"Дышать нечем". Барнаульцы пожаловались на смердящих куревом пассажиров автобусов
Горожанка призвала не забывать о "хотя бы мизерном" уважении к окружающим
15 декабря 2023, 10:16, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на пассажиров общественного транспорта, от которых пахнет сигаретами. Ее слова приводит "В курсе 22".
Горожанка рассказала, что 15 декабря ехала в автобусе рядом с женщиной, у которой воняла табаком одежда и неприятно пахло изо рта.
"Дамы и господа, будьте так любезны, если курите, не дышите на окружающих, не разговаривайте по телефону в автобусах – дышать нечем", – призвала горожанка.
Она попросила не забывать о "хотя бы мизерном" уважении к окружающим и использовать жевательные резинки.
14 декабря в Барнауле водитель автобуса отругал пассажирку и несколько раз назвал ее недовольной тварью и собакой женского пола.
10:18:47 15-12-2023
а зачем она пассажирку нюхала?
12:29:14 15-12-2023
Гость (10:18:47 15-12-2023) а зачем она пассажирку нюхала?... Вы дурачок? Если пассажирка открывает вонючий рот, то невольно будешь нюхать. Так как вонь по всему салону распространяется.
14:24:54 15-12-2023
Гость (10:18:47 15-12-2023) а зачем она пассажирку нюхала?... Скажи спасибо что табак. В СССР было прикольно пернуть в автобусе и больше всех возмущаться.
10:22:19 15-12-2023
Правильно! Е:сли куришь, или спохмелья, подумай об окружающих! Не всем нравятся сигаретно-алкогольные перегары. Съешь зубчик чесноку!
10:26:52 15-12-2023
"Дамы и господа, будьте так любезны, если курите, не дышите на окружающих, не разговаривайте по телефону — в автобусах, дышать нечем".... Надо идти ещё дальше в своих требованиях: ввести дресс-код - в трениках нельзя, только в вечерних платьях и фраках, парфюмом чтобы брызгались, да не абы каким, а только тем, что нравицца жалующейся горожанке. Выпивавших алкоголь не пускать в ОТ ни под каким видом вплоть до полного протрезвления и отсутствия амбрэ. Курящим рот вымыть скипидаром. Далее можно распространить стоп-лист на толстых, некрасивых, угрюмых, и прочих нравственных уродов)
12:44:02 15-12-2023
Гость (10:26:52 15-12-2023) "Дамы и господа, будьте так любезны, если курите, не дышите ... +100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:16:57 15-12-2023
Гость (10:26:52 15-12-2023) "Дамы и господа, будьте так любезны, если курите, не дышите ... Действительно, хватит жрать, а то бегемотов слишком много
10:27:53 15-12-2023
Нежные какие стали. Я ребенком был, жил в многоэтажке. Заходишь в лифт, туда тоже дядя или тетя и сигарету закуривает. Не могут минуту до улицы дотерпеть. Я тогда даже и не думал что это так плохо и в порядке вещей. Сейчас вырос и понимаю, что не хорошо они делали. Да и в трамваях пьяные какие нибудь закуривали
11:49:11 15-12-2023
Гость (10:27:53 15-12-2023) Нежные какие стали. Я ребенком был, жил в многоэтажке. Заход... У нас в подъезде какой-то среднеазиат квартиру снимал. Закуривал на улице, возвращаясь домой, поднимаясь по лестнице, курил и тут же выбрасывал окурок. Дома курить нельзя - маленький ребенок.
12:47:49 15-12-2023
Гость (11:49:11 15-12-2023) У нас в подъезде какой-то среднеазиат квартиру снимал. Закур... Поблу и дверь свиным салом обмазать ему
12:31:44 15-12-2023
Гость (10:27:53 15-12-2023) Нежные какие стали. Я ребенком был, жил в многоэтажке. Заход... Ага, а еще расскажи, как ты лазил в детстве по помойкам и ничего же?
10:32:13 15-12-2023
Такси в помощь.
12:18:05 15-12-2023
Гость (10:32:13 15-12-2023) Такси в помощь.... За твой счет. Хочешь ездить вонючим в автобусе - оплачивай людям такси.
10:35:53 15-12-2023
Это общественный транспорт, терпите тетя, или маска в помощь!
