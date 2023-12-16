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Барнаульцы пожаловались на сильную гололедицу на автобусных остановках

В частности, проблема наблюдается на остановке "Докучаево"

16 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на сильную гололедицу на остановке "Докучаево".

"Автобусы нормально подъехать не могут, пассажиры скатываются под транспорт!" – приводит слова горожанки телеграм-канал Barnaul 22.

В комментариях одна из пользовательниц подтвердила наличие проблемы словами "только что чуть не упали там", а другая написала, что сейчас такая ситуация "почти на каждой остановке".

Ранее жительница города пожаловалась на то, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 2

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Дима

10:36:17 17-12-2023

А есть что нибудь?)) на что Барнаульцы не жаловались?))) каждый божий день эти Барнаульцы на что то жалуются.

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Гость

18:03:30 17-12-2023

Администрации города некогда чистить тротуары и остановки ОТ, она постоянно контролирует, как не чистят от наледи прилегающие территории киоски газет и мороженного. Только непонятно, почему киоскеры должны чистить тротуары, если они платят налоги и за аренду земли

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