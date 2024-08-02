В Барнауле начали расселять жильцов дома, признанного подлежащим к сносу в 2017 году
Ведется подготовка пункта временного размещения на базе школы № 1
02 августа 2024, 15:30, ИА Амител
В Барнауле введен режим повышенной готовности на территории двухэтажного многоквартирного дома № 254/2 по улице Пролетарской, сообщает мэрия.
Дом 1954 года постройки, в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу. Пять из восьми квартир уже расселены.
"Накануне по результатам обследования установлено ухудшение состояния конструкций чердачного перекрытия, пребывание в указанном доме создает угрозу жизни и здоровью граждан", – отметили в мэрии.
2 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести режим повышенной готовности и эвакуировать жильцов. Ведется подготовка пункта временного размещения на базе школы № 1.
15:52:41 02-08-2024
Пребывание в указанном доме создает угрозу жизни и здоровью граждан. ПОЧЕМУ РАНЬШЕ НЕ РАССЕЛИЛИ? КТО НЕСЕТ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?Почему в Барнауле заявили о дефиците земельных участков для участников СВО,когда о новых строительных объектах читаем постоянно?
20:22:55 02-08-2024
Те, кто за должны были-бы нести ответственность за несвоевременное расселение этого дома в нашем прости Господи "правовом государстве" судя по всему безответственны и неподсудны, к сожалению. В противном случае, мы бы уже давным давно знали о том, что эти "выдающиеся руководители" привлечены хотя-бы к дисциплинарной и административной ответственности, про привлечение их к уголовной ответственности, как минимум за халатность я и не говорю.
07:44:39 03-08-2024
Анатолий (20:22:55 02-08-2024) Те, кто за должны были-бы нести ответственность за несвоевре... Бенсу вынесли обвинительный приговор по статье халатность. Это экс-председатель КЖКХ Барнаула. Ещё и гражданские иски получит от физлиц за моральный вред.