12:18:40 15-12-2023
Гость (10:35:53 15-12-2023) Это общественный транспорт, терпите тетя, или маска в помощь... Вот на себя скафандр и одень, чтоб не вонять
10:38:26 15-12-2023
С языка снял)Не нравится,езди на такси,тётя!Никто же не жалуется из пассажиров,что у тебя изо рта запах хуже чем от сигарет.
12:34:47 15-12-2023
А если ты пукать вздумаешь, тебя тоже терпеть? Или выкинуть нахрен из салона? Чего в свиней превращаетесь? Еще и призываете вас терпеть при этом?
10:39:42 15-12-2023
Маску натянули бы, и не нюхаете запах табака, и вашу недовольную... лицо не видно.
13:35:10 15-12-2023
Гость (10:39:42 15-12-2023) Маску натянули бы, и не нюхаете запах табака, и вашу недовол... лучше противогаз
10:41:19 15-12-2023
Я так понимаю возмущаются в комментариях те, кто с запахом утром едут.
11:07:44 15-12-2023
лучше бы нервная горожанка на водил внимание обратила. вот главный источник табачного дыма в транспорте! почему врачам, продавцам, учителям, поварам, парикмахерам и многим другим нельзя курить на работе, а водятлам можно?! я однажды села в абсолютно пустую 65 маршрутку в которой водитель курил так, что глаза выедало, попросила у него зажигалку и достала сигареты. он меня с матами высадил на первом же светофоре. а чем эта рожа лучше меня, я так и не поняла. почему ему можно курить в маршрутке, а пассажирам нет? да, если не нравится как пахнут другие горожане, то такси или личное авто в помощь. пс. хотя, если откровенно, от некоторых воняет так, что цензурных слов не хватает. и нет, это не табак, а бухло, чеснок, котики и отвратительный дешевый парфюм. пспс. не курю с октября 2022 года. я умница))
11:41:16 15-12-2023
Да, скажите это еще всем пенсионерам. Которые едут в автобусе и от них пахнет.. или скажите полным людям которые летом потеют быстро и от них пахнет.. всех по вашему надо высадить.. (( общественный на то и общественный. Кому не нравится ходите пешком
11:52:12 15-12-2023
Гость (11:41:16 15-12-2023) Да, скажите это еще всем пенсионерам. Которые едут в автобус... Чё сразу пенсионеры? Воняет от тех, кто в частных домах старых живет. И у молодых гормоны играют, пот еще так воняет!
12:18:16 15-12-2023
Гость (11:52:12 15-12-2023) Чё сразу пенсионеры? Воняет от тех, кто в частных домах стар... а чем воняет старый дом?
12:43:26 15-12-2023
Гость (11:52:12 15-12-2023) Чё сразу пенсионеры? Воняет от тех, кто в частных домах стар... От молодых воняет, если они не приучены мыться.
12:54:02 15-12-2023
Гость (12:43:26 15-12-2023) От молодых воняет, если они не приучены мыться.... а частный дом-то тут при чем?
13:13:40 15-12-2023
Гость (12:54:02 15-12-2023) а частный дом-то тут при чем?... Причем тут частный дом? Где вы в моем сообщении увидели слова "частный дом"?
13:56:17 15-12-2023
Гость (12:43:26 15-12-2023) От молодых воняет, если они не приучены мыться.... да в основном от старшего возраста, не "гоните" на молодых!" Молодость - она во всём!
12:40:47 15-12-2023
Гость (11:41:16 15-12-2023) Да, скажите это еще всем пенсионерам. Которые едут в автобус... От полных воняет, когда они вовремя не моются и не признают дездоранты. Одежду когда вовремя не меняют. Это все неопрятность, а не полнота.
14:03:21 15-12-2023
Гость (12:40:47 15-12-2023) От полных воняет, когда они вовремя не моются и не признают ... Мой БМ всегда худой был, вонял потом так, что куда там полным(((
14:06:47 15-12-2023
гость (14:03:21 15-12-2023) Мой БМ всегда худой был, вонял потом так, что куда там полн... Я и говорю, что запах не от полноты, а от неопрятности. И неопрятным может быть как полный, так и худой.
14:15:44 15-12-2023
гость (14:03:21 15-12-2023) Мой БМ всегда худой был, вонял потом так, что куда там полн... а зачем вы с ним встречались с вонючкой?
10:54:48 15-12-2023
Так с возрастом и становятся брюзжащими и вредными персонажами. Лечится легко: Сначала ухудшают условия а потом возвращают к обычным. Пусть покатается на трамвае с "заводскими" так сказать персонажами, там и ноги обтопчут и не так надышут еще. А потом в свой родной маршрут автобусный. Обнимать еще будет.
