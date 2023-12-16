Барнаульцы пожаловались на сильную гололедицу на автобусных остановках

В частности, проблема наблюдается на остановке "Докучаево"

16 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на сильную гололедицу на остановке "Докучаево".

"Автобусы нормально подъехать не могут, пассажиры скатываются под транспорт!" – приводит слова горожанки телеграм-канал Barnaul 22.

В комментариях одна из пользовательниц подтвердила наличие проблемы словами "только что чуть не упали там", а другая написала, что сейчас такая ситуация "почти на каждой остановке".

Ранее жительница города пожаловалась на то, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки.