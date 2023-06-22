В Барнауле с 29 июня запретят остановку на участке дороги, которая ведет к спортшколе

Меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта на участке

22 июня 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 29 июня запретят остановку транспорта на участке дороги, которая ведет от Новосибирского тракта до базы спортшколы по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, на участке установят соответствующие дорожные знаки.

Меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта на участке.

Водителей просят обращать внимание на знаки при проезде данного участка и соблюдать бдительность.

Напомним, что ранее в Барнауле до конца месяца перекрыли участок на переезде через трамвайные пути на пересечении улицы Малахова и Эмилии Алексеевой. Ограничение будет действовать до 17:00 30 июня в связи с ремонтом рельсов. Из-за этого изменилась схема движения некоторых автобусов.