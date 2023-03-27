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Барнаульцы пожаловались на устланные "собачьими подснежниками" тротуары

Пользователи в социальных сетях обвиняют собачников в бескультурности

27 марта 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на тротуары, устланные собачьими фекалиями. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

О проблеме с грязными пешеходными дорожками рассказали жители ЖК "Лапландия". После того как растаял снег, на тротуаре появились неприятные сюрпризы, которые оставляли здесь всю зиму.

В комментариях под постом пользователи отметили очень низкий уровень культуры барнаульских собачников, а также предложили вывести владельцев животных на общий субботник, чтобы разобраться с оставленными "минами".

Комментарии 68

  • ...уродов, увы хватает, особенно владельцы мелких собак: "Наши не гадят, наши удобряют!" - Бред какой-то, у меня 2 больших собаки и пакетики всегда со мной, даже если не гуляю в данный момент, и постоянно ругаюсь с такими и предлагаю пакетики...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Весь город в собачьем кале! Властям на это плевать
    27 марта, Гость   Ответить
  • Дворники на что? Нашли проблему. Люди му ор валят везде, молодежь со своим фпстфудом мусорит везде. А у них собаки виноваты.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Дворники не обязаны за вашими псинами убирать. Город вообще не для собак.
    27 марта, Гость   Ответить
  • а для кого , уточните , пожалллста ?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Господа-собачники, у меня вопрос. Если ваша собака нагадит дома, вы за ней уберете? Так почему вы считаете, что на улицах какашки за ВАШЕЙ собакой должен кто-то убирать? Совочек , пакетик и убирайте сразу. Некоторые собаки кучки оставляют , как коровы. Почему мы должны их лицезреть?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Если мужик сядет по нужде а парке, вы его осудите? Так почему мы должны умиляться , глядя как собаки серут посреди двора?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Никому ничего не надо. Законы есть, но они не работают.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Весь город в собачьем кале! --------- вы давайте в горном горы за приз шуруйте убирать после себя!) или свое не пахнет?)))
    27 марта, Гость   Ответить
  • После зимы на самом деле вытаивает весь мусор, который скопился под снегом! И это не только экскременты животных, но и полиэтиленовые пакеты, бумажные стаканчики от кофе, обертки от конфет, наркоманские шприцы, влажные салфетки и т.д. И этого мусора намного больше. Но почему то упор делается только на экскременты животных. Ощущение складывается, что мусорят только животные, а люди прям исключительно в урны все кидают. Я за то, чтобы собачники убирали за животными, это уровень культуры, но ради справедливости, на себя стоит жителям тоже посмотреть. Мамочка во дворе дала ребенку конфету, а обертку тут же кинула на землю, вот вам и вся культура, но зато первая будет вопить о том, что все животные двор загадили.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Собачьи и не только какахи -это конечно беда. Но неужели только они портят идеальный вид улиц? Горы окурков, бутылок, пакеты, да какого только мусора нет. Или его тоже только владельцы собак разбрасывают?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Дворники не обязаны за вашими псинами убирать. Город вообще не для собак. - А для кого город? Для вонючих машин? Судя по тому, как они заполонили все дворы, даже иногда пройти по двору невозможно. Может уберете свои таратайки со двора, а потом поговорим, для кого город существует.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ладно если посреди двора или на газоне, на фото по ссылке тротуар весь усыпан какахами!!!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Сразу понятно,что комментарий написал озлобленный чел),у которого нет средств на машину,но есть собака,которая серет как конь,и он этому очень рад.И который вообще ни разу не убирал за своей собачкой,а была бы его воля сам бы насрал на какую-нибудь машину)))))
    27 марта, Гость   Ответить
  • Это конечно да, но еще важная проблема что весь город в ПЕСКЕ! Которым зимой покрывали заледеневшие дороги, а теперь всюду от него грязь и пыль. Может пора уже не трястить за деньги. а переходить на соль или крошку хотя бы?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ввести налог на содержание животных. Деньги в местное ЖЭУ для доплаты дворнику.
