Барнаульцы пожаловались на устланные "собачьими подснежниками" тротуары

Пользователи в социальных сетях обвиняют собачников в бескультурности

27 марта 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на тротуары, устланные собачьими фекалиями. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

О проблеме с грязными пешеходными дорожками рассказали жители ЖК "Лапландия". После того как растаял снег, на тротуаре появились неприятные сюрпризы, которые оставляли здесь всю зиму.

В комментариях под постом пользователи отметили очень низкий уровень культуры барнаульских собачников, а также предложили вывести владельцев животных на общий субботник, чтобы разобраться с оставленными "минами".