Реку Барнаулку очистили от мусора перед паводком, чтобы не было заторов
Вода во время паводка должна пройти по реке без препятствий
24 марта 2023, 10:18, ИА Амител
Река Барнаулка / Фото: barnaul.org
На реке Барнаулке привели в порядок русло и береговую линию в преддверии весеннего половодья, сообщает мэрия.
От мусора очистили участок реки от проспекта Ленина до улицы Приречной.
"Русло необходимо очищать, чтобы на реке не образовались заторы, а вода во время паводка проходила без препятствий", – пояснили специалисты.
Из воды вытащили бытовой мусор, ветви и деревья. Нависающие над рекой сухие ветки также обрезали.
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