    27 марта, Гость   Ответить
  • была бы его воля сам бы насрал - ну зачем Вы ему такую идею то подали!(( там же видно у человека справка и ему все можно
    27 марта, Гость   Ответить
  • просто какахи разложатся и пропадут а миллион каках в полиэтиленовых пакетах будут 20 лет разлагаться, не нанося никакого вреда природе .....нуда.нуда
    27 марта, Гость   Ответить
  • А бычки? вы видели сколько бычков? как заставить курильщиков доедать фильтры после выкуренного?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Мусор любой -это конечно плохо, да. Но если я наступлю случайно на валяющуюся обертку от шоколадки, ничего страшного, обувь не испачкается. А вот если я не замечу и наступлю случайно в кучу собачьего дерьма - это будет совсем другая история и последствия. Потому нужно максимально жестко нагибать собачников, не убрал - заставлять хозяина псины самому сжирать это г.... и асфальт вылизывать за собой, только так будет порядок.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Александр. Нас на Западе называют-СВИНЬЯМИ. И правильно. Был в Литве в 2007 году. Пытался бросить окурок с балкона. Хозяйка сказала-не нужно. Староста узнает-ШТРАФ. Там везде чистота. Эти собачники, хуже самих собак. На замечание, обматерят и облаят. Во власти у нас сидят одни бездельники.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Никитина 30---пивняк. Все вокруг в бутылках, банках, бычках, шприцах и т.д. На фоне этого "подснежники"---это ерунда!!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Нас на Западе называют-СВИНЬЯМИ.---не НАС а ВАС!!!!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Такая ситуация по всей стране! В Питере в центре, если не наступишь в лужу, то вляпаешься в собачье дерьмо))) Мое мнение- собак больше кошки содержать на частном подворье. Как можно содержать крупных собак в квартире? Ау, любители животных! Вы их мучаете! У них вся жизнь - ТЮРЬМА пожизненная! с двух разовой прогулкой!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Весь тротуар вдоль 268 детского сада ЗАСРАН "милыми собачками", наступить некуда. Мой ребенок идет и его тошнит от этого. Хотя везде на заборе сада висят таблички , что ВЫГУЛ СОБАК РЯДОМ С САДОМ ЗАПРЕЩЕН!!! Хочется мордой натыкать в это дерьмо хозяев этих собак. Если Вы уж взяли ответственность за животное, будьте добры за ним убирать... Тоже самое вокруг 127 школы... А когда выходишь погулять с грудничком, чтобы он свежим весенним воздухом подышал, а этим воздухом не пахнет, потому что кругом ГОВНО и МУСОР. Вам самим-то не стремно, собачники, по обосранным тротуарам ходить??? Штрафы бы ввели огромные, сразу бы дисциплинированные стали...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, интересно как они на асфальте разлагаться будут и пропадать...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Плюют на ситуацию, прежде всего, владельцы собак. И не надо все валить на власть. Начинайте с себя.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Я вообще не понимаю тех кто держит собак и проводит жизнь в пропавших псиной домах и квартирах.
    27 марта, Гость   Ответить
  • зачем сравнивать фантики и фекалии? С фантиками справляются дворники. В фекалиях домашних животных содержатся паразиты. И все это мы несем к себе на подошвах домой.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на некоторые машины надо бы насрать, паркуются как хотят, газон, тротуар. Пофигу. Вот на таких и надо срать
    27 марта, Гость   Ответить
  • Начинайте с себя. - ЧТО МНЕ НАЧАТЬ С СЕБЯ? почему так пишут, что я делаю? сру на газоне? я не курю, машины нет, фантики не покупаю... достали с этим - начните с себя
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну это выбор каждого. Кто-то лучше с животными будет жить, чем с оравой детей, вечно кричащими и ссаными пеленками
    27 марта, Гость   Ответить
  • Хочется мордой натыкать в это дерьмо хозяев этих собак - в чем проблема? возьмите и натыкайте. слабо? инетный вояка
    27 марта, Гость   Ответить
  • " Люди му ор валят везде, молодежь со своим фпстфудом мусорит везде. А у них собаки виноваты." ----- Гость, детский сад. Каждый должен ЗА СЕБЯ отвечать, а не показывать пальчиком на других.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ну да, вытаявшие бутылки и бычки - это нормально, это другое, а вот какахи собачьи - зло вселенское.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Согласна полностью, что обязаны убирать за собаками! Я сейчас живу в Москве, но и здесь невозможно пройти весной! Через каждый метр - растаявшая, раскисшая куча!!! Ужасно просто! Гулять с собакой негде, нет чистых мест. Я тоже ношу пакетики, но, судя по количеству куч, убираю только я. Даже на собачьей площадке, где есть спец. урны, всё усрато!!! После этого ещё больше понимаешь кто такие люди!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, детский сад - дык каникулы у школоты же
