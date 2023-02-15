Барнаульцы пожаловались на водителей, превративших улицу в парковку
Горожане недовольны тем, что в автобусы приходится входить с проезжей части
15 февраля 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на водителей, которые превратили пешеходную зону на улице Шумакова в парковку. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам местных жителей, автомобили бросают так, что перекрывают людям проход к автобусам. Из-за этого садиться в общественный транспорт приходится с проезжей части.
В комментариях под постом пользователи предложили пригнать на Шумакова эвакуатор и отвезти все автомобили на штрафстоянку.
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