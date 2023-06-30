Барнаульцы пожаловались на заброшенные клумбы в центре города
По словам горожан, подобные проблемы замечают в разных районах
30 июня 2023, 12:14, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о заброшенных клумбах в самом центре города. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отметил, что места, где должны расти цветы, заросли высокой травой, потому что за ними не ухаживают.
В комментариях под постом пользователи отметили, что нужно найти ответственного за содержание клумб, а также рассказали, что аналогичная ситуация с местами для цветов наблюдается в разных районах города.
12:37:29 30-06-2023
Главное всунуть - отсчитаться а там пофиг.
12:42:31 30-06-2023
федеральный закоон в действии