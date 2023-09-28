Жители Новоалтайска хотят отстоять хоккейную коробку, которую власти задумали снести
Люди отмечают, что дети лишатся места для игр, а местная команда – площадки для тренировок
28 сентября 2023, 07:28, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Новоалтайска хотят отстоять хоккейную коробку, на месте которой, по их словам, собираются возвести дом. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, если спортивный объект исчезнет, то детям станет негде играть, а хоккейная команда "Старт" лишится места для тренировок.
Местные жители отмечают, что на матчи команды собирается много зрителей, а хоккеисты занимают хорошие позиции в любительском спорте.
Активисты добавили, что обращались к администрации с просьбой не сносить коробку, но не получили результата.
07:58:44 28-09-2023
К депутату Миронову обратитесь. Он найдёт чем детей ваших занять.
08:06:18 28-09-2023
Администрации просто уже денег заплатили, за разрешение на снос ) вот и не реагируют
09:23:15 28-09-2023
Караул, при СССР строили театры, бассейны, спортивные объекты, школы, больницы и др. социальные объекты, потому что было бесплатно, а сейчас мани, мани, мани..... Даёшь строительство многоэтажек на проезжей части!!! Ура господа, выполним 5-ти летку за 2 года и набьем себе карманы, ну а потом быстренько слиняем в Израиль, дети то уже там.
09:32:05 28-09-2023
На каждом человейнике должна быть табличка. Но не с именем архитектора, а с фамилией чинушки, который утвердил постройку. Что бы в третьем колене его родня была гонима.
11:56:03 28-09-2023
По адресу С-Западная-230 уже два сезона стоит без использования укомплектованная хоккейная коробка. Раньше на ней проводили соревнования детских городских хоккейных команд и катались детишки и взрослые. Теперь некому заняться.
14:10:27 02-10-2023
Хоккейную коробку нужно уже давно реанимировать делать современную купольную с тёплыми раздевалками и с парковкой под автомобили. На прежнем месте это невозможно сделать я так понимаю , поэтому предлагают её перенести а на вырученные деньги после продажи земельного участка под коробкой сделать современную. Новоалтайску давно уже нужна такая коробка.