Барнаульцы призвали наградить мужчину, открывшего дверь в загоревшемся трамвае

Из вагона самостоятельно выбрались 15 человек

17 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Сгоревший трамвай / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула призвали власти наградить мужчину, который выломал дверь в загоревшемся трамвае № 7. Обращение горожан опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в вагоне находились пассажиры. Один из них сумел выломать переднюю дверь – благодаря этому остальным удалось выбраться и никто не пострадал.

"Уважаемые господа-управленцы города Барнаула, прошу вас найти данного мужчину и наградить его за спасение людей! Даже не хочется думать о том, что бы могло произойти, если бы не его отвага и героизм", – написала подписчица паблика.

Напомним, что пожар произошел на остановке "Кордон". Как сообщали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, локализовать возгорание удалось на площади 40 квадратных метров.