Барнаульцы пожаловались на рекламщиков, засоряющих улицы брошюрами

Недобросовестный работник разбросал рекламные материалы, которые должен был раздавать

11 апреля 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы пожаловались на рекламщиков, которые разбрасывают листовки вместо того, чтобы раздавать их. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Когда начнут наказывать таких рекламщиков? Листовки разбросаны по всему двору! Неужели нельзя выбросить в урну, если раздавать неохота. А потом говорят, почему у нас так грязно в городе", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом многие горожане отметили, что от бумажной рекламы давно стоит отказаться, потому что она портит внешний вид подъездов.