Барнаульцы пожаловались на самопальный ларек для торговли фруктами у домов
По словам горожан, однажды после жалоб его сносили, но затем вернули на прежнее место
25 мая 2023, 08:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители барнаульских новостроек недовольны самодельным ларьком для торговли фруктами, который стоит под окнами их домов. На точку пожаловались владельцы квартир в комплексе "Времена года", пишет "Толк".
По словам местной жительницы, впервые ларек появился здесь в апреле 2023 года. После жалобы в районную администрацию его убрали, но недавно построили вновь и почти такой же.
При обращении в администрацию Индустриального района женщине рассказали, что власти ведут работу по привлечению незаконных торговцев к ответственности.
09:07:37 25-05-2023
А чем им ларек помешал? Там тоже алкаши по ночам орут?
09:23:44 25-05-2023
Так барнаульцы против или местная жительница против? Что-то больше похоже на второй вариант.
09:40:32 25-05-2023
одна тетка воительница против- сразу видно человеку нечем заняться
09:51:14 25-05-2023
власти ведут работу по привлечению незаконных торговцев к ответственности --- непростая работа
11:17:11 25-05-2023
Ну видимо разок обсчитали, вот и решили нагадить.
13:24:52 25-05-2023
Гость (11:17:11 25-05-2023) Ну видимо разок обсчитали, вот и решили нагадить.... Самое забавное, что в киосках с овощами/фруктами, в которых сидят "восточные люди" ни на грамм меня лично ни разу не обвесили, не обсчитали, в отличие от киоска, где торговала интиллигетного вида русская тётя в дорогих очках и с маникюром - у той весы были чётко настроены на +13%, представляете, как это неприятно, когда покупаешь изюм по 300 рублей за кг.?
16:58:43 25-05-2023
Гость (13:24:52 25-05-2023) Самое забавное, что в киосках с овощами/фруктами, в которых ... Кстати да вы правы тоже пару раз перевешивал после покупки у "восточных людей" грамм в грамм, так они еще если сумма получается с копейками или пару рублей, то их откидывают не считают, и за пакеты тоже не берут.