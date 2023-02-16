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Жительница Барнаула пожаловалась на студента, который не подал ей руку после падения

По словам горожанки, она поскользнулась возле педуниверситета

16 февраля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула поскользнулась возле Алтайского педуниверситета и возмутилась, что ей не помог подняться проходивший мимо студент.

"Я упала! <...> Прям к ногам студентика. Малец лет 18-20... Так вот **** [он] не подал мне руки и не помог подняться... Поднялась, отряхнулась, пошла дальше", – рассказала женщина.

По её словам, после случившегося у неё проснулась "внутренняя тётка" с ощущением "невоспитанное поколение".

"В общем, мальчики, парни, мужчины… Помните, что мужчиной вас делают поступки, а не джинсы, заправленные в модные берцы", – приводит слова горожанки Barnaul 22.

Комментарии 54

  • Так вот **** [он] не подал мне руки и не помог подняться.-------- просто ты страшная.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо, что не обматерил))))))))))))))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Я Кошкина! Это я была...(
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а не джинсы, заправленные в модные берцы" ---- Скинов описала??!))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • В Москве молодежь всегда уступает место в метро. А в автобусах молодые люди никогда не занимают специально отведенные места для пожилых и инвалидов... Кстати, в транспорте из динамика постоянно напоминают , чтобы уступали места определенным категориям граждан.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ну так будущий педагог же)))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Боялся чтобы не привлекли за домогательства
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Женщина не там упала. Меня вот возле ступенек Новэкса сразу два симпатичных молодых человека среднеазиатской внешности подхватили под руки и аккуратно подняли . Где-то в теплых краях их правильно воспитывали.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не на мера\губера же ей жаловаться, в самом то деле!! Это же явно студент, всю ночь заливал каток на тротуаре!!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • может он не студент. просто мимо универа шел
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала из каждого утюга декламируют, что женщины сильные и независимые, а потом им руку подавай. Вы сами то определитесь.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Это я была...(...врешь гад
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "просто ты страшная" --- Гость, а ты хамло.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • вот возле ступенек Новэкса сразу два - Вот про то и речь что дева просто страшная была мараться еще о такую
    16 февраля, Гость   Ответить
  • два симпатичных молодых человека среднеазиатской внешности должны бы по хорошему в новых регионах отстаивать интересы страны, которая их приютила, а не девушек наших обхаживать, пока самая здоровая часть молодежи находится в новых регионах
    16 февраля, Гость   Ответить
  • В Москве молодежь всегда уступает место в метро Намечтали.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а ты хамло.-------- я могу быть вежливым, а ты так страшной и останешься. бгггг
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а не девушек наших обхаживать-------------- спасибо за доброе слово, меня до вас в этом году только охранники в Ашане( поэтому часто туда хожу, хороший магазин) девушкой называли. Невзирая на пенсионный возраст.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "что женщины сильные и независимые, а потом им руку подавай" --- Гость, так и мужчинам друзья руку подают, если он упал. Это нормально.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • только охранники в Ашане - в каком? схожу пройдусь)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А меня вчера по телефону какой то хам назвал ЖЕНЩИНА.. а я девушка! требую найти и наказать!!!!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • он не студент. просто мимо универа шел.. А что он там просто так ходит? тунеядец? поймать-оштрафовать!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • В Ашане на Строителей. Милые такие, обходительные.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А что он там просто так ходит? --- Работу ищет
    16 февраля, Гость   Ответить
  • я могу быть вежливым, бгг ы из ценру может быть вежливым или таковым является? Хотя вы о чём они могут но не всегда ох уж этот центр бгг.ы.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Милые такие, обходительные- ок, пойду губнушку намазюкаю и путь
