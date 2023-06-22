Барнаульцы пожаловались на работу автобусов 76-го маршрута

По словам горожан, на некоторых остановках забраться в маршрутку невозможно

22 июня 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на работу автобусов 76-го маршрута. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, эти маршрутки – единственные, которые хотят с Потока на Восточный, при этом попасть в салон – настоящее испытание.

Горожанин рассказал, что ждать своего автобуса приходится по 20-25 минут, а на некоторых остановках попасть внутрь уже невозможно – маршрутки переполнены.