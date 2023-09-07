НОВОСТИЭкология

Недобросовестные ассенизаторы сливают нечистоты в барнаульском лесу

Люди жалуются на то, что их обращения остаются незамеченными

07 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители Барнаула рассказали о "черных ассенизаторах", сливающих нечистоты из баков в лесу. Об этом сообщает "Толк".

По словам горожан, живущих у соснового бора в Канатном проезде, от действий недобросовестных чистильщиков выгребных ям страдает не только природа, но и те, чьи дома находятся неподалеку. Ручьи грязной жижи растекаются далеко от мест сливов.

Местные жители говорят, что по-хорошему договариваться с ассенизаторами не получается. На замечания они не реагируют, а иногда разговоры перерастают в драку.

Барнаул Экология

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:54:19 07-09-2023

безобразие, конечно, локальная экологическая катастрофка. Но через несколько лет на этих местах будет лучше расти растительность. Земля любит органику, в орган ке азотные, фосфорные соединения. У криминалистов даже есть такой секрет, если локально островок с богатой растительностью, значит, на этом месте на поверхности разложился труп или мелко закопанный.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:30 07-09-2023

Гость (12:54:19 07-09-2023) безобразие, конечно, локальная экологическая катастрофка. Но... помимо органики там есть и химия (стиральный порошок, мыло и т.д. и т.п.) думаю навряд ли это природе нравится

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:03:06 07-09-2023

Изымать орудие преступления т.е. автомобили и на штаф. стоянку. Нужен просто ЗАКОН!!! Все изменится на глазах.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:09 07-09-2023

Где они их только не сливают, нехорошие эти вонючие бочки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:21 07-09-2023

Гость (13:22:09 07-09-2023) Где они их только не сливают, нехорошие эти вонючие бочки... Это точно. Втихоря сливают в люки канализации, хотя им это запрещено.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:10 07-09-2023

Где Булаев? Пусть наведет порядок...(

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:12 07-09-2023

Все проще простого. Надо снять видеозаписи с дорожных камер отследить асенизаторские машины и примерное время слива отходов -любой эксперт время определит. Так и ловить этих золотарей и машины конфисковывать в пользу лесничества

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров