В Барнауле сгорел трамвай маршрута № 7

Инцидент произошел на конечной остановке "Кордон"

16 июня 2024, 21:35, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трамвай маршрута № 7 сгорел в Барнауле на конечной остановке "Кордон". Как сообщает управление комитета по дорожному хозяйству и транспорту краевой столицы, причиной происшествия стало короткое замыкание.

Никто не пострадал. Согласно заявлению комитета, пассажиров в это время в трамвае не было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю заявили, что возгорание удалось оперативно локализовать на площади 40 квадратных метров. По их информации, самостоятельно вагон покинули 15 человек. На месте работало девять человек личного состава и две единицы техники.