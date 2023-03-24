Реку Барнаулку очистили от мусора перед паводком, чтобы не было заторов

Вода во время паводка должна пройти по реке без препятствий

24 марта 2023, 10:18, ИА Амител













Река Барнаулка / Фото: barnaul.org

На реке Барнаулке привели в порядок русло и береговую линию в преддверии весеннего половодья, сообщает мэрия.

От мусора очистили участок реки от проспекта Ленина до улицы Приречной.

"Русло необходимо очищать, чтобы на реке не образовались заторы, а вода во время паводка проходила без препятствий", – пояснили специалисты.

Из воды вытащили бытовой мусор, ветви и деревья. Нависающие над рекой сухие ветки также обрезали.