В Барнауле водитель маршрутки назвал пассажирку недовольной тварью

Женщина оплатила проезд переводом, но шофер этого не увидел и устроил истерику

14 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель автобуса № 47 отругал пассажирку и несколько раз назвал ее недовольной тварью и собакой женского пола. Об этом горожанка рассказала телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, утром 14 декабря она оплатила проезд переводом через мобильное приложение и перед выходом показала водителю, но тот этого якобы не увидел.

"Я ему в лицо уже показываю оплату, и тут слышу такое: "Ты что, с*ка такая, тварь недовольная, стоишь тут, тебе еще транспорт предоставили, а ты, с*ка неблагодарная, еще возмущаешься!" – рассказала женщина.

Тем не менее шофер выпустил пассажирку, и она, шокированная, пошла на работу.

В комментариях женщине посоветовали написать заявление в полицию, а также возмутились тому факту, что на некоторых маршрутах до сих пор нет терминала.

Но нашлись и те, кто горожанку не поддержал: