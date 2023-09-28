Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, проезжающих остановки
Люди жалуются на то, что опаздывают из-за подобных ситуаций
28 сентября 2023, 10:48, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульцы пожаловались на то, что водители автобусов игнорируют остановки. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, водители иногда совсем проезжают остановки, а в некоторых случаях проезжают чуть дальше и останавливаются так, что людям приходится бежать до дверей.
Отмечается, что из-за подобных ситуаций нередко пассажиры опаздывают, а водители продолжают игнорировать их, порой даже в пустых автобусах.
11:13:58 28-09-2023
Врут
11:16:06 28-09-2023
снова вконтактыши истерят... зачем водителю с свободным салоном проезжать мимо стоящих на остановке денег?
11:42:38 28-09-2023
Гость (11:16:06 28-09-2023) снова вконтактыши истерят... зачем водителю с свободным сало... Иногда бывает, если уже стоящий на остановке автобус, идет по почти аналогичному маршруту, они едут до следующей на остановке чеб забрать там больше пассажиров, опередив уже стоящего на предыдущей остановке!?
11:46:16 28-09-2023
Гость (11:16:06 28-09-2023) снова вконтактыши истерят... зачем водителю с свободным сало... он в это время с мужем в воцапе переписывается, вот и пропускает
11:49:38 28-09-2023
Гость (11:16:06 28-09-2023) снова вконтактыши истерят... зачем водителю с свободным сало... ] Иногда бывает. Сам видел. Если вечером можно предположить, что торопятся смену закончить, то днем не знаю. Может обгоняет переполненного собрать побольше народу. А если полные не останавливаются - так это потому что автобусов не хватает. Их минимум в полтора раза больше надо, что бы всех перевезти. А если без перегруза автобусов, то и в два раза.
12:08:31 28-09-2023
Вот зачем люди пишут, что врут. Если вы не были в таких ситуациях, то это вы не были. На своем примере знаю, что ОЧЕНЬ часто проезжают мимо остановку на против Галактики, в сторону Малахова. И что самое интересное, они часто проезжают и следующую, после моста по тому же направлению. ЛИЧНО жалобу оформлял!!! Отзванивались извинялись, но все осталось так же. Водители просто не хотят перестраиваться в крайний правый ряд. В Первом случае (Галактика) потому что летят по парковке и там иногда останавливаются, а во- втором, случае, потому что по крайней правой злые люди с Матросова выезжают, простоявшие только что в пробке. p.s. не нравится водителю исполнять свои прямые обязательства ВАЛИТЕ В ТАКСИ!!!
12:58:38 28-09-2023
Сергей Барнаульский (12:08:31 28-09-2023) Водители просто не хотят перестраиваться в крайний правый ряд. В Первом случае (Галактика) потому что летят по парковке и там иногда останавливаются, вас сегодня разморозили и вы еще не в курсе изменений? по парковке возле галактики автобусы ездили пока им выделенку не сделали. сейчас они по прилегающей территории возле АЗС чаще мечутся, чтоб объехать желающих попасть во вторую полосу. ну и про выезд с сов.армии от матросова это вообще жесть. они уступают. как они могут забить полосу?
17:07:01 28-09-2023
Сергей Барнаульский (12:08:31 28-09-2023) Вот зачем люди пишут, что врут. Если вы не были в таких ситу... Вы бот и провокатор, который не был в Барнауле. На строителей уже год как выделенная полоса для ОТ.
12:42:39 28-09-2023
Может потому, что полные автобусы останавливают доблестные ДПСники и штрафуют. А на вопрос: им что, людей лишних выталкивать? отвечают: проезжайте мимо и не останавливайтесь. Была свидетелем такого разговора.
14:33:54 28-09-2023
Гость (12:42:39 28-09-2023) Может потому, что полные автобусы останавливают доблестные Д... это было в пандемию
14:57:15 28-09-2023
НЕЕЕЕТ! До сих пор высаживают людей из транспорта! Говорят: мы же о вас беспокоимся! Езжу в 58 автобусе. А вчера какой-то на Ленинском остановили. Главное, по выделенке едут легковые - их не трогают, а автобусы тормозят.
15:55:37 28-09-2023
Гость (14:57:15 28-09-2023) НЕЕЕЕТ! До сих пор высаживают людей из транспорта! Говорят: ... Согласна полностью. Утром с Ленинского, чтобы на Аносова повернуть стоим минут по 7-10, потому впереди целый караван автомобилей (которым нельзя там поворачивать), потом перед поворотом на Калинина также стоим, ждем, пока эти автомобили залезут в свой ряд, чтобы по выделенке не ехать. И ни разу ДПС не видела там. А маршрутки регулярно останавливают почти сразу за поворотом на Калинина.