    27 марта, Гость   Ответить
  • Буквально на днях наблюдала, как мужик с собакой стояли на перроне (электричку ждали), и собака присела покакать. Собака сделала кучу посреди перрона, мужик полез в карман (за пакетом, подумала я). Но нет, достал платок, вытер нос и пошел с собакой дальше. Видимо, мужик считает, что навалить говна посреди перрона - это нормально.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Нас на Западе называют-СВИНЬЯМИ.---не НАС а ВАС!!!! ======= обидно, слушай, срёте ВЫ, а свиньями называют НАС.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А чего вы - жалобщики ждете от собачников - гопников колхозных? Что они прочитают ваши жалобы и скажут себе - "Ах мы какие бессовестные! Все, отныне исправляемся, и начинаем думать головой и вести себя порядочно!" Так что-ли будет?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Мамочка во дворе дала ребенку конфету, а обертку тут же кинула на землю, вот вам и вся культура======= Все верно! Во дворе длинная 10-этажка, подъезды с обратной стороны. Чего только не увидишь на земле - окурки, шприцы, бутылки, презервативы, пластиковая посуда , какие-то тряпки и пакеты... И все это летит с балконов и окон. Вот и подумайте, где больше надо возмущаться.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Не расшатывайте лодку! Россияне поголовно счастливые, пишут в соседней новости. Никакого говна на тротуарах и негатива нет!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Надо не жаловаться, а взять и убрать! От жалоб пользы не будет, пока каждый не научится убирать то, что ему не нравится.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Когда выгуливаешь собачку, нужно убирать за ней, а не говорить "Там бычки валяются, поэтому и моему песику можно какать". Когда съев конфетку , хочешь кинуть фантик на землю, не нужно рассуждать :"Тут собаками все засрано и бычки валяются , значит и мне можно". Не смотря ни на что, нужно убирать за своими собачками и выкидывать свой мусор в урну. Я фантик от мороженного всегда несу до мусорки. Или кладу в карман и выбрасываю дома
    27 марта, Гость   Ответить
  • Да. вам приказали быть счастливым. все в сад!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Александр. Нужна милиция нравов. А с ними дружинники. Организовать регулярные рейды и ШТРАФОВАТЬ. Штрафовать за фикалии, намордники, за выгул в не положено месте. И штрафы не менее 10000 тысяч на первый раз. За повтор в разы больше.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Нужна милиция нравов. - Вы что-то путаете, нравы - это про другое))) И да, у нас не милиция, а полиция. "А с ними дружинники." - Зачем? Они не имеют права ни ни какие действия. Морду бить, как завещал нам мэр из соседней новости, или что? "фикалии" - послушайте, даже тут есть встроенная программа проверки орфографии, вам религия не позволяет ею воспользоваться? "за выгул в не положено месте" - для того, чтобы за это штрафовать, сначала нужно эти места выделить. Увы и ах, их просто нет физически. "И штрафы не менее 10000 тысяч на первый раз. За повтор в разы больше." - ок. Но тогда за брошенный мимо урны окурок, за билетик, выброшенный при выходе из от под ноги, за мусор, летящий из окна, и за, пардон, отправление естественной нужды за углом - аналогично.
    27 марта, Гость   Ответить
  • возможно, мне очень повезло с районом проживания, но за последние лет 5-7, я точно не видела ни одного домашнего песеля, у которого за спиной не было бы человека с пакетиком. хотя, в нашем районе собак достаточно много. а вот гадящих по углам двуногих- просто десятки в месяц встречаю! такое впечатление, что понаехавшие "погулять в центр", считают своим долгом справить в ближайшем дворе нужду. вы или к доктору сходите, если у вас недержание или гуляйте у себя! уроды, кто ваше г*вно (в прямом смысле этого слова) убирать должен? дворники? тьфу, ненавижу таких...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гостья, "Буквально на днях наблюдала, как мужик с собакой стояли на перроне" надеюсь вы сделали замечание? нет? а что так? или может подошли к полицейскому, которых на вокзалах достаточно много? снова нет? вот вам и ответ, почему вы будете жить в дерьме.
