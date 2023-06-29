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Озеро на Попова: барнаульские улицы затопило после ливня

Ливневка на справилась на Попова и в центре краевой столицы

29 июня 2023, 16:34, ИА Амител

Ливень обрушился на Барнаул 29 июня. И сразу же стал испытанием для ливневой канализации, которая, к сожалению, справилась не на всех участках дорожной сети.

Как сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22", потоп произошел на улице Попова неподалеку от пересечения с Павловским трактом. Аналогичные затопления там происходили и в прошлом году. Схожая ситуация наблюдается и на других участках улицы – например, на пересечении с Малахова. 

Также последствия ливня можно увидеть и в центре города. Как сообщает "Катунь 24", там затопило пересечение улиц Партизанской и Челюскинцев.

Барнаул Погода

Комментарии 4

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Гость

17:42:44 29-06-2023

Совсем не удивили. Из год в год одно и то же.

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Гость

17:45:43 29-06-2023

Странно! Ни когда такого не было, не удивлюсь если это сюрприз от наших западных партнёров

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гость

21:29:46 29-06-2023

А кто-то из чиновников уже деньги на ремонт освоил и обещал больше затопления не будет.

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Ух

10:10:13 30-06-2023

Стабильность, однако!

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