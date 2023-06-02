Барнаульцы пожаловались на разваливающийся пешеходный мост
В конструкции со временем образовались опасные дыры
02 июня 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: t.me/vkurse22
Жители Барнаула пожаловались на разваливающийся пешеходный мост, представляющий опасность для тех, кто ходит по нему. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, разваливающаяся конструкция расположена на улице Сельскохозяйственной. От времени доски на мосту износились, местами образовались опасные дыры. Те, кто пользуется переправой, рискуют получить травмы.
Горожане просят привлечь внимание к проблеме и помочь привести мост в безопасное состояние.
15:08:17 02-06-2023
Закроют или снесут вообще, у наших это самый лучший выход.
15:17:45 02-06-2023
Гость (15:08:17 02-06-2023) Закроют или снесут вообще, у наших это самый лучший выход. ... Ну что же эти ваши такие сволочи?
15:17:49 02-06-2023
дада, жаловаться нужно именно в интернете а не туда куда нужно
15:29:56 02-06-2023
Взять и заменить несколько досок,делов то на 3 копейки
15:34:01 02-06-2023
4 доски 16 гвоздей. минут 10. с перекуром. тендер объявить надо.
15:39:49 02-06-2023
Тендер на сколько лямов будет? я в деле.
15:55:45 02-06-2023
Гость (15:39:49 02-06-2023) Тендер на сколько лямов будет? я в деле.... Я тоже!
17:19:09 02-06-2023
Ваще капец мосту придет сейчас. Сейчас соберут комиссию, признают аварийным, снесут и скажут что новый в планах сделать до 2040 года.
07:35:33 03-06-2023
Здание бывшей администрации, на Ленина которое.. Собираются ремонтировать за 34 ляма.. Специально останавливался, смотрел снаружи.. Признаков разрушения , не обнаружено.. А вы спрашиваете, где деньги, Зин?.. Деньги там, где нужно.. На мост точно не хватит..
22:34:54 03-06-2023
А здание налоговой планируют капитально ремонтировать в новостях была статья тоже миллионы