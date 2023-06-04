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Жители Барнаула пожаловались на замусоренный сквер

По словам местных, отходы валяются почти повсюду

04 июня 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на замусоренный сквер Химиков. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, общественное пространство постепенно превращается в настоящую помойку.

Здесь забиваются урны, а люди раскидывают фантики и упаковки где попало. Горожанин утверждает, что найти мусор в сквере можно где угодно. Он валяется как на детских площадках, так и у спортивных сооружений.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

12:06:52 04-06-2023

Это кто ж его так замусорил? Неужели собаки?!)))

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Гость

08:45:30 05-06-2023

Гость (12:06:52 04-06-2023) Это кто ж его так замусорил? Неужели собаки?!)))... Да нет, собаки просто обосрали все вокруг.

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вариант

08:24:54 05-06-2023

Да нет, это америкосы.

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Гость

12:26:03 05-06-2023

Гадят там, где уже нагажено. Это аксиома- люди не целятся, бросая мусор в урну, если мусор валяется кругом... Ну, это стилистика Ленинской администрации- даже на аллее Целинников, в которую упирается администрация Ленинского района, представленная рукожопатми, не может навести порядок. Зато приватизировать парк и построить в нём шумный вонючий балаган- это дай сюда!

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