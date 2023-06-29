Озеро на Попова: барнаульские улицы затопило после ливня
Ливневка на справилась на Попова и в центре краевой столицы
29 июня 2023, 16:34, ИА Амител
Ливень обрушился на Барнаул 29 июня. И сразу же стал испытанием для ливневой канализации, которая, к сожалению, справилась не на всех участках дорожной сети.
Как сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22", потоп произошел на улице Попова неподалеку от пересечения с Павловским трактом. Аналогичные затопления там происходили и в прошлом году. Схожая ситуация наблюдается и на других участках улицы – например, на пересечении с Малахова.
Также последствия ливня можно увидеть и в центре города. Как сообщает "Катунь 24", там затопило пересечение улиц Партизанской и Челюскинцев.
Фото: "В курсе 22"
17:42:44 29-06-2023
Совсем не удивили. Из год в год одно и то же.
17:45:43 29-06-2023
Странно! Ни когда такого не было, не удивлюсь если это сюрприз от наших западных партнёров
21:29:46 29-06-2023
А кто-то из чиновников уже деньги на ремонт освоил и обещал больше затопления не будет.
10:10:13 30-06-2023
Стабильность, однако!