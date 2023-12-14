В Барнауле водитель маршрутки назвал пассажирку недовольной тварью
Женщина оплатила проезд переводом, но шофер этого не увидел и устроил истерику
14 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
В Барнауле водитель автобуса № 47 отругал пассажирку и несколько раз назвал ее недовольной тварью и собакой женского пола. Об этом горожанка рассказала телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По ее словам, утром 14 декабря она оплатила проезд переводом через мобильное приложение и перед выходом показала водителю, но тот этого якобы не увидел.
"Я ему в лицо уже показываю оплату, и тут слышу такое: "Ты что, с*ка такая, тварь недовольная, стоишь тут, тебе еще транспорт предоставили, а ты, с*ка неблагодарная, еще возмущаешься!" – рассказала женщина.
Тем не менее шофер выпустил пассажирку, и она, шокированная, пошла на работу.
В комментариях женщине посоветовали написать заявление в полицию, а также возмутились тому факту, что на некоторых маршрутах до сих пор нет терминала.
Но нашлись и те, кто горожанку не поддержал:
- "Я вот не верю в такие истории, просто так никто не будет оскорблять".
- "А что мешает наличными расплачиваться? И подготовить заранее без сдачи?"
- "Так а зачем ты ему в лицо телефоном-то тыкаешь? Радуйся, что он тебя еще не огрел чем-нибудь".
12:05:05 14-12-2023
О, это я уже слышала осенью, там и не тварь была, а похлеще он выругался, урод
12:06:41 14-12-2023
Осень. обозвал также женщину и двери не открыл. Проехал миом ее остановки. Пока салон не возмутился, не остановился
12:08:25 14-12-2023
ну вот кстати да, почему-то меня никто никогда не обзывает. да, бывают какие-то моменты неприятные, но чтобы так.... видимо многие люди сами нарываются. есть такие, которые прям фонят скандалом, вот им и прилетает. ничего личного)
12:29:26 14-12-2023
Гость (12:08:25 14-12-2023) ну вот кстати да, почему-то меня никто никогда не обзывает. ... моя мама однажды спросила в 78 маршрутке, может ли она проехать по проездному. в ответ были семиэтажные оскорбления про "доставших его нищебродов и про то, чтобы они свои проездными размахивали в лоховозах". кстати, от оплаты деньгами никто не отказывался, просто она впервые ехала на этом автобусе. я надеюсь, кстати, что он самоликвидировался с планеты, тк на маршруте я его больше не встречала.
12:35:16 14-12-2023
Элен без ребят (12:29:26 14-12-2023) моя мама однажды спросила в 78 маршрутке, может ли она проех... Там был один неадекват, надеюсь, самовыпилился - в ответ на просьбу не курить от пассажирки он орал так, что стены ходуном ходили. Что у него больное сердце, что он щас все бросит и уйдет и т.д. Хотя это была конечная, ну выйди ты и покури на улице, если невтерпеж. Потом вел и одновременно орал, чудом никуда не влетели. Вышли как только доехали до остановки, больше на этот маршрут ни ногой) Там еще и микрик был убитый в ноль.
17:23:31 14-12-2023
Гость (12:08:25 14-12-2023) ну вот кстати да, почему-то меня никто никогда не обзывает. ... "Мадемуазель Бриссар, если к Вам не прижимаются в метро, то это вовсе не означает, что метро в Париже не существует" ("Ищите женщину").
12:11:18 14-12-2023
Видела похожую ситуацию, как бы не в том же 47. Водитель не выпускал двух пацанов, орал на них, потому что те якобы не перевели ему деньги, он их не видит, хотя они ему тоже пытались показать, что все перевели (он принципиально не смотрел, а просто орал, что он не видит). В итоге, они оплатили второй раз и только тогда он их выпустил. Очень удобно для водителя, можно по два раза деньги брать с тех пассажиров, кто ответить не может.
12:18:16 14-12-2023
Гость (12:11:18 14-12-2023) Видела похожую ситуацию, как бы не в том же 47. Водитель не ... Я вот чо-то не догоняю. Если водитель требует и орет, чтобы ему перевели деньги на какую-то там левую карту - это же получается чистой воды уголовка. Это же вымогательство денег!
12:30:55 14-12-2023
Гость (12:18:16 14-12-2023) Я вот чо-то не догоняю. Если водитель требует и орет, чтобы ... Ну похоже, мне кажется, в такой ситуации вполне можно сказать, - ок, вызывай полицию, и пусть они разбираются, и еще и накатать за насильное удержание в салоне.
12:32:02 14-12-2023
Гость (12:18:16 14-12-2023) Я вот чо-то не догоняю. Если водитель требует и орет, чтобы ... Кстати да. очень интересно как отчитываются эти жулики о своих доходах
12:50:19 14-12-2023
Гость (12:32:02 14-12-2023) Кстати да. очень интересно как отчитываются эти жулики о сво... а никак, никто не знает их доход, это же очень удобно - потом можно клянчить деньги у администрации, мол, бедствуем, повысьте тарифы, дайте автобусы новые и прочее
12:37:06 14-12-2023
Гость (12:18:16 14-12-2023) Я вот чо-то не догоняю. Если водитель требует и орет, чтобы ... Естессно. Тут их немного, похоже, подприжали, в части 47 водители на карту деньги не берут, только нал. Но за нал-то они тоже не отчитываются)
12:51:05 14-12-2023
Гость (12:37:06 14-12-2023) Естессно. Тут их немного, похоже, подприжали, в части 47 вод... еще как берут, ругулярно, и большинство, каждый день на 47 езжу
18:45:56 14-12-2023
Гость (12:18:16 14-12-2023) Я вот чо-то не догоняю. Если водитель требует и орет, чтобы ... А если не оплатят значит - зайцы и штраф должны оплатить
12:22:47 14-12-2023
Частенько слышу как водилы орут на пассажиров. И матом и всяко-разно. То купюра не нравится, то перевод не увидели. Везут как скотов на бойню в переполненной маршрутке, резко трогаются , резко разгоняются так , что народ падает, остановки проезжают, по телефону всю дорогу трындят, курят. Короли, блин
12:47:11 14-12-2023
Гость (12:22:47 14-12-2023) Частенько слышу как водилы орут на пассажиров. И матом и вся... Анекдот вспомнился))) Едет грузовик по проселочной дороге, в кузове сидят куча буратин ... Вдруг один встаёт, стучит по крыше кабины-Эй, мужик, выбирай дорогу, не дрова везёшь!
12:29:18 14-12-2023
Сами виноваты. Переводы на карту водителя незаконны как форма оплаты. Поэтому и орут на вас, и оскорбляют, и бьют по морде сса...ми тряпками. Увидел надпись о переводе - пиши заявление в Прокуратуру, Торговую инспекцию, Центробанк. Нужно отучать перевозчиков нарушать закон.
12:43:58 14-12-2023
Гость (12:29:18 14-12-2023) Сами виноваты. Переводы на карту водителя незаконны как форм... Да Бастрыкину сразу, чего там... Он самый крутой, когда возбудится...
12:44:30 14-12-2023
Был недавно в Краснодаре. Ездил и там в общественном транспорте. "Маршрутными такси" там считаются ПАЗики, никаких ГАЗелей и т.п. сроду нет. За проезд "по привычке" рассчитывался везде наличкой. И видно что водители и кондукторы вообще уже от налички отвыкли :)). Впрочем как и в любом магазине. Везде "по умолчанию" сначала протягивают мне терминал оплаты, а когда подаю наличные деньги - видно что для них это в диковинку :))
13:10:23 14-12-2023
Гость (12:51:05 14-12-2023) еще как берут, ругулярно, и большинство, каждый день на 47 е... ну я не каждый, конечно, но регулярно попадаются с объявлениями что "никаких переводов, только нал".
13:24:28 14-12-2023
Все это зависит от администрации города, края - почему в Кемерово большие автобусы, почему у нас 77,33 маршруты с терминалами, а на других маршрутах из - нет? Почему закрыли 19,17 маршрут и открывать не собираются?
