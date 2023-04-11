Барнаульцы пожаловались на рекламщиков, засоряющих улицы брошюрами
Недобросовестный работник разбросал рекламные материалы, которые должен был раздавать
11 апреля 2023, 12:11, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаульцы пожаловались на рекламщиков, которые разбрасывают листовки вместо того, чтобы раздавать их. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Когда начнут наказывать таких рекламщиков? Листовки разбросаны по всему двору! Неужели нельзя выбросить в урну, если раздавать неохота. А потом говорят, почему у нас так грязно в городе", – написал автор сообщения.
В комментариях под постом многие горожане отметили, что от бумажной рекламы давно стоит отказаться, потому что она портит внешний вид подъездов.
12:19:02 11-04-2023
Всегда беру рекламки у раздатчиков листовок. Обычно это реклама отечественного малого и среднего бизнеса. Считаю, что надо поддерживать российских предпринимателей. Это наш гражданский долг, выполнить который ничего не стоит. Просто возьми листочек или визитку. А вдруг сегодня-завтра понадобится товар или услуга?
13:24:25 11-04-2023
Никогда не беру рекламу у уличных промоутеров и всегда, проходя по подъезду, собираю и выбрасываю листовки. Потому что такого рода "реклама" - дикость и бескультурье, эдакая народная "хитрость"- типа опа, я такой умный и хитрый, "почти бесплатно" "отрекламировался"... а на самом деле- загадил бумагой чужой подъезд.
13:45:06 11-04-2023
Гость (13:24:25 11-04-2023) Никогда не беру рекламу у уличных промоутеров и всегда, прох... Это вы олицетворение дикости и бескультурья! Вы, похоже, поклонник западных брендов, которые тратят на рекламу миллионы долларов, и глубоко презираете предпринимателей- соотечественников, старающихся насыщать российский рынок местными товарами и услугами. Бюджетная реклама помогает выжить многим начинающим предпринимателям, которые не сидят на шее государства. И никакая это не ""хитрость"- типа опа, я такой умный и хитрый "почти бесплатно" "отрекламировался", а стремление снизить стоимость услуг для потребителя, для вас же, 13:24:25 11-04-2023!