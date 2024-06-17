Барнаульцы призвали наградить мужчину, открывшего дверь в загоревшемся трамвае
Из вагона самостоятельно выбрались 15 человек
17 июня 2024, 08:15, ИА Амител
Жители Барнаула призвали власти наградить мужчину, который выломал дверь в загоревшемся трамвае № 7. Обращение горожан опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, в вагоне находились пассажиры. Один из них сумел выломать переднюю дверь – благодаря этому остальным удалось выбраться и никто не пострадал.
"Уважаемые господа-управленцы города Барнаула, прошу вас найти данного мужчину и наградить его за спасение людей! Даже не хочется думать о том, что бы могло произойти, если бы не его отвага и героизм", – написала подписчица паблика.
Напомним, что пожар произошел на остановке "Кордон". Как сообщали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, локализовать возгорание удалось на площади 40 квадратных метров.
08:22:31 17-06-2024
найти данного мужчину --- предъявить за дверь
09:49:09 17-06-2024
Гость (08:22:31 17-06-2024) найти данного мужчину --- предъявить за дверь... неудачный юмор!
08:32:18 17-06-2024
А чё пассажиры делали в трамвае,когда тот шёл по кольцу на конечной? Разве по правилам не следует на конечной высадить пассажиров,затем развернуться на кольце и только потом совершать посадку? Или это в правилах,как у автобусников: начал движение и уже после этого дверь закрывает?
08:53:25 17-06-2024
Гость (08:32:18 17-06-2024) А чё пассажиры делали в трамвае,когда тот шёл по кольцу на к...
Чё минусуешь? "Не влезай-убьёт" на трансформаторе для вас, вам можно!
08:57:36 17-06-2024
Гость (08:32:18 17-06-2024) А чё пассажиры делали в трамвае,когда тот шёл по кольцу на к... Понаех? Там одна остановка, перед кольцом. Трамвай там высаживает пассажиров, и там же садятся те, которым ехать в город. Рельсы вплотную к дороге после кольца, где там делать остановку-то? И всегда так было.
09:22:58 17-06-2024
Гость (08:57:36 17-06-2024) Понаех? Там одна остановка, перед кольцом. Трамвай там высаж... Что-то на Петрова (ост."Стоматология") 70 см от проезжей части хватает для остановки,а на Кордоне прям в плотную? Специально схожу посмотреть,хотя и живу далеко от Кордона.
11:43:09 17-06-2024
Пришедши (09:22:58 17-06-2024) Что-то на Петрова (ост."Стоматология") 70 см от проезжей ча... Ну-ну. То есть написать чушь, не зная, как там обстоят дела, мы можем. А потом выясняется, что писал, понятия не имея, что трамвай там с момента запуска ходит по кольцу с пассажирами, ибо остановка одна, и она перед кольцом.
08:35:32 17-06-2024
Надо вздрючить допустивших износ до такого состояния
08:37:44 17-06-2024
а как же, выдернуть шнур, выдавить стекло? раньше во всех трамваях такая инструкция по эвакуации была. про выломать двери не слова. сломал имущество МУП Горэлектротранс, сейчас его найдут и накажут.
09:00:26 17-06-2024
Гость (08:37:44 17-06-2024) а как же, выдернуть шнур, выдавить стекло? раньше во всех тр... Не те времена,со своим молотком надо ездить в транспорте. И ещё- спуск с нашей Горы мало чем отличается от "моста" в Кемерово. При состоянии нашего транспорта надо ходить пешком.
08:42:19 17-06-2024
А как же надписи на окнах - "Запасный выход"?
09:17:04 17-06-2024
Молодец!
Как у Маршака:
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
..
09:32:37 17-06-2024
Мужчину наградить. Трамвайный парк обновить. Параллельно с вводом в эксплуатацию новых вагонов провести диагностику старых. Ремонтопригодные вагоны капитально отремонтировать
09:48:50 17-06-2024
Чистые пруды (09:32:37 17-06-2024) Мужчину наградить. Трамвайный парк обновить. Параллельно с в... просыпайтесь, уже утро
10:16:17 17-06-2024
Гость (09:48:50 17-06-2024) просыпайтесь, уже утро... " Я пророчить не берусь,
Но точно знаю,что вернусь,
Пусть даже через 100 веков,
В страну не дураков,а гениев...
09:48:42 17-06-2024
Так себя же спасал, прежде всего! Молодец! Но это обыкновенный инстинкт, а не героизм!
09:51:53 17-06-2024
а в следующей новости написано трамвай без пассажиров. и кому верить
13:46:24 17-06-2024
Елена (09:51:53 17-06-2024) а в следующей новости написано трамвай без пассажиров. и ком... За заведомо ложные показания привлечь бы вруна
10:17:57 17-06-2024
Сегодня с утра весь штат Горэлектротранса на минусовке комментариев сидит?
13:00:01 17-06-2024
99% что это был парень был в черном, с черным рюкзаком. На одном видео от его лица он бабуськам рассказывал что дверь выломал. На другом видео со стороны дороги видно, как идет этот парень, а за ним две бабуськи.