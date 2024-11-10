Барнаульцы пожаловались на свалку шин, которая оказалась ограждением

Одни недовольны тем, что испорчен вид из окна, другие хотят, чтобы машины не разбили каток

10 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Стена из шин / Фото: t.me/go_barnaul_telegram

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о свалке шин, появившейся у дома на Сергея Ускова, 12. Пост опубликовали в сообществе GO_Barnaul.

Местные жители пожаловались на то, что под окнами многоэтажки появилась странная конструкция из автомобильных покрышек, которая портит вид из окна.

Оказалось, что установили ее не просто так. Предприниматели решили залить каток. Чтобы обезопасить его от паркующихся автомобилей, а тех, кто будет кататься, от вылета за пределы льда, сделали стены.

Теперь в комментариях разгорелся спор о том, кто прав в сложившейся ситуации.