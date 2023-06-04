Жители Барнаула пожаловались на замусоренный сквер

По словам местных, отходы валяются почти повсюду

04 июня 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на замусоренный сквер Химиков. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, общественное пространство постепенно превращается в настоящую помойку.

Здесь забиваются урны, а люди раскидывают фантики и упаковки где попало. Горожанин утверждает, что найти мусор в сквере можно где угодно. Он валяется как на детских площадках, так и у спортивных сооружений.