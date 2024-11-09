Каким будет снежный городок на барнаульском Арбате на Новый год 2025?

На снежный городок и украшение Центрального района власти намерены потратить около 5 млн рублей

09 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Новый год на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Власти Барнаула потратят около 5 млн рублей на строительство и демонтаж снежного городка к Новому году, а также на праздничное оформление Центрального района краевой столицы. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет оказывать услуги до 3 февраля 2025 года. До 20 декабря 2024 года компания-победитель обязуется смонтировать городок, а в период с 15 января до 3 февраля 2025 года – демонтировать. Из документов следует, что новогодний городок начнут убирать не раньше 27 января. Контракт будет действовать до 3 апреля 2025 года.

Закупка подразумевает в первую очередь строительство снежного городка на улице Мало-Тобольской. Там появится елка высотой шесть метров со светодиодными игрушками и с ограждением. Также на улице установят горки и смонтируют стенды с информацией по их эксплуатации, повесят светодиодные светильники, кабели для подключения световых фигур, светодиодную бахрому, смонтируют конструкции "Цветок светодиодный", "Звезда", "Елка со звездой", "Дюймовочка", "Бабочка", "Зимние месяцы", "Елки каркасные зеленые", "Принц", "Шар", "Арка-звезда" и "Вензель".

Также в закупке есть следующие условия:

устройство ледяного ската в поселке Центральном (ул. Тибетская, 22);

монтаж конструкции "Снеговик" (Чкалова, 194);

монтаж конструкции "Светодиодная елка" (пр. Ленина);

монтаж конструкций на опорах (на пр. Комсомольском, пр. Ленина, ул. Гоголя, пр. Красноармейском, пр. Социалистическом, ул. Пушкина);

монтаж конструкции "Вельможи" (ул. Партизанская, в сквере на пересечении с проспектом Красноармейским на входных группах);

монтаж светодиодной елки (ул. Никитина, 60);

монтаж конструкций "Световой узор" (проспект Ленина);

монтаж светового фонтана (площадь Баварина).

Каждый объект подрядчик должен будет собрать, подключить и демонтировать.

Закупка появилась на портале 7 ноября 2024 года, заявки на нее можно подавать до 15 ноября 2024 года. Итоги лота подведут 18 ноября.

Напомним, что ранее на портале госзакупок власти объявили аукцион на строительство снежного городка на площади имени 5-й Гвардейской Городокской стрелковой Дивизии в Октябрьском районе (за 608,2 тысячи рублей), а также в поселке Южном (ул. Чайковского, 21). И, конечно, новогодний городок будет на площади Сахарова, которая станет главной локацией для празднования Нового года. Как в Барнауле будут отмечать Новый год, можно прочитать здесь.