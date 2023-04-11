На барнаульском вокзале установили аппарат для приёма пустых банок и бутылок
За сданную тару можно получить бонусные рубли, которые тратятся у компаний-партнёров
11 апреля 2023, 10:26, ИА Амител
Фото: altairegion22.ru
На барнаульском железнодорожном вокзале установили автоматы для приёма пустых бутылок и банок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Устройство принимает алюминиевые банки, а также пластиковые бутылки объёмом до двух литров. За сданную тару можно получить бонусные рубли, которые тратятся у компаний-партнёров.
Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.
11:15:03 11-04-2023
Их надо больше и в разных проходимых местах!