50 новых мусорок появится в барнаульском парке "Изумрудный" до конца лета

Первые 20 урн установят в ближайшие две-три недели

24 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле/ Фото: amic

В барнаульском парке "Изумрудный" появится ещё 50 новых мусорок. 20 урн установят уже в ближайшие две-три недели, а ещё 30 – в ходе работ по благоустройству в течение двух летних месяцев, рассказал amic.ru руководитель парка Владислав Вакаев.

Недостаток мусорок сейчас – одна из проблем "Изумрудного", на которую жалуются посетители, и руководство о ней знает, отметил Вакаев. Поэтому ситуацию в "Изумрудном" намерены улучшить.

Вакаев пояснил, что парк не только закупит 50 новых урн. Ещё руководство продолжит требовать от организаторов массовых мероприятий устанавливать мусорки на праздники. Кроме того, в "Изумрудном" намерены "выводить дополнительные силы на уборку территории".

Напомним, что в этом году идёт финальный, четвёртый этап благоустройства "Изумрудного". В ходе него в парке планируется построить амфитеатр, обустроить дорожки внутри парка, обновить забор, сделать "зелёный пляж" и парковки со стороны визит-центра, оборудовать освещение и восстановить Томский тракт. Подрядчик должен будет завершить работы до 15 августа. Стоимость контракта – 117 млн рублей.

За три этапа благоустройства в "Изумрудном" сделали пешеходные и велосипедные дорожки, центральную аллею и освещение, установили сцену и малые архитектурные формы, поставили скамейки, урны и беседки, а также оборудовали игровые и спортивные площадки. В 2022 году там восстановили пруд с беседкой и мостиком, который в 2023 году залили водой.