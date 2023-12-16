Барнаульцы пожаловались на сильную гололедицу на автобусных остановках
В частности, проблема наблюдается на остановке "Докучаево"
16 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на сильную гололедицу на остановке "Докучаево".
"Автобусы нормально подъехать не могут, пассажиры скатываются под транспорт!" – приводит слова горожанки телеграм-канал Barnaul 22.
В комментариях одна из пользовательниц подтвердила наличие проблемы словами "только что чуть не упали там", а другая написала, что сейчас такая ситуация "почти на каждой остановке".
Ранее жительница города пожаловалась на то, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки.
10:36:17 17-12-2023
А есть что нибудь?)) на что Барнаульцы не жаловались?))) каждый божий день эти Барнаульцы на что то жалуются.
18:03:30 17-12-2023
Администрации города некогда чистить тротуары и остановки ОТ, она постоянно контролирует, как не чистят от наледи прилегающие территории киоски газет и мороженного. Только непонятно, почему киоскеры должны чистить тротуары, если они платят налоги и за аренду земли