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В Барнауле пожаловались на ассенизаторов, которые сливают нечистоты в канализационный люк

По словам горожанина, рабочие уже не первый раз делают это на пересечении улиц Власихинской и Малахова

22 января 2023, 07:30, ИА Амител

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Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на ассенизаторов, которые, по его словам, сливают нечистоты в канализационный люк, из-за чего стоит сильная вонь. Его слова приведены в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

"Уже не первый раз на Власихинской – Малахова ассенизаторы сливают нечистоты в канализационный люк. Во время слива и после идёт невыносимая вонь. Невозможно работать... Не представляю, как люди живут в тех краях", – рассказал горожанин.

Он уточнил, что к рабочим "подходили много раз", но те "отговаривались, мол, вода чистая".

Ранее россиян предложили штрафовать за выброс мусора в унитаз.

 

Комментарии 6

  • Власихинская, Малахова вообще не вызывает проблем. Там хоть друг дружке на голову гадьте. Окраины вообще не интересуют. Гадьте смело)
    22 января, Гость   Ответить
  • но те "отговаривались, мол, вода чистая"." Отхлебнуть не хотят?
    22 января, Гость   Ответить
  • на Ядринцева 61,детский сад №30,регулярно сливается вонючка н020хк зил130
    22 января, Гость   Ответить
  • Давно сливают в канализационные люки эти ассенизаторы свои помои. Еще лет десять назад на Бабуркина постоянно подъезжали и сливали в открытые люки. Сколько писали, звонили - а воз и ныне там.
    23 января, Гость   Ответить
  • На ВРЗ возле ЦТП П. Коммуны 50а много лет сливают дважды в день. И Амик 6+5, серьезно 14? Уверенны?
    23 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а куда прикажете сливать? На поля? Или в реку? У нас централизованная канализация. И сливают они правильно. Как говориться подобное к подобному. Единственно, что это не стоит делать в жилой застройке. Есть специальные коллекторы для этого расположенные не в жилых кварталах.
    23 января, Гость   Ответить
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