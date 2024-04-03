Барнаульцы пожаловались на разваливающуюся лестницу на Строителей
Участок пешеходного пути представляет опасность для здоровья
03 апреля 2024, 22:53, ИА Амител
Фото: кадры видео "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались на состояние лестницы, которая находится на проспекте Строителей. Согласно публикации в Telegram-канале "В курсе 22", конструкция может рухнуть вместе с человеком, который по ней идет.
Лестница установлена в районе путепровода и с каждым днем ее состояние становится все хуже. На асфальте вокруг появляется все больше трещин, а ступени начинают проваливаться.
Горожане считают, что в таком состоянии этот участок пешеходной дороги представляет реальную опасность и призывают обратить на него внимание.
00:15:53 04-04-2024
Кто нибудь, подскажите где на строителей лестница, а то ни адреса, ни узнаваемых фотографий. И про какой путепровод речь? В районе моста? Но это вроде уде челюскинцев
05:30:39 04-04-2024
Гость (00:15:53 04-04-2024) Кто нибудь, подскажите где на строителей лестница, а то ни а... думается мне, что речь идет о лестнице в районе здания 135 по строителей
08:02:49 04-04-2024
Гость (00:15:53 04-04-2024) Кто нибудь, подскажите где на строителей лестница, а то ни а... Метров 40-50 от Строителей 143 в сторону Павловского тракта.
08:22:00 04-04-2024
Да нормальная лестница. Постоит еще.
09:48:29 04-04-2024
Гость (08:22:00 04-04-2024) Да нормальная лестница. Постоит еще. ... Мэр?
08:54:58 04-04-2024
Поддерживаю. Лестница, действительно, на честном слове. Сама там хожу каждый день. Зимой часто бывает занесена снегом. Хотя, бывает, какой-то добрый человек ее очищает! Весной и летом во время дождя из-под лестницы вымывается глина, в результате у нижних ступеней образуется глиняная кися-мися! Была бы помоложе, поиграла бы там в куличики!
09:47:46 04-04-2024
Ира (08:54:58 04-04-2024) Поддерживаю. Лестница, действительно, на честном слове. Сама... Не играйте там, а то барнаульцы будут жаловаться
09:52:21 04-04-2024
Барнаульцам лишь бы проблему высосать. Там Алиса про Машу учудила. А они тут про лестницу.