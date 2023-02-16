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Барнаульцы пожаловались на то, что маршрутчики объезжают важную остановку

Ждать автобусы приходится долго, а за это время скапливается много людей

16 февраля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались на то, что водители маршрутки № 78 в направлении магазина "Леруа Мерлен" объезжают остановку на ул. Профинтерна. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"Рядом с остановкой расположен Краевой реабилитационный центр для детей-инвалидов. Это единственный транспорт, который там останавливается", – рассказал автор сообщения.

Автобус приходится ждать долго, а за это время на остановке скапливается много людей.

Отмечается, что порой даже в середине дня маршрутка может не приходить по полчаса.

Комментарии 15

  • только вчера ехала на 78 по Советской, вместо Профинтерна. пассажиры возмущались, но водиле было пофиг. так же 27 часто ездит по Брестской- Деповской вместо пл. Октября и Строителей.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Бабло капает, а все остальное - побоку. Вы напишите жалобу в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула - вам там еще напишут, что в соответствии с абзацем вторым пункта 8 части 3 статьи 24 положения принятого решением БГД еще при Баварине водители ОТ имеют право...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Может надо почаще выборы в муниципалитеты проводить
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 27 часто ездит по Брестской- Деповской вместо пл. Октября и Строителей. ------ И очень правильно поступает, объезжая дикую "пробку". А кому нужно на "Аптеке" выходить, так водила на пересечении Деповской со Строителей пассажиров выпускает.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А оплата через водителю SMS это законно? Чистая неучтенка! Где валидатор? Или автобусы 25 забыли оснастить?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • маршрутчики объезжают важную остановку----- а кто решил, что она важная?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Чистая неучтенка! --- А Вы не завидуйте! Задолбали уже со своими валидаторами
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Задолбали уже со своими валидаторами" "Вор должен сидеть в тюрьме". Глеб Жеглов к/ф "Место встречи изменить нельзя"
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "только вчера ехала на 78 по Советской, вместо Профинтерна." самое интересное, что те кто знает как ездит этот маршрут стоят и ждут его в районе перекрестка ул. 1905года - ул. Советская
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А кто решил, что не важная??? Если есть остановка - должны останавливаться!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Если есть остановка - должны останавливаться!------ о чем и речь. за съезд с утвержденного маршрута перевозчику надо лепить штраф в размере стоимости газели. тогда и порядок будет.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "Задолбали уже со своими валидаторами" ----- Гость, ну и глупый же ты. Когда ты платишь наличкой или через смс, ты помогаешь транспортникам уходить от налогов. А они потом показывают, как же мало они зарабатывают, доходов почти нет, нужно срочно поднимать плату за проезд. Ты своими действиями сам повышаешь плату за проезд.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "а кто решил, что она важная?" ---- Гость, тот кто включил ее в маршрут. А так будешь рассуждать, твоя остановка станет не важной.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Когда ты платишь наличкой или через смс, ты помогаешь транспортникам уходить от налогов --- Да мне пофигу уходят они от налогов или убегают, мне гораздо удобнее наличкой платить, чем через какие то валидаторы карточками.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да мне пофигу уходят они от налогов или убегают----вот будут хулиганы тебе твои трусики на голову надевать - спокойно мимо пройду, ведь мне пофигу
    17 февраля, Гость   Ответить
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