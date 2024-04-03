Барнаульцы пожаловались на разваливающуюся лестницу на Строителей

Участок пешеходного пути представляет опасность для здоровья

03 апреля 2024, 22:53, ИА Амител

Фото: кадры видео "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на состояние лестницы, которая находится на проспекте Строителей. Согласно публикации в Telegram-канале "В курсе 22", конструкция может рухнуть вместе с человеком, который по ней идет.

Лестница установлена в районе путепровода и с каждым днем ее состояние становится все хуже. На асфальте вокруг появляется все больше трещин, а ступени начинают проваливаться.

Горожане считают, что в таком состоянии этот участок пешеходной дороги представляет реальную опасность и призывают обратить на него внимание.