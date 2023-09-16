Барнаульцы пожаловались на свисающую над дорогой ветку

По словам местной жительницы, УК не принимает мер по решению проблемы

16 сентября 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о большей ветке, которая свисает над дорогой у дома № 37 по улице Тимуровской. Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".

Женщина отметила, что управляющая компания "Наследие" не решает проблему уже больше трех месяцев, хотя жалобы на обломившееся дерево "поступали многократно".

"Когда будет результат? Когда кого-нибудь придавит? Прошу обратить внимание и принять меры!" – призвала горожанка.

Накануне в Барнауле на улице Антона Петрова дерево рухнуло на легковушку.