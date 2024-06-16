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В Барнауле сгорел трамвай маршрута № 7

Инцидент произошел на конечной остановке "Кордон"

16 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трамвай маршрута № 7 сгорел в Барнауле на конечной остановке "Кордон". Как сообщает управление комитета по дорожному хозяйству и транспорту краевой столицы, причиной происшествия стало короткое замыкание.

Никто не пострадал. Согласно заявлению комитета, пассажиров в это время в трамвае не было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю заявили, что возгорание удалось оперативно локализовать на площади 40 квадратных метров. По их информации, самостоятельно вагон покинули 15 человек. На месте работало девять человек личного состава и две единицы техники.

Барнаул Транспорт Происшествия трамваи

Комментарии 13

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Сгорео на работе

22:36:22 16-06-2024

Эти трамваИ уже отработали три своих срока, ну пора уже новые пустить все 100% парка обновить постепенно.

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Гость

02:01:02 17-06-2024

Сгорео на работе (22:36:22 16-06-2024) Эти трамваИ уже отработали три своих срока, ну пора уже новы...
Что-то знакомое в этом есть - проводка искрит, тормоза отказывают, но упорно держатся на своём месте четвёртый срок.

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Гость

08:00:47 17-06-2024

Гость (02:01:02 17-06-2024) Что-то знакомое в этом есть - проводка искрит, тормоза о...
Они сгорать будут, но все равно вопить, что он самый лучший!

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Гость

09:54:09 17-06-2024

Гость (02:01:02 17-06-2024) Что-то знакомое в этом есть - проводка искрит, тормоза о... Обнуляются и вновь на линию. Это тренды современной России

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Гость

08:04:15 17-06-2024

Сгорео на работе (22:36:22 16-06-2024) Эти трамваИ уже отработали три своих срока, ну пора уже новы... Кабы предыдущий губер не занимался показухой типа "подарок от губернатора", а думал о нуждах людей, то это давно бы уж можно было сделать и в Барнауле, и в Бийске. Но у власть имущих политиканов задачи иные.

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Гость

09:25:10 17-06-2024

Сгорео на работе (22:36:22 16-06-2024) Эти трамваИ уже отработали три своих срока, ну пора уже новы...
Если 3 срока отработали, то что мешает еще три срока отработать? К тому же чехи поражаясь своему же качеству шлют вместе с запчастями пивко для слесарей

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ворчун

14:04:47 17-06-2024

Сгорео на работе (22:36:22 16-06-2024) Эти трамваИ уже отработали три своих срока, ну пора уже новы... Вот только это отКВРенный вагон силами местного депа, в котором от чехословацкого — только дизайн и, может быть, рама. Всё остальное наши трамвайщики делали своими силами или закупали у поставщиков. Электрооборудование стоит новосибирское — АРС-ТЕРМ. Поэтому сей вагон, когда ехал, пищал, а не щёлкал или жужжал. А при стоянке вообще не издавал никаких звуков — из него выкинули доисторический мотор-генератор.

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Гость

23:49:26 16-06-2024

Как ещё двери открылись?

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Гость

23:58:31 16-06-2024

"возгорание удалось оперативно локализовать"??? Да куча видео, когда трамвай уже полностью объят огнем, а пожарных еще нет. Иными словами, что могло сгореть, уже активно горело, а дальше огонь бы и сам не ушел, не пошел бы он по зеленой траве куда-нибудь?

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Гость

02:41:53 17-06-2024

"Согласно заявлению комитета, пассажиров в это время в трамвае не было." - а на видео пассажир рассказывает что смог выбить дверь и другие пассажиры успели выйти

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Гость

07:21:29 17-06-2024

Гость (02:41:53 17-06-2024) "Согласно заявлению комитета, пассажиров в это время в трамв... Чего там выбивать? За поручень дёрнул,да рукой створке помог и на воле. В студенческие 80-е от кондукторов так сбегали. Нынешним,конечно,это высшая математика!

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Гость

08:44:33 17-06-2024

Никто не пострадал. Согласно заявлению комитета, пассажиров в это время в трамвае не было.///...По их информации, самостоятельно вагон покинули 15 человек.//// И кто эти 15 человек, не пассажиры?

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Гость

09:46:46 17-06-2024

Гость (08:44:33 17-06-2024) Никто не пострадал. Согласно заявлению комитета, пассажиров ... И кто эти 15 человек, не пассажиры?----Это экипаж трамвайного судна))) Ну там подниматели штанги, механик, стрелок-радист, штурман и все такое

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