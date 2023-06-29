Озеро на Попова: барнаульские улицы затопило после ливня

Ливневка на справилась на Попова и в центре краевой столицы

29 июня 2023, 16:34, ИА Амител

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Ливень обрушился на Барнаул 29 июня. И сразу же стал испытанием для ливневой канализации, которая, к сожалению, справилась не на всех участках дорожной сети.

Как сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22", потоп произошел на улице Попова неподалеку от пересечения с Павловским трактом. Аналогичные затопления там происходили и в прошлом году. Схожая ситуация наблюдается и на других участках улицы – например, на пересечении с Малахова.

Также последствия ливня можно увидеть и в центре города. Как сообщает "Катунь 24", там затопило пересечение улиц Партизанской и Челюскинцев.