрутке дышать нечем, стоять неудобно, люди падают в обморок, тошнит, а водители от своей жадности заработать плюют на все, еще и хамят, где проверка, в пандемию за это наказывали, а сейчас люди выпадывают из автобуса а ГАИ не видят, автобусы битком, старые,маленькие, почему транспорт новый не закупают?Томенко вообще знает что творится на дорогах?Индустриальный новый район, автобусы все переполнены, полный бардак!!!
11:47:24 23-06-2023
Этот маршрут продлевали уже не раз. Город растет - продлевают маршрут. Раньше с Сулимы прекрасно можно было уехать, теперь же он вечно битком. Востребованный и длинный маршрут - почему не пустят большой автобус?
14:56:29 23-06-2023
59 маршрут с 1 июня ходит отвратительно. уехать с малахова на Южный утром нереально. выходим за 1,5-2 часа и опаздываем на работу. Работаю с 8, на остановке уже в 6 -6:30. начал ездить на работу на машине. Дорого. Недовольство работой ОТ растет, скоро "точка кипения"