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Я вообще не понимаю тех кто держит собак и проводит жизнь в пропавших псиной домах и квартирах." - это называется - атавизм. От древних людей досталось тем, кто застрял в каменном веке. Так и живут.
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Возможно, мне очень повезло с районом проживания" - видимо да. В нашем доме собаки не доносят до улицы, лестница постоянно зассана псами. Детская площадка завалена хундшайзе. Это при том, что кроме собачьего дерьма другого мусора вокруг дома и на детской площадке нет. Когда же начнут брать налог на содержание псов? Сразу поубавится количество псолюбов.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Александр. Глупо говорить про орфографию. Это недосмотр с моей стороны. А дружинники нужны как понятые, при составлении протокола. Милиция нравов это не только по проституткам.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, начищенные тратуары посыпали толстым, толстым слоем песка.
    27 марта, Гость   Ответить
  • надеюсь вы сделали замечание? - я вот всегда делаю замечание собачатникам, когда не убирают за псом, когда без намордника выгуливают. В ответ всегда только грубость.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Как то читал статью, о любителях собак среди женщин. Оказывается. Что 60% женщин занимаются сексом с собаками. Вот Вам и бешеная любовь к этим животным.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Но есть же ещё собаки бездомные, у нас около дома куча таких бегает, и соответственно от них кучки, владельцы собак убирают за своими, я видела.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Это конечно да, но еще важная проблема что весь город в ПЕСКЕ! Которым зимой покрывали заледеневшие дороги, а теперь всюду от него грязь и пыль. Может пора уже не трястить за деньги. а переходить на соль или крошку хотя бы? 4 часа назад, Гость Ответить///////////// ПУСТЬ БУДЕТ ПЕСОК! Он эффективно предохраняет от падения. Грязь и пыль можно отмыть , не проблема! Но когда обувь (а нынче она стоит прилично) и даже низ брюк в разводах соли - очень трудно оттереть от кожи, да и отстирать одежду не просто. Тем более, что соль разъедает кожаные сапоги.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Хватит переводить стрелки на фантики от конфет и прочее. Это отдельная тема, журналистам тоже надо поднять вопрос. Но сейчас статья про собачьи отходы. У меня окно выходит в сквер. Каждое утро вижу прогулки собачников. Примерно половина убирает кучки питомцев, а остальные отходят от своей псины подальше и делают вид, что незнакомы. Надо полиции по утрам делать рейды по местам выгула и привлекать нарушителей. Раз оштрафуют кого, люди поймут.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Я видел из окна что даже ребёнка приучили чтобы он убирал за своею собакой.Дома ведь убирают.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Песок меня не волнует, фантики то же. Где я хожу на тротуарах нет мин, скоро вылезет травка и все скроет.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Налоги на собак надо вводить.
    27 марта, Гость   Ответить
  • На Сахарова возле правительства сделали выгул собак но они там честно все убирают. Вот и лайфак где делать места для выгула.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, видимо для Вас это тема для обсуждения. Ссекса не хватает.....
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вам делать нечего, каждый день смотреть, как собаки какают)))
    27 марта, Гость   Ответить
  • Живу в центре. За собакой убираю. Часто вижу картину- обдолбанные студенты ссут и рыгают в сквере Политеха. Как думаете в блювотину наступить лучше, чем в собачью какашку? А мамашки таких деток на собаках отрываются, гавкают вместо того, чтобы воспитывать великовозрастных дебилов.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А машины действительно надоели. Автомобилисты совсем озверели. Ставят свои жестянки, где хотят. Выхлопы, бензин, масло- все от них. Раньше в ручейках кораблики пускали, а теперь в лужах радужки от бензина. Когда эти машины запретят парковать во дворах.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Живу в центре. За собакой убираю. Часто вижу картину- обдолбанные студенты ссут и рыгают в сквере Политеха. ----Живу в центре. Часто вижу, что обдолбанная зоошиза ссыт и рыгает на несчастных студентов. Собакам стыдно, но у них лапки.
    27 марта, Гость   Ответить
  • на фото - волкособа!
    27 марта, Гость   Ответить
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