Барнаульцы пожаловались на то, что маршрутчики объезжают важную остановку

Ждать автобусы приходится долго, а за это время скапливается много людей

16 февраля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула пожаловались на то, что водители маршрутки № 78 в направлении магазина "Леруа Мерлен" объезжают остановку на ул. Профинтерна. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"Рядом с остановкой расположен Краевой реабилитационный центр для детей-инвалидов. Это единственный транспорт, который там останавливается", – рассказал автор сообщения.

Автобус приходится ждать долго, а за это время на остановке скапливается много людей.

Отмечается, что порой даже в середине дня маршрутка может не приходить по полчаса.