В Барнауле начали расселять жильцов дома, признанного подлежащим к сносу в 2017 году

Ведется подготовка пункта временного размещения на базе школы № 1

02 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Дом по ул. Пролетарской, 254/2 / Фото: barnaul.org

В Барнауле введен режим повышенной готовности на территории двухэтажного многоквартирного дома № 254/2 по улице Пролетарской, сообщает мэрия.

Дом 1954 года постройки, в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу. Пять из восьми квартир уже расселены.

"Накануне по результатам обследования установлено ухудшение состояния конструкций чердачного перекрытия, пребывание в указанном доме создает угрозу жизни и здоровью граждан", – отметили в мэрии.

2 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести режим повышенной готовности и эвакуировать жильцов. Ведется подготовка пункта временного размещения на базе школы № 1.