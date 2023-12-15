"Дышать нечем". Барнаульцы пожаловались на смердящих куревом пассажиров автобусов

Горожанка призвала не забывать о "хотя бы мизерном" уважении к окружающим

15 декабря 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на пассажиров общественного транспорта, от которых пахнет сигаретами. Ее слова приводит "В курсе 22".

Горожанка рассказала, что 15 декабря ехала в автобусе рядом с женщиной, у которой воняла табаком одежда и неприятно пахло изо рта.

"Дамы и господа, будьте так любезны, если курите, не дышите на окружающих, не разговаривайте по телефону в автобусах – дышать нечем", – призвала горожанка.

Она попросила не забывать о "хотя бы мизерном" уважении к окружающим и использовать жевательные резинки.

14 декабря в Барнауле водитель автобуса отругал пассажирку и несколько раз назвал ее недовольной тварью и собакой женского пола.