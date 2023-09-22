Барнаульцы пожаловались на замусоренное кладбище

По словам людей, территорию никто не убирает

22 сентября 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: vk.com/chb_brn

Жители Барнаула пожаловались на то, что Гоньбинское кладбище зарастает мусором. Об этом рассказали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

По словам автора сообщения, на территории кладбища спиливают ветки деревьев, которые затем складывают рядом с могилами. Завалы остаются и прирастают новыми кучами мусора.

Горожанка утверждает, что обращалась в администрацию кладбища, чтобы исправить ситуацию, но на ее жалобу никакой реакции не поступило.