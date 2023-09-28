Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, проезжающих остановки

Люди жалуются на то, что опаздывают из-за подобных ситуаций

28 сентября 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы пожаловались на то, что водители автобусов игнорируют остановки. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, водители иногда совсем проезжают остановки, а в некоторых случаях проезжают чуть дальше и останавливаются так, что людям приходится бежать до дверей.

Отмечается, что из-за подобных ситуаций нередко пассажиры опаздывают, а водители продолжают игнорировать их, порой даже в пустых автобусах.