Барнаульцы пожаловались на самопальный ларек для торговли фруктами у домов

По словам горожан, однажды после жалоб его сносили, но затем вернули на прежнее место

25 мая 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители барнаульских новостроек недовольны самодельным ларьком для торговли фруктами, который стоит под окнами их домов. На точку пожаловались владельцы квартир в комплексе "Времена года", пишет "Толк".

По словам местной жительницы, впервые ларек появился здесь в апреле 2023 года. После жалобы в районную администрацию его убрали, но недавно построили вновь и почти такой же.

При обращении в администрацию Индустриального района женщине рассказали, что власти ведут работу по привлечению незаконных торговцев к ответственности.