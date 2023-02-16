Жительница Барнаула пожаловалась на студента, который не подал ей руку после падения

По словам горожанки, она поскользнулась возле педуниверситета

16 февраля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула поскользнулась возле Алтайского педуниверситета и возмутилась, что ей не помог подняться проходивший мимо студент.

"Я упала! <...> Прям к ногам студентика. Малец лет 18-20... Так вот **** [он] не подал мне руки и не помог подняться... Поднялась, отряхнулась, пошла дальше", – рассказала женщина.

По её словам, после случившегося у неё проснулась "внутренняя тётка" с ощущением "невоспитанное поколение".