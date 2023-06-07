Барнаул накрыл ливень после недели "душившей город" аномальной жары

С 1 июня в краевой столице столбики термометров поднимались выше +30 градусов

07 июня 2023, 16:33, ИА Амител

Практически во всем Барнауле прошел продолжительный ливень после недели аномальной жары. Напомним, барнаульцы с 1 июня жили в условиях удушающей духоты.

Ранее amic.ru рассказал, что не меньше 20 жителей алтайских городов вызывали скорую помощь из-за аномальной жары в начале июня. В некоторых районах региона температура поднималась до +40 градусов.

Синоптики рассказали, что жара продлится до 8 июня, а далее пойдёт на спад.