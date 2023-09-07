Недобросовестные ассенизаторы сливают нечистоты в барнаульском лесу

Люди жалуются на то, что их обращения остаются незамеченными

07 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула рассказали о "черных ассенизаторах", сливающих нечистоты из баков в лесу. Об этом сообщает "Толк".

По словам горожан, живущих у соснового бора в Канатном проезде, от действий недобросовестных чистильщиков выгребных ям страдает не только природа, но и те, чьи дома находятся неподалеку. Ручьи грязной жижи растекаются далеко от мест сливов.

Местные жители говорят, что по-хорошему договариваться с ассенизаторами не получается. На замечания они не реагируют, а иногда разговоры перерастают в драку.