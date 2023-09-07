Недобросовестные ассенизаторы сливают нечистоты в барнаульском лесу
Люди жалуются на то, что их обращения остаются незамеченными
07 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула рассказали о "черных ассенизаторах", сливающих нечистоты из баков в лесу. Об этом сообщает "Толк".
По словам горожан, живущих у соснового бора в Канатном проезде, от действий недобросовестных чистильщиков выгребных ям страдает не только природа, но и те, чьи дома находятся неподалеку. Ручьи грязной жижи растекаются далеко от мест сливов.
Местные жители говорят, что по-хорошему договариваться с ассенизаторами не получается. На замечания они не реагируют, а иногда разговоры перерастают в драку.
12:54:19 07-09-2023
безобразие, конечно, локальная экологическая катастрофка. Но через несколько лет на этих местах будет лучше расти растительность. Земля любит органику, в орган ке азотные, фосфорные соединения. У криминалистов даже есть такой секрет, если локально островок с богатой растительностью, значит, на этом месте на поверхности разложился труп или мелко закопанный.
13:29:30 07-09-2023
Гость (12:54:19 07-09-2023) безобразие, конечно, локальная экологическая катастрофка. Но... помимо органики там есть и химия (стиральный порошок, мыло и т.д. и т.п.) думаю навряд ли это природе нравится
13:03:06 07-09-2023
Изымать орудие преступления т.е. автомобили и на штаф. стоянку. Нужен просто ЗАКОН!!! Все изменится на глазах.
13:22:09 07-09-2023
Где они их только не сливают, нехорошие эти вонючие бочки
14:08:21 07-09-2023
Гость (13:22:09 07-09-2023) Где они их только не сливают, нехорошие эти вонючие бочки... Это точно. Втихоря сливают в люки канализации, хотя им это запрещено.
13:42:10 07-09-2023
Где Булаев? Пусть наведет порядок...(
14:11:12 07-09-2023
Все проще простого. Надо снять видеозаписи с дорожных камер отследить асенизаторские машины и примерное время слива отходов -любой эксперт время определит. Так и ловить этих золотарей и машины конфисковывать в пользу лесничества