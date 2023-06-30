Барнаульцы пожаловались на заброшенные клумбы в центре города

По словам горожан, подобные проблемы замечают в разных районах

30 июня 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о заброшенных клумбах в самом центре города. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметил, что места, где должны расти цветы, заросли высокой травой, потому что за ними не ухаживают.

В комментариях под постом пользователи отметили, что нужно найти ответственного за содержание клумб, а также рассказали, что аналогичная ситуация с местами для цветов наблюдается в разных районах города.