13:25:29 14-12-2023
Вот где бы АМИКу всерьез разобраться в вопросе, так это выяснить у городских властей почему маршруты №№ 6, 18, 29, 47, 50, 65 являются исключением из правил и не подключены к программе Центротранса, а соответственно и не оборудованы терминалами безналичной оплаты. Почему для мега-популярного маршрута №47, связывающего старый центр с новостройками, и в котором наполняемость максимальная, а значит и максимальные денежные потоки, не требуется прозрачность? Чем ИП Фрей Г.Г. (владелец маршрута) заслужил к себе такое отношение?
18:50:23 14-12-2023
Гость (13:25:29 14-12-2023) Вот где бы АМИКу всерьез разобраться в вопросе, так это выяс... Это нерегулируемые маршруты и они не обязаны подключаться. Зачем лишние деньги платить за терминал и за обслуживание его и это не малые деньги
13:28:32 14-12-2023
Опять дураки без наличных огребли проблемы)))) каждый день в новостях.
17:26:06 14-12-2023
Гость (13:28:32 14-12-2023) Опять дураки без наличных огребли проблемы)))) каждый день в... Опять этот дурак вылез.
13:28:48 14-12-2023
За каждую оплату должен быть чек!! Если чека нет, то это нарушение, вплоть до остановки деятельности фирмы.И маршрут отдают другой фирме. Постоянные скандалы надоели!!
13:32:06 14-12-2023
Гость (13:28:48 14-12-2023) За каждую оплату должен быть чек!! Если чека нет, то это нар... вы ошибаетесь, для 47 маршрута администрация сделала исключение, почему-то)
18:44:25 14-12-2023
Вы не понимаете что ли, ну пожалуетесь- ещё один маршрут закроется и будете пешком ходить
23:44:50 14-12-2023
пассажир (18:44:25 14-12-2023) Вы не понимаете что ли, ну пожалуетесь- ещё один маршрут зак... Пусть закрывается! А то ни то, ни сё. Уж или работайте как следует, или вон с рынка.
14:15:59 14-12-2023
Ну вы же солидное СМИ, ну задайте эти вопросы начальнику городского или краевого транспортного цеха или лучше Франка в Переговорку позовите
14:27:47 14-12-2023
так это надо генпрокуратуре такие вопросы задать... коррупция...
14:33:58 14-12-2023
хрена се тут соплей нажовано Перцем в рожу надо было ему пшикнуть и идти дальше по своим делам.
14:40:12 14-12-2023
Гость (14:33:58 14-12-2023) хрена се тут соплей нажовано Перцем в рожу надо было ему п... В замкнутом пространстве при таком скоплении людей? Да Вы шутник, батенька либо перцовку только по телевизору видели.
14:46:14 14-12-2023
Не справляется власть. Так Президенту и скажите, майор.
14:49:37 14-12-2023
На мужика это чмо не пикнуло бы.
14:53:19 14-12-2023
Я вот понимаю,что есть закон и права, и что я не обязана то и это, а другие обязаны..Но я прекрасно понимаю, что от моего этого знания в подобной ситуации легче не будет. И если у меня нет наличных, я просто НИКОГДА не полезу в маршрутку,, потому что нет уверенности, что смогу переводом оплатить и что водитель будет адекватен. И если я знаю,что маршрутка единственно доступный мне транспорт, то заранее побеспокоюсь о наличных деньгах. Да,не обязана. Но жизнь,увы, не по правилам идет. Так что просто надо думать немного "вперед". К сожалению, многие просто не хотят или будут до последнего спорить и доказывать свою правоту, но толку то от этого? Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус...У нас с маршрутками всегда плохо, лучше не будет, потому приходится это признать и хочешь ехать-готовь наличку. Водителю все равно, вы зайдете или другой. Вот тот,другой с наличкой, поедет, а человек со знанием своей правоты останется на остановке...
17:25:30 14-12-2023
Гость (14:53:19 14-12-2023) Я вот понимаю,что есть закон и права, и что я не обязана то ... Да мало ли какая ситуация. Человек, может, приехал из другого города в Барнаул. И привык оплачивать проезд банковской картой. А тут у вас наличка до сих пор в ходу. И что? Сразу оскорблять его надо?
19:08:56 14-12-2023
Я помню в 90-е когда пьяный с таксистами не рассчитывался, увозили за несколько кварталов и высаживали. Думали я обратно пешком пойду. А я ловил другое такси и рассчитывался.