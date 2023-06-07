Барнаул накрыл ливень после недели "душившей город" аномальной жары
С 1 июня в краевой столице столбики термометров поднимались выше +30 градусов
07 июня 2023, 16:33, ИА Амител
Практически во всем Барнауле прошел продолжительный ливень после недели аномальной жары. Напомним, барнаульцы с 1 июня жили в условиях удушающей духоты.
Ранее amic.ru рассказал, что не меньше 20 жителей алтайских городов вызывали скорую помощь из-за аномальной жары в начале июня. В некоторых районах региона температура поднималась до +40 градусов.
Синоптики рассказали, что жара продлится до 8 июня, а далее пойдёт на спад.
16:36:42 07-06-2023
это где ливень ? на норд весте так слегка намочил
16:40:04 07-06-2023
На Молодежке только что прошел
16:42:31 07-06-2023
Северо-Западная - Исакова минут 30 лил, лужи! Балтийская - Малахова был град! Хороший дождь!
16:58:56 07-06-2023
Какой еще дожь о чем вы?!
17:08:38 07-06-2023
Середина Ленина, смочил асфальт. Луж почти нет.
17:17:05 07-06-2023
Новосиликатный три капли капнуло и также жарит
17:46:08 07-06-2023
аномаааааальной жары)))
18:29:11 07-06-2023
на "горе" ничего и не было вовсе!
20:13:41 07-06-2023
На Южном даже не капнуло
21:40:09 07-06-2023
Авиатор ,спутник мимо.
08:36:11 08-06-2023
В Затоне , ни капельки, всё сидим и наблюдаем как тучи вокруг нас ходят.