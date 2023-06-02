Барнаульцы пожаловались на разваливающийся пешеходный мост

В конструкции со временем образовались опасные дыры

02 июня 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

Жители Барнаула пожаловались на разваливающийся пешеходный мост, представляющий опасность для тех, кто ходит по нему. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, разваливающаяся конструкция расположена на улице Сельскохозяйственной. От времени доски на мосту износились, местами образовались опасные дыры. Те, кто пользуется переправой, рискуют получить травмы.

Горожане просят привлечь внимание к проблеме и помочь привести мост в безопасное состояние.