Барнаульцы пораньше пришли на выборы губернатора Алтайского края
Выборы будут проходить три дня – с 8 по 10 сентября
08 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Выборы губернатора – 2023 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Первые проголосовавшие на выборах губернатора Алтайского края попали в фотообъектив корреспондента amic.ru. Напомним, выборы будут проходить три дня – с 8 по 10 сентября. При этом, как показывает практика, в основном люди приходят на избирательные участки в последний день голосования, однако некоторые жители готовы отдать свой голос за одного из четырех кандидатов рано утром в первый день трехдневных выборов.
Для 1,7 млн избирателей Алтайского края свои двери открыли 1684 избирательных участка во всех городах и районах края.
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12:16:23 08-09-2023
И будет, как в том анекдоте...Есть для вас две новости, хорошая и плохая, с какой начинать? Давай с плохой..Вы не набрали голосов вообще! А хорошая? Вы снова президент! Пустая трата денег...А может и нет, в карман тоже положить надо.
12:25:43 08-09-2023
Бог им судья ...
16:14:03 08-09-2023
Гость (12:25:43 08-09-2023) Бог им судья ...... Бога нет, угомонись.
12:37:10 08-09-2023
Проголосовал удаленно по средствам новых технологий. Кто не проголосовал тот сам виноват.
13:13:37 08-09-2023
Реzидент (12:37:10 08-09-2023) Проголосовал удаленно по средствам новых технологий. Кто не ... Не работает удаленно, лежат госуслуги
14:56:39 08-09-2023
Гость (13:13:37 08-09-2023) Не работает удаленно, лежат госуслуги... А причем тут ГОСУСЛУГИ, ДЭГ это вообще отдельный портал, просто вход на него через ГУ.
16:14:59 08-09-2023
Реzидент (12:37:10 08-09-2023) Проголосовал удаленно по средствам новых технологий. Кто не ... По каким таким средствам? Грамоте обучись, прогрессивный...