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Работу ищет... а тут всякие под ноги падают.. не к добру же!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • ы из ценру может быть вежливым или таковым является? Хотя вы о чём они могут но не всегда ох уж этот центр бгг.ы.------ страшное бабо, ты само поняло, что выдавить из себя хотело?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Может не специально он , что шум поднимать? Там торопился и вдруг скажет помогу , а ещё облокотиться и попросит проводить, а студент на учебу спешил. Может испугался от неожиданности, когда она под ноги упала. Мы ситуации не видели, только гадать . А может и не было этой ситуации. А если была, женщину жаль, что упала, такое может с каждым. Так что, ходите осторожно, скользко и не падайте ни к чьим ногам. ))))))))) ))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не к добру же! --- Надеюсь хоть не с пустым ведром была, а то тут еще и Луна убывающая и Нептун в Козероге)))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А меня вчера по телефону какой то хам назвал ЖЕНЩИНА.. а я девушка!---------- если примете совет, вам надо бы поработать с голосом. Может, как-то тембр смягчить. Не включать "злую тётку".
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Представляю сколько мата эта несчастная произнесла при падении. Парня перепугала. Возможно он подумал, что эта маргиналка на него матерится.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • хоть не с пустым ведром была - Да она шла с лестницей и двумя черными котами подмышкой!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Может, как-то тембр смягчить- куда уж мягче(
    16 февраля, Гость   Ответить
  • под ноги смотреть надо и не падать, а не сетовать на "невоспитанное поколение"
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Парняга будет корячится, бабку поднимать... А она квартирку внучке отпишет
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное, это был студент из мединститута. Самое первое правило при оказании первой помощи упавшему - это оставить его в покое. Пусть человек полежит/посидит придёт в себя и почувствует своё тело, вдруг перелом или растяжение. Спешные попытки поднять упавшего могут усугубить состояние травм. Студент правильно поступил, он ещё оглянулся через минутку и увидел, что "пациент" на своих двоих и полном здравии.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Скорее всего дама внятно проматерилась и выронила сигарету, в сумке брякнули пустые бутылки, когда упала. Студент видимо испугался и постарался быстренько дать деру))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "под ноги смотреть надо и не падать" ----- Гость, не зарекайся, а то упадёшь и сломаешь себе что-нибудь. Скажи еще раз, что не упадёшь никогда.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Верно говорят, кто что заслуживает, тот то и получает. Как много хамов в Барнауле. Так что же вы жалуетесь на свою жизнь? Разве вы заслуживаете лучшую жизнь? Пока не вижу.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Студент правильно поступил - Найти и наградить!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке и кепке
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А не русские всегда помогают. Выхожу из Марии с 2 пакетами, так русские с ног сшибают на входе, хотя по правилам надо сначала выпустить, а потом входить. Так глупые. А не русские и выпустят и дверь придержат
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Всякая пьянь под ноги падает, еще бы я ее не поднимал
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А не русские и выпустят и дверь придержат --- А я русский, но и всегда и выпущу и дверь подержу, если у выходящего обе руки заняты.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Тут недавно бабушка упала, вдвоём еле подняли. Студентик мож худенький был, да и не так легко со льда человека поднять. Ну и мож посыпать улицы надо, чтоб люди не падали
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Теперь она заведёт волкособа и будет счастлива
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А я русский, но и всегда и выпущу и дверь подержу, если у выходящего обе руки заняты. 7 часов назад, Гость Ответить------------- Вы выросли в ПРАВИЛЬНОЙ семье! Респект вашим родителям!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Щас руку подашь, а там феминистка или какая-нибудь чокнутая, скажет, что попытка домогательства. Человек человеку волк.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Упавшая тётя может была под два центнера весом, а студентик тощий ботаник. Он махом сделал необходимые вычисления и понял, что тушку не осилит.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • да и еще в тюрьму посодют(
    17 февраля, Гость   Ответить
  • я одной так помог, теперь у нас 10 лет семейного стажа и двое детей, не ведитесь мужики это подстава
    17 февраля, Гость   Ответить
  • не ведитесь мужики это подстава - ок!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Тётки,вам никто и ничего не должен,-запомните!
    18 февраля, Гость   Ответить
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