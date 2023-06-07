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Барнаул накрыл ливень после недели "душившей город" аномальной жары

С 1 июня в краевой столице столбики термометров поднимались выше +30 градусов

07 июня 2023, 16:33, ИА Амител

Практически во всем Барнауле прошел продолжительный ливень после недели аномальной жары. Напомним, барнаульцы с 1 июня жили в условиях удушающей духоты.

Ранее amic.ru рассказал, что не меньше 20 жителей алтайских городов вызывали скорую помощь из-за аномальной жары в начале июня. В некоторых районах региона температура поднималась до +40 градусов.

Синоптики рассказали, что жара продлится до 8 июня, а далее пойдёт на спад.

Барнаул Погода

Комментарии 11

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Евгения

16:36:42 07-06-2023

это где ливень ? на норд весте так слегка намочил

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Гость

16:40:04 07-06-2023

На Молодежке только что прошел

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Михаил

16:42:31 07-06-2023

Северо-Западная - Исакова минут 30 лил, лужи! Балтийская - Малахова был град! Хороший дождь!

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Мимо с Южного

16:58:56 07-06-2023

Какой еще дожь о чем вы?!

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Гость

17:08:38 07-06-2023

Середина Ленина, смочил асфальт. Луж почти нет.

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Гость

17:17:05 07-06-2023

Новосиликатный три капли капнуло и также жарит

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Гость

17:46:08 07-06-2023

аномаааааальной жары)))

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Гость

18:29:11 07-06-2023

на "горе" ничего и не было вовсе!

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Гость

20:13:41 07-06-2023

На Южном даже не капнуло

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Васек

21:40:09 07-06-2023

Авиатор ,спутник мимо.

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Наталья

08:36:11 08-06-2023

В Затоне , ни капельки, всё сидим и наблюдаем как тучи вокруг нас ходят.

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