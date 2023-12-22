Барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки на обновленном мосту

Люди ходят по "козьей тропе", которая с каждым днем становится все сложнее и сложнее

22 декабря 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

Жители Барнаула пожаловались на пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, по которым сложно идти из-за неубранного снега, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Каждый день хожу на работу по мосту. И с каждым днем все сложнее и сложнее преодолевается это препятствие. Пешеходные дорожки не чистят с момента открытия моста", – рассказал один из жителей.

Барнаульцы отметили, что по такой "козьей тропе" не смогут пройти пенсионеры, люди с ограниченными возможностями или матери с детьми.

В комментариях недовольным посоветовали брать с собой совочек и расчищать дорожки, раз они там каждый день ходят.