Жители Барнаула пожаловались на замусоренный сквер
По словам местных, отходы валяются почти повсюду
04 июня 2023, 09:47, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на замусоренный сквер Химиков. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, общественное пространство постепенно превращается в настоящую помойку.
Здесь забиваются урны, а люди раскидывают фантики и упаковки где попало. Горожанин утверждает, что найти мусор в сквере можно где угодно. Он валяется как на детских площадках, так и у спортивных сооружений.
12:06:52 04-06-2023
Это кто ж его так замусорил? Неужели собаки?!)))
08:45:30 05-06-2023
Гость (12:06:52 04-06-2023) Это кто ж его так замусорил? Неужели собаки?!)))... Да нет, собаки просто обосрали все вокруг.
08:24:54 05-06-2023
Да нет, это америкосы.
12:26:03 05-06-2023
Гадят там, где уже нагажено. Это аксиома- люди не целятся, бросая мусор в урну, если мусор валяется кругом... Ну, это стилистика Ленинской администрации- даже на аллее Целинников, в которую упирается администрация Ленинского района, представленная рукожопатми, не может навести порядок. Зато приватизировать парк и построить в нём шумный вонючий балаган- это дай сюда!