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Барнаульцы пожаловались на разваливающийся пешеходный мост

В конструкции со временем образовались опасные дыры

02 июня 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22
Фото: t.me/vkurse22

Жители Барнаула пожаловались на разваливающийся пешеходный мост, представляющий опасность для тех, кто ходит по нему. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, разваливающаяся конструкция расположена на улице Сельскохозяйственной. От времени доски на мосту износились, местами образовались опасные дыры. Те, кто пользуется переправой, рискуют получить травмы.

Горожане просят привлечь внимание к проблеме и помочь привести мост в безопасное состояние.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 10

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Гость

15:08:17 02-06-2023

Закроют или снесут вообще, у наших это самый лучший выход.

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Гость

15:17:45 02-06-2023

Гость (15:08:17 02-06-2023) Закроют или снесут вообще, у наших это самый лучший выход. ... Ну что же эти ваши такие сволочи?

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Гость

15:17:49 02-06-2023

дада, жаловаться нужно именно в интернете а не туда куда нужно

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Гость

15:29:56 02-06-2023

Взять и заменить несколько досок,делов то на 3 копейки

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Гость

15:34:01 02-06-2023

4 доски 16 гвоздей. минут 10. с перекуром. тендер объявить надо.

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Гость

15:39:49 02-06-2023

Тендер на сколько лямов будет? я в деле.

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Гость

15:55:45 02-06-2023

Гость (15:39:49 02-06-2023) Тендер на сколько лямов будет? я в деле.... Я тоже!

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Гость

17:19:09 02-06-2023

Ваще капец мосту придет сейчас. Сейчас соберут комиссию, признают аварийным, снесут и скажут что новый в планах сделать до 2040 года.

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Нищеброд

07:35:33 03-06-2023

Здание бывшей администрации, на Ленина которое.. Собираются ремонтировать за 34 ляма.. Специально останавливался, смотрел снаружи.. Признаков разрушения , не обнаружено.. А вы спрашиваете, где деньги, Зин?.. Деньги там, где нужно.. На мост точно не хватит..

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Татьяна

22:34:54 03-06-2023

А здание налоговой планируют капитально ремонтировать в новостях была статья тоже миллионы

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