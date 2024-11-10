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Барнаульцы пожаловались на свалку шин, которая оказалась ограждением

Одни недовольны тем, что испорчен вид из окна, другие хотят, чтобы машины не разбили каток

10 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Стена из шин / Фото: t.me/go_barnaul_telegram
Стена из шин / Фото: t.me/go_barnaul_telegram

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о свалке шин, появившейся у дома на Сергея Ускова, 12. Пост опубликовали в сообществе GO_Barnaul.

Местные жители пожаловались на то, что под окнами многоэтажки появилась странная конструкция из автомобильных покрышек, которая портит вид из окна. 

Оказалось, что установили ее не просто так. Предприниматели решили залить каток. Чтобы обезопасить его от паркующихся автомобилей, а тех, кто будет кататься, от вылета за пределы льда, сделали стены.

Теперь в комментариях разгорелся спор о том, кто прав в сложившейся ситуации.

Барнаул

Комментарии 11

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Гость

13:10:53 10-11-2024

Из рассказа стало ясно что против детей выступили хозяева местных жоповозок

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Элен без ребят

13:24:06 10-11-2024

дикари какие- то, превращающие нормальный город в свалку, понаехали. запасаюсь попкорном и наблюдаю как скоро новостройные Илитки превратятся в гетто.

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Гость

10:33:35 11-11-2024

Элен без ребят (13:24:06 10-11-2024) дикари какие- то, превращающие нормальный город в свалку, п... 👍👍👍👍🔥😱

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Гость

13:28:59 10-11-2024

Сначала шины, потом мусор кто-то вывалит и потихоньку тут появится свалка.

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Гость

15:06:10 10-11-2024

Гость (13:28:59 10-11-2024) Сначала шины, потом мусор кто-то вывалит и потихоньку тут по... Чайлдфридерам этот каток ни нужен , вам жоповозки лиж бы свои пристроить...

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Ольга

18:16:27 10-11-2024

Зрелище конечно ужасное! Кошмар! Такое сотворить (((

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Гость

20:52:07 10-11-2024

Ольга (18:16:27 10-11-2024) Зрелище конечно ужасное! Кошмар! Такое сотворить (((...
А рожать за деньги это нормально? Ох, ах, заистерила, простигосподи, святоша-оленька.

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Абориген

20:41:19 10-11-2024

Кретины безмозглые. Просто навалили покрышки вместо того, чтобы сделать ажурную стенку из тех же самых покрышек. Вбили бы в землю арматуру в одну линию и надели бы на них покрышки в перевязку. Покрышки могли бы покрасить. Получилось бы прочно и красиво.

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холмс

09:06:06 11-11-2024

Абориген (20:41:19 10-11-2024) Кретины безмозглые. Просто навалили покрышки вместо того, чт... стенку тут же проломят и наставят машин. А так если водой залить и замерзнет то на тракторе не выломаешь. Идея правильная

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Алена

22:30:09 10-11-2024

На пос. Ильича вообще без слез не взглянешь - дороги вообще отсутствуют!

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Гость

10:59:09 11-11-2024

Алена (22:30:09 10-11-2024) На пос. Ильича вообще без слез не взглянешь - дороги вообще ... У этого безобразия есть хозяин кабинетный с должностным окладом.

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