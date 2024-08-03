Барнаульцы призвали срочно сделать капремонт крыши аварийной пятиэтажки
Дом на Островского, 38, был построен в 1971 году, и крышу с тех пор не обновляли
03 августа 2024, 08:30, ИА Амител
В Барнауле жильцы дома № 38 по улице Островского просят срочного капитального ремонта крыши, которая находится в аварийном состоянии, пишет телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Дом был построен в 1971 году и с тех пор капремонта крыши ни разу не было. Это приводит к постоянным протечкам и угрозе обрушения.
Люди сообщают о подтоплении квартир на пятом этаже и падении бетонных частей крыши на тротуар, что создает опасность для прохожих и становится причиной образования дыр на карнизе.
"Много раз срок капремонта нашей крыши переносился. Сейчас наш дом включен в программу капремонта крыши на 2028 год. По результатам экспертизы от 28 мая 2024 года капремонт крыши необходим. Просим перенести срок капремонта нашей крыши на ближайшее время", – говорится в сообщении.
08:46:25 03-08-2024
Многие дома включены в капремонт на 2028 год. Откуда эти даты? Столько ветхих домов в городе!!! Почему сейчас не проводят ремонт? Ведь цены на стройматериалы растут постоянно!
КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ В ВЕТХИХ ДОМАХ? Как часто проводят осмотр этих домов? Такие климатические условия, такие перепады температур, что надо к этому как-то подстраиваться.
08:53:38 03-08-2024
Сам дом тожж не ахти.
Может все снести чтобы два раза не выезжать?
Торговы центр элитный там ведь очень нужен ШНМ?
08:57:36 03-08-2024
Город Орёл - жители: орловчанин, орловчанка
Новосибирск - новосибирец, новосибирска
Москва - москвич, москвичка
Барнаул - барнаулец, барнаульцы
Почему у нашего города, нет обозначения жительницы в женском роде?
Барнаулка, это только река.
Редакция, найдите ответ, или общаетесь же с человеком, кто хорошо историю города знает,забыл фамилию. Мож он подскажет, интересно.
21:57:50 04-08-2024
Гость (08:57:36 03-08-2024) Город Орёл - жители: орловчанин, орловчанкаНовосибирск -... Ну вот и нафига - тепер всю ночь буду Думу думати...
08:58:59 03-08-2024
А зачем уже больше 5 лет в квитанциях есть строка "капитальный ремонт"?
12:26:45 03-08-2024
У нас в городе многие хрущевки в подобном состоянии. К сожалению. Я тоже живу на 5 этаже, как только стали появляться намокшие швы, стал пинать УК. Год они отписывались что якобы выполнили работы. По факты даже не появлялись. Я-то знаю, где и как я сам мазал битумной мастикой, дополнительно никаких изменений не было. Но как только появилась первая плесень, я нанял бригаду, и мне над квартирой тыщ за 120 восстановили разрушенные фрагменты плит, межплитных соединений и полностью покрыли мягкой кровлей (Бикрост, рубероид с крошкой). Для себя проблему решил лет на 10-20. А соседи по дому продолжают в комнатах ставить тазики и дышать плесенью. Конечно, не у всех есть возможность внепланово потратить 100-150 тысяч. Но если делать самому, то на материалы тысяч 30 уйдет. Правда, УК может не разрешить из-за пожарной опасности. Сами не делают и другим запрещают, проходили.
14:16:02 03-08-2024
А мы вот сбрасывались, потому что не дождешься.....
18:46:25 03-08-2024
Шесть лет ждали, а сделали как попало, теперь ждем решение Жилинспекции Алтайского края и придется идти в суд.
20:39:22 03-08-2024
зачем вообще за капремонт платим?