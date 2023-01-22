В Барнауле пожаловались на ассенизаторов, которые сливают нечистоты в канализационный люк

По словам горожанина, рабочие уже не первый раз делают это на пересечении улиц Власихинской и Малахова

22 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на ассенизаторов, которые, по его словам, сливают нечистоты в канализационный люк, из-за чего стоит сильная вонь. Его слова приведены в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

"Уже не первый раз на Власихинской – Малахова ассенизаторы сливают нечистоты в канализационный люк. Во время слива и после идёт невыносимая вонь. Невозможно работать... Не представляю, как люди живут в тех краях", – рассказал горожанин.

Он уточнил, что к рабочим "подходили много раз", но те "отговаривались, мол, вода чистая".

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