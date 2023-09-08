Барнаульцы пораньше пришли на выборы губернатора Алтайского края

Выборы будут проходить три дня – с 8 по 10 сентября

08 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

























































































































Выборы губернатора – 2023 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первые проголосовавшие на выборах губернатора Алтайского края попали в фотообъектив корреспондента amic.ru. Напомним, выборы будут проходить три дня – с 8 по 10 сентября. При этом, как показывает практика, в основном люди приходят на избирательные участки в последний день голосования, однако некоторые жители готовы отдать свой голос за одного из четырех кандидатов рано утром в первый день трехдневных выборов.

Для 1,7 млн избирателей Алтайского края свои двери открыли 1684 избирательных участка во всех городах и районах края.