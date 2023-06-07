Барнаульцы предложили отпраздновать день рождения ямы на Шукшина

Из именинницы уже начал прорастать тополь

07 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула предложили отметить день рождения ямы, чтобы привлечь к ней внимание. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, провал на Шукшина, 2, никак не может найти ответственного. Разные инстанции перекладывают его друг на друга.

Недавно вокруг ямы поставили ограждение, но такое решение людей не устраивает.

Отмечается, что провал такой старый, что из него со временем начал прорастать тополь.