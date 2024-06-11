Барнаульцы пожаловались на стройку с шести утра

Люди недовольны постоянным шумом

11 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Шумная стройка / Кадр из видео / Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на стройку, которая начинается под окнами с раннего утра. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"С 6 утра долбят свой инструмент от застывшего бетона. Как с этим побороться? Где нормы тишины?" – посетовала горожанка.

Она отметила, что шумный объект расположен на пересечении улиц Христенко и Сергея Семенова.

В комментариях пользователи пишут, что в районах, где возводят новостройки, всегда очень шумно.