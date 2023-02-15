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Барнаульцы пожаловались на водителей, превративших улицу в парковку

Горожане недовольны тем, что в автобусы приходится входить с проезжей части

15 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на водителей, которые превратили пешеходную зону на улице Шумакова в парковку. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам местных жителей, автомобили бросают так, что перекрывают людям проход к автобусам. Из-за этого садиться в общественный транспорт приходится с проезжей части.

В комментариях под постом пользователи предложили пригнать на Шумакова эвакуатор и отвезти все автомобили на штрафстоянку.

Комментарии 17

  • Там что есть знак? А если вам не позволяют габариты пройти между жоповозками ( которой у вас нет), то вы похудейте или пятачком по борту припарованных поскребите, или зеркала боковые им оторвите,....или напишите в СпортЛото.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, знак прекрасно видно на фото.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 12.4. Остановка запрещается: ... ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17 , а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси);
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле все улицы превращены в парковки, особенно в центре.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, кругом парковки и волкособы у некоторых) мож все же к врачу вам, пока до приведений кругом не дошло?..)))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, почему вы решили,что в них нет как это жоповозки?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Хуснуллин рассказал, что лично вмешивался в урегулирование завышенных нормативов парковочных мест при строительстве жилья в Казани. «Вот в Казани снизили норматив после моего обращения. Он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий», – отметил он (он равен 1, т. е. одно машино-место на одну квартиру. – «Ведомости»).
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Уважаемая Администрация г. Барнаул, проинформируйте пожалуйста, фактически какое количество парковочных мест у жителей дома ул. Шумакова, 66. И сколько квартир в этом доме?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вот откуда ноги растут у проблемы парковочных мест!!! Ноябрь 2022 г. Минтранс разработал рекомендации по сокращению парковок. Собеседник «Коммерсанта» в одном из региональных ведомств назвал рекомендации Минтранса сигналом «для сдерживания роста автомобилизации»
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Рыдванов стало Много Их меньше быть должно Как волкособов прям Хокку.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Цифровой рубль введут с первого апреля, вот тогда все побрасают свои авто! Все пешком начнут ходить! В пределах своего 5-ти минутного города... По хлеще самоизоляции...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Есть два запрета - 1.Парковать автомобили на остановках общественного транспорта и вблизи них, 2. останавливаться общественному транспорту вне остановок. И тот, и другой запреты неизвестны некоторым водителям - надо учить, лучше всего лишением ВУ, на втором месте по эффективности рубль. Еще бы кто разобрался с парковщиками, котрые загоняют свой автомобиль в чужой двор и уходят, кто по магазинам, кто на работу. А некоторые в качестве "подснежников", то есть до весны.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Маленькое количество мест у домов предназначено для коротких остановок, гостей, спец служб и тд. А не для постоянных ночевок машин жителей домов. Для этого есть гаражи парковки под домом. Купят машину за 2-3 млн и стонут, что им никто не обеспечил место хранения корыта. Никто и не должен
    15 февраля, Гость   Ответить
  • давно пора навести порядок с парковками. да некому в этом городе.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы нормальные? В каментах к администрции обращаться...бггг. Пишите через официальную приемную губернатора. Там запрос адресуют куда следует и получите ответ в письменном виде.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Нужен не ответ в письменной форме, а реальное дело.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Нужен не ответ в письменной форме, а реальное дело.********************* задолбать их запросами - тогда появятся дела
    16 февраля, Гость   Ответить
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