Жители Новоалтайска хотят отстоять хоккейную коробку, которую власти задумали снести

Люди отмечают, что дети лишатся места для игр, а местная команда – площадки для тренировок

28 сентября 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Новоалтайска хотят отстоять хоккейную коробку, на месте которой, по их словам, собираются возвести дом. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, если спортивный объект исчезнет, то детям станет негде играть, а хоккейная команда "Старт" лишится места для тренировок.

Местные жители отмечают, что на матчи команды собирается много зрителей, а хоккеисты занимают хорошие позиции в любительском спорте.

Активисты добавили, что обращались к администрации с просьбой не сносить коробку, но не получили результата.