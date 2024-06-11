Барнаульцы пожаловались на стройку с шести утра
Люди недовольны постоянным шумом
11 июня 2024, 11:31, ИА Амител
Шумная стройка / Кадр из видео / Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на стройку, которая начинается под окнами с раннего утра. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
"С 6 утра долбят свой инструмент от застывшего бетона. Как с этим побороться? Где нормы тишины?" – посетовала горожанка.
Она отметила, что шумный объект расположен на пересечении улиц Христенко и Сергея Семенова.
В комментариях пользователи пишут, что в районах, где возводят новостройки, всегда очень шумно.
11:52:23 11-06-2024
Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А в 6 утра спят только лентяи. Я в 5:20 встаю.
12:13:10 11-06-2024
Гость (11:52:23 11-06-2024) Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А ... Да молодец какой!!! А по закону шуметь в 6 утра запрещено
12:19:31 11-06-2024
Гость (11:52:23 11-06-2024) Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А ... "А в 6 утра спят только лентяи. " - а еще дети, пенсионеры и люди , находящиеся в отпуске или на больничном, работающие посменно.
12:26:22 11-06-2024
Гость (11:52:23 11-06-2024) Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А ... Я и в 4:30 могу встать, возраст! Чем хвалиться-то? Люди, может, допоздна работали, утром отдыхают, опять же, дети спят. Безобразие, конечно, что строители в 6 часов долбят! Попробуй кто в квартире в такую рань включить дрель, мигом вызовут полицию. А для застройщиков закон не писан...
14:00:58 11-06-2024
Гость (11:52:23 11-06-2024) Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А ... Какой важный курица! С петухами он встает!
15:56:17 11-06-2024
Гость (11:52:23 11-06-2024) Какие все нежные. - ОКНА ЗАКРОЙ. Люди работают так то....А ... А я в 5:20 ложусь. Ибо работаю, бывает, до двух часов ночи. Я тоже лентяй?
12:21:16 11-06-2024
Ты можешь хоть всю ночь не спать, царек нашелся. " Если я встаю- другие тоже должны"Вполне понимаю людей. Нарушать нормы тишины нельзя. Исключение- аварийные ситуации!
13:44:48 11-06-2024
Гость (12:21:16 11-06-2024) Ты можешь хоть всю ночь не спать, царек нашелся. " Если я вс... вспомнили про закон, ишь ты.... вопервых ты мне не ТЫкай, умник, во вторых про закон вспоминай когда пердуны гоняют на своих ведрах всю ночь - что то ни кто не жалуется.
Возьми и вызови ментов, что лень жопу поднять в трубку номер набрать, надо вот это вот ЖАЛОВАТЬСЯ, что за поколение такое растет, только ЖАЛОВАТЬСЯ и ныть могут. Никаких действий.
15:08:55 11-06-2024
Гость (13:44:48 11-06-2024) вспомнили про закон, ишь ты.... вопервых ты мне не ТЫкай, ум... Царя из себя не строй- никто тыкать не будет.
Побольше уважения к людям.
Вот возьми и подними свою " заднюю точку" и вызывай.
Твои сообщения во всех темах очень отличаются именно хамством. Почерк так сказать.
12:23:27 11-06-2024
У детей каникулы. Их куда деть? Штрафовать. Жаль что нашу полицию не дождешься, а администрация вообще руками разводит. Лишь бы ничего не делать. Технадзор приезжайте на Песчанную 171 и найдете столько нарушений у строителей рядом строющихся домов. Когда был ветер было неприятно как кран раскачивается с поднятой бадьей.
12:34:28 11-06-2024
Гость (12:23:27 11-06-2024) У детей каникулы. Их куда деть? Штрафовать..Жаль что нашу полицию не дождешься Полиция смотря какого района. Я в прошлом году обращалась в Ленинском, докучаевские парни сразу приехали. Респект им!
15:12:20 11-06-2024
Гость (12:23:27 11-06-2024) У детей каникулы. Их куда деть? Штрафовать. Жаль что нашу по...
Опять детей как щиты поднимают! Тьфу!
14:29:25 11-06-2024
интересно, а жители домов так же жаловались на строителей, когда их дом строили? или свой надо бы побыстрее построить? понятно, что неприятно и неудобно, но это же временное явление. тем более как сейчас строят по скорости.
15:08:31 11-06-2024
Гость (14:29:25 11-06-2024) интересно, а жители домов так же жаловались на строителей, понятно, что неприятно и неудобно ... Неприятно и неудобно - это не те слова. Строители нарушают отдых сотен людей, лишают их трудоспособности на целый день. Часто может повышаться давление. Потом человек сядет за руль и совершит ДТП. Не выспавшийся хирург может "зарезать" пациента и т.д.. Чревато самыми тяжелыми последствиями. Не зря приняты документы о режимах тишины в населенных пунктах. Так что застройщикам надо составлять планы работ в соответствие с законодательством.
15:10:21 11-06-2024
Гость (14:29:25 11-06-2024) интересно, а жители домов так же жаловались на строителей, ... В 6 утра дома не строили раньше.
15:47:18 11-06-2024
Гость (15:10:21 11-06-2024) В 6 утра дома не строили раньше.... Ну извиняйте, не все как вы в хрущевках живете...а сейчас вот так вот...вкладчики торопят, всем хочется заселиться поскорей и жить спокойней...чем быстрей построят тем быстрей и шум и срач уйдет. Только вам не понять, вы не способны анализировать ситуацию напережд, лишь здесь и сейчас....
17:23:01 11-06-2024
Гость (15:47:18 11-06-2024) Ну извиняйте, не все как вы в хрущевках живете...а сейчас во... Лжепророк что- ли? Откуда знания кто где живет? Какая чакра открывалась?) Ааааа..
Понятно застройщики отписались.))
Оставте свои глупые умозаключения про анализ ситуации. Не смешите людей!))
Просто не нарушайте закон- " анализаторы".
17:00:04 11-06-2024
это еще не вышли люди с триммерами
17:04:35 11-06-2024
Интересно какие клоуны пишут, про "для вас же строят"?? Если стройка идет, то рядом очень мало жилых домов находится... И уж тем более там на 99% не будет жильцов одной новостройки ожидающих постройку своего скворечника...
17:29:05 11-06-2024
в этих гетто стройка уйдёт, а шум останется
18:35:48 11-06-2024
Гость (17:29:05 11-06-2024) в этих гетто стройка уйдёт, а шум останется... +100500