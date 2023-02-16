Жительница Барнаула пожаловалась на студента, который не подал ей руку после падения
По словам горожанки, она поскользнулась возле педуниверситета
16 февраля 2023, 11:55, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жительница Барнаула поскользнулась возле Алтайского педуниверситета и возмутилась, что ей не помог подняться проходивший мимо студент.
"Я упала! <...> Прям к ногам студентика. Малец лет 18-20... Так вот **** [он] не подал мне руки и не помог подняться... Поднялась, отряхнулась, пошла дальше", – рассказала женщина.
По её словам, после случившегося у неё проснулась "внутренняя тётка" с ощущением "невоспитанное поколение".
"В общем, мальчики, парни, мужчины… Помните, что мужчиной вас делают поступки, а не джинсы, заправленные в модные берцы", – приводит слова горожанки Barnaul 22.
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