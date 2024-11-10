Барнаульцы пожаловались на свалку шин, которая оказалась ограждением
Одни недовольны тем, что испорчен вид из окна, другие хотят, чтобы машины не разбили каток
10 ноября 2024, 12:50, ИА Амител
Стена из шин / Фото: t.me/go_barnaul_telegram
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о свалке шин, появившейся у дома на Сергея Ускова, 12. Пост опубликовали в сообществе GO_Barnaul.
Местные жители пожаловались на то, что под окнами многоэтажки появилась странная конструкция из автомобильных покрышек, которая портит вид из окна.
Оказалось, что установили ее не просто так. Предприниматели решили залить каток. Чтобы обезопасить его от паркующихся автомобилей, а тех, кто будет кататься, от вылета за пределы льда, сделали стены.
Теперь в комментариях разгорелся спор о том, кто прав в сложившейся ситуации.
13:10:53 10-11-2024
Из рассказа стало ясно что против детей выступили хозяева местных жоповозок
13:24:06 10-11-2024
дикари какие- то, превращающие нормальный город в свалку, понаехали. запасаюсь попкорном и наблюдаю как скоро новостройные Илитки превратятся в гетто.
10:33:35 11-11-2024
Элен без ребят (13:24:06 10-11-2024) дикари какие- то, превращающие нормальный город в свалку, п... 👍👍👍👍🔥😱
13:28:59 10-11-2024
Сначала шины, потом мусор кто-то вывалит и потихоньку тут появится свалка.
15:06:10 10-11-2024
Гость (13:28:59 10-11-2024) Сначала шины, потом мусор кто-то вывалит и потихоньку тут по... Чайлдфридерам этот каток ни нужен , вам жоповозки лиж бы свои пристроить...
18:16:27 10-11-2024
Зрелище конечно ужасное! Кошмар! Такое сотворить (((
20:52:07 10-11-2024
Ольга (18:16:27 10-11-2024) Зрелище конечно ужасное! Кошмар! Такое сотворить (((...
А рожать за деньги это нормально? Ох, ах, заистерила, простигосподи, святоша-оленька.
20:41:19 10-11-2024
Кретины безмозглые. Просто навалили покрышки вместо того, чтобы сделать ажурную стенку из тех же самых покрышек. Вбили бы в землю арматуру в одну линию и надели бы на них покрышки в перевязку. Покрышки могли бы покрасить. Получилось бы прочно и красиво.
09:06:06 11-11-2024
Абориген (20:41:19 10-11-2024) Кретины безмозглые. Просто навалили покрышки вместо того, чт... стенку тут же проломят и наставят машин. А так если водой залить и замерзнет то на тракторе не выломаешь. Идея правильная
22:30:09 10-11-2024
На пос. Ильича вообще без слез не взглянешь - дороги вообще отсутствуют!
10:59:09 11-11-2024
Алена (22:30:09 10-11-2024) На пос. Ильича вообще без слез не взглянешь - дороги вообще ... У этого безобразия есть хозяин кабинетный с должностным окладом.