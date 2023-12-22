Барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки на обновленном мосту
Люди ходят по "козьей тропе", которая с каждым днем становится все сложнее и сложнее
22 декабря 2023, 11:14, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, по которым сложно идти из-за неубранного снега, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
"Каждый день хожу на работу по мосту. И с каждым днем все сложнее и сложнее преодолевается это препятствие. Пешеходные дорожки не чистят с момента открытия моста", – рассказал один из жителей.
Барнаульцы отметили, что по такой "козьей тропе" не смогут пройти пенсионеры, люди с ограниченными возможностями или матери с детьми.
В комментариях недовольным посоветовали брать с собой совочек и расчищать дорожки, раз они там каждый день ходят.
11:25:54 22-12-2023
жалобщики взяли лопаты и в путь
18:56:24 22-12-2023
Гость (11:25:54 22-12-2023) жалобщики взяли лопаты и в путь... Вячеслав Генрихович, ну зачем Вы так?
12:24:50 22-12-2023
Может ты в путь работник видимо оттуда кто должен убирать бездельник какой мэр такие и дороги
12:28:58 22-12-2023
Вот обязательно в метель и сразу после пешком по мосту ходить? Сядьте в автобус и проедьте этот мост, как все нормальные люди! Нытиков развелось...
14:33:55 22-12-2023
Гость (12:28:58 22-12-2023) Вот обязательно в метель и сразу после пешком по мосту ходит... Одну остановку как-то жирновато будет на автобусе кататься, это совсем не бесплатно, особенно если мост с таким пафосом открыли, но следить за ним тут же перестали.
12:35:14 22-12-2023
Мы не жалобщики мы налогоплательщики а ты дормоет видимо ну да какой мэр такой и город все дороги в ямах тротуары в снегу во дворах вообще сложно описать на дорогах вообще с ума сошли просто сыпять раньше мили вывозили а сейчас позор это прорыв
12:54:39 22-12-2023
Писать научись, а то невозможно понять на что ты жалуешься-то даже
12:42:40 22-12-2023
Ну да метель прошла и с уборкой тишина ну не чего скоро растает они так думают
13:43:15 22-12-2023
Мы не жалобщики мы налогоплательщики---- так вот и платите налоги вовремя! Какова задолженность по уплате налогов, таковы вам и дорожки на мосту (образно). Кстати, по коммуналке то же самое. Нытики.
14:32:16 22-12-2023
Гость (13:43:15 22-12-2023) -- так вот и платите н... Так то по ТВ передали что налогов у нас собрали 93% от запланированных, так что твое нытье по поводу неуплаты ничем не обосновано. Люди платят все исправно, вовремя, и вправе требовать за свои средства работы тех служб, что живут на эти налоги.