10:55:08 15-12-2023
Меня удивляет привычка любителей пососать сигаретку, ждущих свой транспорт на остановке, становиться так, что весь дым ветром относит на остановку на других людей. Неужели эта склонность брать в губы всякую гадость делает человека настолько дебильным, что он не понимает, что своим поведением мешает другим?
12:42:26 15-12-2023
Гость (10:55:08 15-12-2023) Меня удивляет привычка любителей пососать сигаретку, ждущих ... А реально мозги набекрень у курящих со временем становятся. Никотин, он ведь и на мозги влияет.
14:32:09 15-12-2023
Гость (10:55:08 15-12-2023) Меня удивляет привычка любителей пососать сигаретку, ждущих ... Ну любят они сосать. Сосуны по жизни.
11:03:20 15-12-2023
Куда все эти вечно недовольные барнаульцы жалуются в спортлотто что ли? Ну а этот тёте как и все читатели посоветую ходить пешком, что бы дышать свежим воздухом.
11:52:54 15-12-2023
Гость (11:03:20 15-12-2023) Куда все эти вечно недовольные барнаульцы жалуются в спортло... Совета у Вас никто не спрашивает, поэтому разрешаю Вам свернуть все Ваши советы в трубочку и поместить на хранение в надёжное место.
12:46:02 15-12-2023
Гость (11:03:20 15-12-2023) Куда все эти вечно недовольные барнаульцы жалуются в спортло... Это ты детям своим можешь посоветовать или жене. А к нормальным людям с глупостями не лезь.
11:04:59 15-12-2023
кто с запахом утром едут. Не они не с запахом, а "за туманом и ЗА запахом тайги" едут
11:05:54 15-12-2023
На самом деле это и правда не приятно(( К запаху табака я отношусь нормально, но вот когда от человека пахнет потом, чесноком изо рта или нечищеными зубами.... Аж начинает тошнить. Понятно дело, что это личный выбор человека - чистить ему зубы или нет, кушать чеснок утром или нет, стирать вещи или нет. Просто мы забыли про взаимоуважение.
11:14:55 15-12-2023
Достали эти пенсионерки жаловаться на всех и вся. И вообще, бабы без мужиков - превращаются в особый сорт особо агрессивных на весь мир особей. Их хоть в клетках держи. ВСе им не то, все им не так. С себя бы начали для начала. Может вы сама не такая какая то? P.S. я не курю.
12:38:40 15-12-2023
Гость (11:14:55 15-12-2023) Достали эти пенсионерки жаловаться на всех и вся. И вообще,... Все она правильно говорит. Не превращайтесь в свиней, вот о чем речь.
19:57:03 15-12-2023
Гость (11:14:55 15-12-2023) Достали эти пенсионерки жаловаться на всех и вся. И вообще,... А мужики без баб тупо мрут.
20:02:46 15-12-2023
Гость (19:57:03 15-12-2023)А мужики без баб тупо мрут. ни одна баба вечно не прожила еще
11:20:55 15-12-2023
Перепись людей, которые с удовольствием демонстрируют неуважение к окружающим и в транспорте, и в комментариях. Вы курите до последней секунды, потом лихо отправляете окурок под ноги стоящим на остановке, а последнюю затяжку выдыхаете в лица тех, кто стоит на площадке около входа. И такие "да, я хам, и что вы мне сделаете, не нравится, ездите на такси". Отличный подход же. Именно так нормальные люди себя и ведут. И да, никто ничего вам не сделает, продолжайте. Можно пойти дальше - спецом измазаться и прижиматься в транспорте к тем, кто чище. Кстати, раньше рабочие заводов так и делали. И им ничего за это не бывало. Так что у вас еще много способов самоутвердиться, дерзайте.
11:25:45 15-12-2023
Мне вот не нравится когда пахнет их дешёвой туалетной водой, ведь дорогим парфюмом в автобусе не от кого не пахнет, наберут дешмана и воняют на весь автобус, а табачком мне нравится.
11:47:22 15-12-2023
Гость (11:25:45 15-12-2023) Мне вот не нравится когда пахнет их дешёвой туалетной водой,... почему это никто не пахнет дорогим, хорошим парфюмом? очень даже пахнут некоторые. я, например. кстати, есть много не дорогой, но очень качественной парфюмерии, но тут нужна "нанюханность" и вкус.
13:06:14 15-12-2023
Элен без ребят (11:47:22 15-12-2023) почему это никто не пахнет дорогим, хорошим парфюмом? очень ... Ну это вам кажется что от вас хорошо пахнет, на самом деле ужасно, нет денег на дорогой парфюм, лучше вообще без него, воняете на уровене кондиционера для белья или дешёвого кремома.)))
12:06:09 15-12-2023
Гость (11:25:45 15-12-2023) Мне вот не нравится когда пахнет их дешёвой туалетной водой,... особенно, этими восточными маслами надушатся - глаза выедает)))
12:37:25 15-12-2023
Гость (11:25:45 15-12-2023) Мне вот не нравится когда пахнет их дешёвой туалетной водой,... И хорошо, что пишете об этом. Любые резкие запахи в закрытом пространстве, наполненном людьми - неприятны. Запах курева, пота, нечищенных зубов, чрезмерного парфюма и т.д. Уважайте окружающих, не воняйте в транспорте.
12:04:46 15-12-2023
Не ешьте колбасу, чеснок, яйца, не кашляйте, не чихайте, не выпускайте газы.
12:23:14 15-12-2023
Не ешьте колбасу, чеснок, яйца, не кашляйте, не чихайте, не выпускайте газы.----- и не духаритесь мерзким парфюмом с феромонами, от которого тошнит рядом стоящих пассажиров, пжлст!
12:27:17 15-12-2023
В лучшем друге человек проснулся друг человека.
12:30:07 15-12-2023
Ну на самом деле, накурятся на остановке, потом заходят в салон и разевают рот. А вонь по всему салону идет.
12:50:25 15-12-2023
Дизельные выхлопы от автобусов на остановках не кого не смущают?...А от некоторых пассажирок таким парфюмом несет, что табачный запах кажется благовонием)))...Короче, пользуйтесь услугами такси...
13:15:23 15-12-2023
Гость (12:50:25 15-12-2023) Дизельные выхлопы от автобусов на остановках не кого не сму... Так с таким менталитетом в Барнауле и в такси воняет. От водителя =)
13:02:57 15-12-2023
Угамонитесь, воняет от всех и по разному, устроили тут.
13:17:49 15-12-2023
Гость (13:02:57 15-12-2023) Угамонитесь, воняет от всех и по разному, устроили тут.... Вот не надо с больной головы на здоровую перекладывать. Далкео не от всех воняет.
13:09:28 15-12-2023
Вы еще в Питере в метро не ездили... Пассажиры коммуналок пахнут "историей" -затхлый прогорклый запах...не один парфюм не перебьет... к счастью сейчас коммуналки расселяют)))
13:16:59 15-12-2023
Гость (13:09:28 15-12-2023) Вы еще в Питере в метро не ездили... Пассажиры коммуналок па... Ездили, и много раз. Запахов неприятных не замечали. И таких вонючих автобусов как в Барнауле мы пока нигде не встречали.
13:59:14 15-12-2023
Гость (13:09:28 15-12-2023) Вы еще в Питере в метро не ездили... Пассажиры коммуналок па... Бред, видимо, ради красного словца! В Питере в этом плане ни разу не было замечено ничего и никого "скверно пахнущих"! Возможно, автор данного коммента ни разу и не был сам в Питере, раз позволяете дезинформацию в эфир!
14:19:51 15-12-2023
Гость (13:59:14 15-12-2023) Бред, видимо, ради красного словца! В Питере в этом плане ни... Или в подвале Питерском с Бомжами пировал
15:09:14 15-12-2023
Уважаемые Барнаульцы вы же все (ну почти все) культурные люди. Стоит уважать людей и не курить рядом,стоит уважать пожилых и уступать место,стоит подумать и извиниться вот и все и у всех будут здоровые нервы .Делов то.
15:27:39 15-12-2023
Стоит уважать людей и не курить рядом,стоит уважать пожилых----- стоит уважать всех и снимать со спины свои чемоданы-рюкзаки при входе в ОТ.
18:25:30 15-12-2023
Тоже не пойму подобных "личностей". Курят до упора, делают последнюю затяжку, прыгают в автобус и выдыхают уже внутри. Неужели сложно сделать пару выдохов из себя снаружи, прежде чем заходить в транспорт? Таким как раз пофигу на окружающих.