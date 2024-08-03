Барнаульцы призвали срочно сделать капремонт крыши аварийной пятиэтажки

Дом на Островского, 38, был построен в 1971 году, и крышу с тех пор не обновляли

03 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Крыша дома на Островского, 38 / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле жильцы дома № 38 по улице Островского просят срочного капитального ремонта крыши, которая находится в аварийном состоянии, пишет телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Дом был построен в 1971 году и с тех пор капремонта крыши ни разу не было. Это приводит к постоянным протечкам и угрозе обрушения.

Люди сообщают о подтоплении квартир на пятом этаже и падении бетонных частей крыши на тротуар, что создает опасность для прохожих и становится причиной образования дыр на карнизе.