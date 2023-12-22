НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки на обновленном мосту

Люди ходят по "козьей тропе", которая с каждым днем становится все сложнее и сложнее

22 декабря 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

Жители Барнаула пожаловались на пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, по которым сложно идти из-за неубранного снега, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Каждый день хожу на работу по мосту. И с каждым днем все сложнее и сложнее преодолевается это препятствие. Пешеходные дорожки не чистят с момента открытия моста", – рассказал один из жителей.

Барнаульцы отметили, что по такой "козьей тропе" не смогут пройти пенсионеры, люди с ограниченными возможностями или матери с детьми.

В комментариях недовольным посоветовали брать с собой совочек и расчищать дорожки, раз они там каждый день ходят. 

Фото: Barnaul 22

Барнаульцы пожаловались на сильную гололедицу на автобусных остановках

В частности, проблема наблюдается на остановке "Докучаево"
НОВОСТИОбщество
Барнаул жалобы и просьбы Мост на Новом рынке

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:25:54 22-12-2023

жалобщики взяли лопаты и в путь

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:24 22-12-2023

Гость (11:25:54 22-12-2023) жалобщики взяли лопаты и в путь... Вячеслав Генрихович, ну зачем Вы так?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:50 22-12-2023

Может ты в путь работник видимо оттуда кто должен убирать бездельник какой мэр такие и дороги

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:58 22-12-2023

Вот обязательно в метель и сразу после пешком по мосту ходить? Сядьте в автобус и проедьте этот мост, как все нормальные люди! Нытиков развелось...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:55 22-12-2023

Гость (12:28:58 22-12-2023) Вот обязательно в метель и сразу после пешком по мосту ходит... Одну остановку как-то жирновато будет на автобусе кататься, это совсем не бесплатно, особенно если мост с таким пафосом открыли, но следить за ним тут же перестали.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:14 22-12-2023

Мы не жалобщики мы налогоплательщики а ты дормоет видимо ну да какой мэр такой и город все дороги в ямах тротуары в снегу во дворах вообще сложно описать на дорогах вообще с ума сошли просто сыпять раньше мили вывозили а сейчас позор это прорыв

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:39 22-12-2023

Писать научись, а то невозможно понять на что ты жалуешься-то даже

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:40 22-12-2023

Ну да метель прошла и с уборкой тишина ну не чего скоро растает они так думают

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:15 22-12-2023

Мы не жалобщики мы налогоплательщики---- так вот и платите налоги вовремя! Какова задолженность по уплате налогов, таковы вам и дорожки на мосту (образно). Кстати, по коммуналке то же самое. Нытики.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:16 22-12-2023

Гость (13:43:15 22-12-2023) -- так вот и платите н... Так то по ТВ передали что налогов у нас собрали 93% от запланированных, так что твое нытье по поводу неуплаты ничем не обосновано. Люди платят все исправно, вовремя, и вправе требовать за свои средства работы тех служб, что живут на эти налоги.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров