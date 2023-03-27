Барнаульцы пожаловались на устланные "собачьими подснежниками" тротуары
Пользователи в социальных сетях обвиняют собачников в бескультурности
27 марта 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на тротуары, устланные собачьими фекалиями. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
О проблеме с грязными пешеходными дорожками рассказали жители ЖК "Лапландия". После того как растаял снег, на тротуаре появились неприятные сюрпризы, которые оставляли здесь всю зиму.
В комментариях под постом пользователи отметили очень низкий уровень культуры барнаульских собачников, а также предложили вывести владельцев животных на общий субботник, чтобы разобраться с оставленными "минами".
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